Президент ЮАР будет отговаривать Путина от визита на саммит БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса воспользуется встречей на Саммите Россия – Африка в конце июля в Санкт-Петербурге, чтобы отговорить президента России Владимира Путина приезжать на встречу стран БРИКС в Йоханнесбург. Об этом пишет Financial Times.

Сложности с визитом российского президента в Южную Африку связаны с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. Российского президента обвиняют в незаконном вывозе детей с неподконтрольных Киеву территорий Украины в Россию. ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС и арестовать Путина по приезде.

Рамапоса напрямую разговаривает с президентом России по проблеме МУС, сообщил Financial Times вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Подробностей переговоров он не раскрыл.

Ранее Машатиле в разговоре с южноафриканским изданием News24 отметил, что власти страны убеждают Путина не приезжать на саммит в Йоханнесбург в конце августа. ЮАР должна соблюдать решения МУС и арестовать российского президента, но такой шаг немыслим, так как страна сама пригласила Путина на мероприятие.

При этом в интервью с Mail & Guardian Машатиле рассказал, что Россия отклонила просьбу президента ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите вместо Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров. Организаторы также рассматривали вопрос переноса встречи БРИКС из ЮАР в Китай, но против этого выступили Индия и Бразилия.

Вместе с тем, Рамапоса ранее сообщил, что во встрече в Йоханнесбурге будут участвовать главы всех пяти государств – России, ЮАР, Индии, Китая и Бразилии. В ответ Кремль заявил, что формат участия Путина пока не определен.