При российском ракетном обстреле Днепра ранены семь человек

Российские военные ночью в четверг нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали семь человек, шестеро госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, повреждения получили транспортный объект (какой именно Лысак не уточнил), два жилых дома, банк, заправка, гостиница, агрофирма, предприятие по производству мебели и административное здание, а также несколько автомобилей и автобусов, водопроводы и газопроводы.

Из нескольких ракет, которыми российская армия ударила по городу, была сбита одна, добавил Лысак.

Российские военные не комментировали ракетный обстрел.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг над территорией двух российских областей были сбиты три украинских беспилотника. Два - над Брянской областью, а ещё один - над Калужской.

О беспилотнике, сбитом над Калужской областью, написал в телеграме и губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что утром 24 августа военнослужащие ВСУ обстреляли приграничный посёлок Белая Березка. В результате обстрела нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, утверждает глава региона.