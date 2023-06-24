Пригожин о речи Путина: Никто не собирается прийти с повинной

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина, который раньше сегодня назвал предательством начатый мятеж.

«Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», - сказал Пригожин.

Тем временем Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе проходят необходимые «оперативно-боевые мероприятия» в рамках контртеррористической операции. Гусев назвал сообщения о продвижении военной техники по территории области недостоверными.

В некоторых российских телеграм-каналах стали появляться видео, снятые, как утверждается, в Воронежской области. На них слышны звуки выстрелов.

Издание «Верстка» со ссылкой на очевидцев сообщает о вертолетном ударе на южной окраине Воронежа. Там расположена крупнейшая нефтебаза, где произошел пожар. По словам губернатора, на предприятии загорелся резервуар. О причинах возгорания Гусев не сообщил.

По словам местных жителей, утром в субботу они видели в Воронеже наемников ЧВК «Вагнер», которые якобы занимали позиции на развязке между трассой «Дон» и дорогой, ведущей в один из районов города.

В текущей ситуации Радио Свобода не может проверить достоверность информации.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграме о полной поддержке президента России. По словам Кадырова, чеченские бойцы уже выехали «в зоны напряженности».