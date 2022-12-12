В Москве мундепа Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Кетеван Хараидзе к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о вымогательстве. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Ей также запрещено два года занимать должности в государственных органах, также она должна выплатить 700 тысяч рублей штрафа и пять миллионов рублей в пользу потерпевшего. Хараидзе связывает уголовное преследование с политической деятельностью и попыткой принять участие в выборах в Госдуму 2021 года.

Полиция задержала ее в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Против Хараидзе возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Поводом стала борьба мундепа со строительными работами на улице Фадеева. По версии следствия, Хараидзе вместе с жителем Тверского района Гурамом Григоряном вымогала у представителя застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации и Хараидзе добивалась того, чтобы их исправили.

Единственным вещественным доказательством стали упомянутые в обвинительном заключении две пятитысячные купюры, которые нашли в кармане пальто Хараидзе. Адвокат Бирюков подчеркнул, что защита настаивает только на оправдательном приговоре, а сама она вину не признает.

Хараидзе находилась в СИЗО-6. В знак протеста против своего уголовного преследования она начала голодовку. 28 июня 2021 года стало известно, что мундеп прекратила ее. Из СИЗО она также передала письмо о том, что даже в аномальную жару ей не дают воду.

Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», от которой избралась Хараидзе, предлагал внести миллион рублей в качестве залога за освобождение муниципального депутата из СИЗО.

12 июля 2021 года Хараидзе выпустили из СИЗО под домашний арест. Несмотря на это, в сентябре она выиграла выборы в Тверском районе Москвы.