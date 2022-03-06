Новости
Продолжаются акции против вторжения России на территорию Украины
В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным задержано более 450 человек.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.
В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.
Почти 100 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы. Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».
Акция протеста ожидается в Москве. Пользователи соцсетей сообщают, что на Манежной площади в центре города дежурят более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа дежурят у Гостиного двора. Автобусы для задержанных стоят на Думской улице.
Другие новости дня
Роскомнадзор направил Радио «Эхо Кавказа» уведомление о блокировке сайта
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила «Эху Кавказа» уведомление об ограничении в России доступа к сайту ресурса. В письме указано, что ограничение введено по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля.
Российское ведомство пишет, что если редакция удалит «противоправную информацию», то она должна направить уведомление об этом в Федеральную службу для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. При этом в письме не указано, какую информацию требуется удалить.
На уходящей неделе девять сайтов русскоязычных проектов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включая сайты Русской службы РС, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай не раз заявлял, что редакция не намерена исполнять требования Кремля. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», – говорил он.
Блокировке подверглись также сайты других медиа-организаций, редакции или штаб-квартиры которых находятся за пределами России, в их числе «Медуза», Би-Би-Си, «Голос Америки», Deutsche Welle. Роскомнадзор также блокировал доступ к социальным сетям Facebook и Twitter.
Сегодня стало известно, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России.
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В Мариуполе началась эвакуация мирного населения
В Мариуполе началась эвакуация мирного населения. 6 марта с 10:00 до 21:00 в городе будет установлен режим тишины. Информацию об этом распространяет Координационный центр под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.
В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Медики назвали «катастрофической» ситуацию в Мариуполе
В ночь на 6 марта, в 11-й день военных действий российской армии на территории Украины изменений в позициях сторон не произошло. Наиболее сложное положение, по оценке Минобороны Украины, сейчас в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне.
Международная организация «Врачи без границ» сообщила об отсутствии воды и электричества в Мариуполе. Медики оценивают ситуацию катастрофической. В город невозможно доставить гуманитарную помощь.
Вечером в субботу, 5 марта, российское Минобороны объявило о возобновлении наступления в Донбассе после провала организации коридоров для эвакуации мирных жителей и режима тишины в Донецкой области Украины. Об организации коридоров Москва и Киев договорились в ходе второго раунда мирный переговоров 3 марта. В провале в субботу стороны обвинили друг друга. Из региона поступают сообщения, что коридоры могут быть открыты утром в воскресенье.
Аналитики из вашингтонского Института исследования войны полагают, что российские силы к востоку от Харькова и на севере Луганской области пытаются соединиться.
Российские войска вокруг Херсона, вероятно, готовятся возобновить наступательные операции против Николаева и, в конечном счете Одессы. Российская морская пехота в Крыму продолжает готовиться к десантным операциям, которые, вероятно, будут проводиться под Одессой.
Не исключено, что наступательные операции России будут возобновлены в течение 24-48 часов.
Журналиста телеканала «Дождь» не пустили в Грузию
В Грузию накануне не впустили журналиста российского независимого телеканала «Дождь». Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
По информации издания SOVA, из Тбилисского международного аэропорта журналиста отправили самолетом обратно в Баку, откуда он летел.
СМИ не называют имени журналиста, чтобы не ставить под угрозу его безопасность.
Отметим, что 2 февраля руководство «Дождя», признанного в РФ «иностранным агентом», заявило, что канал временно приостанавливает свою работу. Генеральный директор Наталья Синдеева объяснила это решение внесением поправок в Уголовный кодекс России – т. н. «законом о фейках».
За распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и, в частности, о т. н. «специальной военной операции» в Украине теперь журналистам может грозить до 15 лет тюрьмы. По словам Синдеевой, после принятия закона «работать практически будет невозможно».
Грузия сможет поставлять в Россию молоко и молочные продукты
Россельхознадзор предлагает разрешить поставки молочной продукции с 15 предприятий Грузии, также право на поставки сырья может получить одно предприятие Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Россельхознадзор инициировал включение в реестр предприятий третьих стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), имеющих право поставок своей продукции на территорию стран – членов союза, одного предприятия Азербайджана (кишечное сырье), а также 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция)», – отмечается в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, такое решение принято по результатам состоявшихся 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Илахи оглы Тахмазли.
Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран – членов ЕАЭС, пишет ТАСС.
В Национальном агентстве продовольствия Грузии заявили, что решение о допуске грузинской животноводческой продукции на российский рынок было принято на основании переговоров, которые велись с 2020 года. По информации ведомства, переговоры ведутся и с другими странами. «Неделю назад переговоры успешно завершились с Саудовской Аравией», – заявили в агентстве.
- Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны. По его словам, объем экспорта в РФ за последние несколько лет превысил три миллиарда долларов.
Власти Дагестана сообщили о гибели в Украине жителя Акушинского района
В ходе военной агрессии России в Украине погиб уроженец дагестанского села Гапшима Джабраил Маллаев. Об этом сообщила в социальных сетях администрация Акушинского района. Информация о гибели проиллюстрирована фотографией военнослужащего в гражданской одежде.
В открытом доступе информация о Джабраиле Маллаеве отсутствует. Человек с такой же фамилией, именем и отчеством значится как соучредитель дагестанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Приоритет качества».
Не менее 29 военнослужащих с Северного Кавказа и юга России по состоянию на 5 марта погибли с начала вторжения в Украину. Гробы пришли уже в шесть республик – это Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Калмыкия. Солдат также хоронили на Кубани, в Астраханской и Волгоградской областях.
