Президент ЮАР приехал в Киев в рамках миротворческой миссии стран Африки

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Киев в рамках миссии стран Африки по урегулированию военного конфликта России с Украиной.

Вместе с президентом ЮАР приехали президенты Замбии, Коморских Островов и Сенегала. Они добирались до Киева поездом из Польши.

Сегодня Рамафоса встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в субботу направится в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Агентство Reuters со ссылкой на предварительный план по урегулированию войны России против Украины сообщило на днях, что лидеры стран Африки могут предложить приостановку действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в Гааге.

Кроме того, документ предлагает приостановку некоторых санкций в отношении России, введение режима прекращения огня и отвод вооружений.

Владимир Зеленский ранее приветствовал мирную инициативу африканских стран, но, по информации Киева, президент предложит представителям стран Африки присоединиться к украинской формуле мира, фактически фиксирующей капитуляцию России.

Москва заявляет, что готова к мирным переговорам, но утверждает, что такие предложения не находят поддержки в Киеве.

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