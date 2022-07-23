При российских ракетных ударах в Кировоградской области трое погибших

В результате ракетных ударов по Кировоградской области Украины в субботу утром погибли три человека, включая одного военнослужащего и двух охранников трансформаторной подстанции. Еще девять военных получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

Ранее со ссылкой на Райковича поступила информация, что российские войска утром выпустили в сторону Кропивницкого 13 крылатых ракет, в результате пострадали инфраструктурные объекты, в том числе военный аэродром «Канатово» и один из объектов Украинских железных дорог.

В ночь на субботу и под утро российская армия нанесла ракетные удары по ряду городов Украины, в частности по Харькову и Николаеву.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких сильных ударах по центральным районам города. По сведениям главы областной администрации Олега Синегубова, ударам подвергся Основянский район. Известно об одном пострадавшем. Как отметил Синегубов, обстрел, предварительно, велся из реактивных систем залпового огня. «Повреждены жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы», - написал глава области в соцсетях.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что в субботу утром, около 04:20, россияне нанесли удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло, в частности, возгорание на территории складского помещения. Часть попаданий пришлась на окраины города. Предварительно, никто не погиб и не пострадал, передает РБК-Украина.

Также Россия обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, сообщил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко. В результате ударов повреждены газопровод и электросеть. Жертв нет.

Российские власти неоднократно отрицали обвинения в ударах по гражданским объектам на украинской территории.