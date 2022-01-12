Глава Россотрудничества назвал министра информации Казахстана «русофобской дрянью»

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем телеграм-канале заявил, что ведомство не будет работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым из-за его "нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане".

"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", – написал он.

Примаков приводит несколько цитат, которые, как сообщил он, принадлежат Умарову. РБК пишет, что оригинал этой подборки высказываний был размещен на портале "Русские в Казахстане" в августе 2012 года. Автор публикации утверждает, что Аскар Умаров в фейсбуке писал под ником TurkMedia. Изданию не удалось найти оригинал этих публикаций.

В 2012 году Аскар Умаров занимал пост вице-президента НАО "Тюркская академия", после этого два года работал управляющим директором АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", затем возглавил общественный фонд. С 2017 по 2020 годы был гендиректором МИА "Казинформ", потом стал председателем правления "Казинформа". До назначения на пост министра информации и общественного развития Казахстана занимал должность заместителя главы ведомства.

Сам Умаров на своей странице в фейсбуке отреагировал на публикацию, как написал он, " относительно демонизации его образа". По его словам, он не является тем, кем его пытаются представить.

"На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами, – сказал он. – Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями.