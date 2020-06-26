Суд признал режиссера Серебренникова виновным в мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы признал виновным режиссера Кирилла Серебренникова в мошенничестве в особо крупном размере по делу "Седьмой студии".

Суд постановил, что обвиняемые присвоили себе 129 миллионов рублей.

"В период с 2011 по 2014 год Итин и Серебренников, а также Малобродский в другие даты следовали преступному плану и похитили часть денег, выделенных на "Платформу", – сказала судья.

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Судья упомянула тех, кто, по ее словам, обналичивал деньги для "Седьмой студии", в том числе бизнесмена Синельникова, – они не были осведомлены о преступных намерениях подсудимых, говорит судья. Она также пришла к выводу, что Серебренников, разрабатывая проекты для "Платформы", "необоснованно завысил" смету.

Судья сообщила об обналичивании через предпринимателей Педченко, Дорошенко и Синельникова. Все случаи обналичивания суд расценивает как хищение средств, а упомянутых предпринимателей не считает осведомленными о характере преступной схемы.

Экс-чиновница Минкульта Софьи Апфельбаум, по словам судьи, не была осведомлена о преступном сговоре обвиняемых. Ее признали виновной в халатности – она "ненадлежащем образом исполнила свои обязанности" в министерстве культуры. Адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале отметил, что по этой статье сроки давности уже истекли. Уголовным кодексом простая халатность без квалифицирующих признаков относится к преступлениям небольшой тяжести, срок давности по которым составляет два года.

Cудья озвучила позицию представительницы Минкультуры, которая говорила, что на "Платформу" было выделено 216 млн рублей, а потрачено, как установлено экспертизой, 87 млн. Таким образом, министерство культуры понесло ущерб в 128 млн рублей. Представительница ведомства уточнила размер гражданского иска и взыскать с подсудимых примерно 128 млн 974 тысячи рублей.

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева в приговоре упоминается как "соучастник №1".