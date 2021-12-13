Привитые за рубежом смогут получить QR-код в России

Россияне, сделавшие прививку от COVID-19 иностранной вакциной, смогут оформить себе QR-код на полгода, сдав тест на антитела. Об этом сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова. Это относится и к тем, кто привился российским препаратом "Спутник V" за рубежом, добавила она.

Закрепить в правительственных законопроектах о введении QR-кодов механизм выдачи сертификатов иностранным гражданам, привитым не зарегистрированными в России вакцинами, ранее предлагала Общественная палата.

Сертификат о перенесенном COVID-19 сроком на один год будут также выдавать россиянам, о которых в базах данных есть информация о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и у которых есть антитела к коронавирусу. При этом, по словам Голиковой, количество антител определяться не будет, а только их наличие или отсутствие.

Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, предложат сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода, сообщила вице-премьер.

Она также заявила, что сотрудники силовых структур пока смогут получать QR-коды через "Госуслуги", но, если будет принят федеральный закон эту процедуру для них пропишут в отдельной поправке.