Пригожин - о вербовке заключенных на войну: Либо зэки, либо ваши дети

Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал появившееся накануне в сети видео, на котором человек, очень похожий на него, пытается завербовать заключенных для участия в боевых действиях на территории Украины в составе российской частной военной компании «Вагнер».

Комментарий Пригожина опубликован на странице компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену. «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», - сказано в публикации.

Пригожин также заявил, что если бы сам был заключенным, то «мечтал бы влиться в дружный коллектив» ЧВК «Вагнера», «чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».

В среду команда Алексея Навального опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором, как утверждается, бизнесмен Евгений Пригожин лично вербует на войну с Украиной заключенных одной из колоний Республики Марий Эл.

Видеозапись, судя по всему, была сделана на мобильный телефон или на видеорегистратор, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На ней человек, похожий на Пригожина, стоя перед строем мужчин в тюремных робах, представляется участником частной военной компании «Вагнер» и рассказывает об условиях отправки на войну.

По его словам, осужденные, которые согласятся принять участие в боевых действиях, пробудут полгода на передовой; если такому наемнику меньше 22 лет, то необходимо письменное согласие родственников; во время службы запрещается мародерство, употреблять алкоголь и наркотики, вступать в «сексуальные контакты» с местным населением, а также «отступать и сдаваться в плен», для чего каждому наемнику обещают выдать по две гранаты (вероятно, для подрыва подошедшего вплотную противника, а затем – самоподрыва). Дезертирство, по словам человека на видео, карается расстрелом на месте.

Тем заключенным, которые через полгода останутся живыми, вербовщик обещает помилование или, в случае такого желания, продолжение службы в ЧВК. «Вариантов вернуться на зону – никаких», – подчеркивает на видео человек, похожий на Пригожина, добавляя при этом, что сейчас ему «нужны только штурмовики», которые будут «наступать».

По некоторым данным, на предложение поехать на войну в обмен на помилование ответили согласием около двухсот осужденных.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о вербовке для участия в боевых действиях на территории Украины российских заключенных, а также о том, что поиском наемников занимается лично Евгений Пригожин. Сообщалось, в частности, о его визитах в три колонии в Ивановской области, где ему удалось завербовать 650 человек, а также в две колонии Ростовской области, после чего состав ЧВК «Вагнер» пополнили около тысячи наемников. Тогда утверждалось, будто Пригожин заявил заключенным, что во время боевых действий они могут делать с украинцами «все, что захотят, и им ничего за это не будет».