Пригожин обвинил губернатора Петербурга в государственной измене

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру России и в органы ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба. Подробности иска не разглашаются.

В октябре Пригожин публично заявлял, что Беглов оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, от чего страдают как российская армия, так и бойцы основанной Пригожиным неформальной «ЧВК Вагнера». В чем именно заключается поддержка Бегловым Украины, он не пояснил.

Пресс-служба Смольного в ответ заявила: «Санкт-Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям».

Конфликт Пригожина с губернатором Петербурга длится уже более двух лет. Его хронологию приводит издание «Бумага». Бизнесмен неоднократно обвинял губернатора в коррупции. По мнению Пригожина, Беглов создал организованную преступную группировку, контролирующую все бюджетные сферы Петербурга.

Среди спорных вопросов, которые Пригожину не удалось уладить с властями Петербурга - его проект по развитию пригородной туристической зоны «Горская»: петербургская администрация разорвала с Пригожиным контракт, на который тот возлагал надежды - в итоге развитием «Горской» занялись структуры, близкие к «Газпрому». Также не состоялось сотрудничество Пригожина и Беглова по нескольким проектам инвестиций в городскую инфраструктуру.

Александр Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Так, он публично заявлял, не называя конкретной фамилии, что «некий известный бизнесмен обкрадывает детей» в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» занимается поставками питания для школ и социальных учреждений). Он также говорил, что тот сформировал в городе подконтрольную себе структуру СМИ и охранных агентств, намеренно приводил конкурентов к банкротству, и собирался реформировать систему образования таким образом, что это повлекло бы банкротство действующих комбинатов социального питания, которые городу потом пришлось бы выкупать у бизнесмена.