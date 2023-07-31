Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» прекратила набор наёмников

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что компания прекратила вербовку новых наемников.

В распространенном через телеграм-канал Grey Zonе заявлении Пригожина говорится, что ЧВК не испытывает дефицита в личном составе и новый набор не планируется. Однако Пригожин не исключил, что набор возобновят, «как только Родине потребуется создать новую «группу», которая сумеет защищать интересы страны».

По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси.

Ранее о том, что ЧВК «Вагнер» на неопределенный срок приостанавливает работу региональных центров по вербовке наемников, сообщил телеграм-канал, в котором размещаются объявления о найме в эту частную военную компанию. Там говорится, что сейчас отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов «в связи с наличием большого кадрового резерва».

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня пункты набора наёмников начали закрываться. С улиц российских городов стали демонтировать билборды с объявлениями о найме в частную военную компанию.

В начале июля телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», опубликовали сообщения о приостановке набора наёмников в течение одного месяца из-за «временного неучастия» в войне с Украиной и переезда компании в Беларусь. Однако, как выяснила Русская служба Би-би-си, обзвонив центры вербовки в российских городах, через неделю после попытки мятежа вербовка наёмников продолжалась.