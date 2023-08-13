При обстреле села в Херсонской области погибла семья из четырех человек

В Украине в результате артиллерийского обстрела села Широкая Балка, в Херсонской области, погибла вся семья - родители и двое их детей. Сыну было 12 лет, дочери - 23 дня, сообщили местные власти. Изначально поступила информация, что мальчик выжил, но был госпитализирован. Позднее министр внутренних дел страны Игорь Клименко написал в своем телеграм-канале, что мальчик умер.

Всего в Херсонской области жертвами обстрела стали 6 человек. Еще двое погибли, и один человек был ранен в соседнем с Широкой Балкой селе Станислав. Там зафиксировали 12 попаданий снарядов.

Широкая Балка и Станислав расположены на северном берегу Днепровского лимана Черного моря, к западу от Херсона. Южный берег лимана оккупирован российскими войсками, отмечает Русская служба Би-би-си.

Офис Генпрокурора Украины тем временем сообщил, что с начала развязанной Россией полномасштабной войны в стране погибли уже 500 детей. «По состоянию на утро 13 августа 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 500 детей погибли и более 1097 получили ранения разной степени тяжести», - говорится в отчете ведомства.

Минобороны России, которое на протяжении всей войны отрицает обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине, заявило в воскресенье, что российские военные за минувшие сутки отразили атаки украинских сил на четырех направлениях, включая херсонское.

Минобороны РФ объявило также, что над граничащей с Украиной Белгородской областью за сутки сбиты три беспилотника. Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в подвергшемся обстрелу селе Волфино, в Глушковском районе, пострадали три человека. Киев сообщения об обстрелах приграничных российских сел как правило не комментирует.