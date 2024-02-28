Приднестровье просит Москву о помощи, но не о присоединении к РФ

Власти непризнанного Приднестровья обратились к России за помощью, обосновав этот шаг экономической блокадой со стороны Кишинева. Соответствующую декларацию сегодня принял съезд местных депутатов всех уровней. Молдавские власти, считающие Приднестровье сепаратистским регионом, еще до начала съезда депутатов в Тирасполе назвали мероприятие «аферой».

СМИ отмечают, что съезд депутатов прошел впервые за 18 лет. Накануне появились слухи о том, что готовится обращение к Москве с просьбой о принятии Приднестровья в состав России, но местные власти эти сообщения опровергли. В итоге к России обратились лишь за помощью.

В декларации также содержится обращение к ООН, СНГ, ОБСЕ, Европарламенту и другим организациям с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и властями Приднестровья в Тирасполе.

В интервью Молдавской службе Радио Свобода президент Республики Молдова Майя Санду, комментируя сегодняшнюю резолюцию, заявила, что Кишинев полон решимости разрешить замороженный приднестровский конфликт мирным путем с дальнейшей экономической реинтеграцией региона.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян ранее заявлял, что Кишинев видит единственным решением конфликта «постепенное возвращение Тирасполя в правовое поле».

Власти в Приднестровье недовольны новым молдавским Таможенным кодексом, который вступил в силу в начале января. Тогда Кишинев ввел пошлину на экспортируемые товары в Приднестровье. На сегодняшний день поставки могут совершаться только через участок, контролируемый Кишиневом.

Кроме того, приднестровские власти критикуют поправки в молдавский Уголовный кодекс, который теперь содержит статью «сепаратизм».