- 27 февраля, через три дня после вторжения российских войск в Украину, о гибели военнослужащего из Дагестана заявил глава республики Сергей Меликов. Он разместил соответствующий пост в инстаграме. Чиновник назвал имя погибшего – Нурмагомед Гаджимагомедов. Глава Дагестана не уточнил обстоятельства его смерти. Как утверждают СМИ, Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. По неподтвержденным данным, он подорвал себя гранатой после того, как попал в окружение.
- Минобороны РФ признало, что с начала военных действий в Украине погибло 498 граждан России.
- В ночь на 24 февраля Россия начала военное вторжение на территорию Украины. Акции протеста против вторжения в Украину проходят по всей России. Во многих городах их участников массово задерживают. Кавказ.Реалии ведет подробную хронику российского вторжения в Украину.
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 6 заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявлено шесть новых заболевших коронавирусом из 46 проведенных исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 111 жителей республики, 35 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 14 036, 13 925 – выздоровели», - сказали агентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 67 436 исследований на COVID-19.
В республике с 7 марта снимаются все ковидные ограничения введенные в январе, когда Южная Осетия пережила третью волну коронавируса.
Коронавирус в Абхазии: 42 новых случая заражения, 1 - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 120 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 32 пациента. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 23 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 5 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 1 пациент.
- В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 404 человек. Зарегистрировано 658 летальных случаев. Выздоровели 47 004 человек.
Коронавирус в Грузии: 1700 новых случаев за сутки
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 1700 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на правительственном сайте Stopcov.gе. За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 7 002 человек, скончались 28 пациентов.
В стране за последние сутки сделано 9 572 тестов на коронавирус. Показатель выявления положительных тестов, по данным на 5 марта, составляет 17,76%, за две недели – 20,84%, за семь дней – 17,49%. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 625 372 случая инфицирования, из них выздоровели 1 554 533 пациента, скончались 16 366.
Новые случаи заражения за минувшие сутки географически распределились следующим образом: Тбилиси – 893, Имерети – 204, Кахетия – 129, Гурия – 105, Самегрело - Земо Сванети – 90, Шида Картли – 85, Квемо Картли – 74, Аджария – 61, Мцхета-Мтианети – 26, Самцхе-Джавахети – 25., Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
На данный момент в Грузии 54 447 активных случаев заражения коронавирусом. Из них 2 459 лечатся в больницах. Состояние 638 пациентов тяжелое. 57 988 инфицированных проходят курс лечения на дому.
Visa и Mastercard перестанут работать с российскими банками
Платежные системы Visa и Mastercard приостановят работу с российскими банками из-за украинской войны. Это означает, что российские карты этих систем не будут работать за границей, а иностранные - в России.
Ранее о приостановке работы с российскими банками сообщила платежная система American Express. Платежи российских банков внутри страны будут обеспечены Национальной системой платежных карт.
За границей россиянам придется пользоваться картами альтернативных систем - например, российской «Мир» или китайской China UnionPay.
Карты «Мир» принимаются в 10 странах мира, в том числе - в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, ОАЭ, на Кипре и в частично признанных республиках на территории Грузии. Unionpay выпускают всего несколько российских банков, но они должны приниматься в части торговых точек и банкоматов в 150 странах мира.
Бюро Радио Свобода в России прекращает работу
Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России. 4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО «РСЕ/РС», представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина.
Подписанный Владимиром Путины 4 марта закон о наказании за якобы «ложную информацию об использовании вооруженных сил» предусматривает тюремное заключение до 15 лет для любого журналиста, который поставит под сомнение официальную трактовку военного вторжения на территории Украины. Поэтому наши журналисты будут рассказывать об этих событиях из-за пределов России, говорится в заявлении корпорации.
«Сегодня я сообщаю об этом с чувством глубокого сожаления, - подчеркнул президент РСЕ/РС Джейми Флай, - Это решение РСЕ/РС является вынужденным, его причина - атака режима Путина на правду. Власти России, отчаянно пытаясь лишить граждан страны возможности узнать правду о развязанной Кремлем войне против Украины, объявляют честных журналистов предателями своей страны. Мы продолжим предоставлять нашей аудитории информацию о событиях в России и мире, используя для этого все возможности. Ситуация остается мрачной, однако 70-летняя истории нашей корпорации свидетельствует о том, что в один прекрасный день - и он может быть не столь уж далеким - у нас появится возможность вновь открыть корпункт в России. Время - на стороне свободы, даже в путинской России».
На уходящей неделе 9 сайтов русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Блокировки подверглись также сайты других медиа-организаций, редакции или штаб-квартиры которых находятся за пределами России, в их числе «Медуза», Би-Би-Си, «Голос Америки», Deutsche Welle. Роскомнадзор также блокировал доступ к социальным сетям Facebook и Twitter.
Технической причиной банкротства ООО «РСЕ/РС» является отказ медиакорпорации выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список «иностранных агентов». Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с «РСЕ/РС», внесены Министерством юстиции России в список «физических лиц-иноагентов».
- 9 февраля ООО «РСЕ/РС», согласно установленной процедуре, предоставило в Европейский суд по правам человека письменную аргументацию в дополнение к своей поданной весной прошлого года жалобе на действия российских властей.
- Русская служба Радио Свобода (тогда - радио «Освобождение») начала работу в 1953 году. До начала блокировки в России ежедневная посещаемость сайтов Радио Свобода составляла свыше миллиона человек. После российского военного вторжения в Украину аудитория Русской службы выросла почти втрое.
- Русскоязычные проекты РСЕ/РС, включая Русскую службу, ее региональные сайты, а также телеканал «Настоящее Время», внесены в список иностранных агентов в конце 2017 года. Медиакорпорация, считая это решение несправедливым и юридически спорным, тем не менее соблюдала нормы российского законодательства, однако отказывается выполнять требования о маркировке публикаций, расценивая их как попытку прямого вмешательства в редакционную политику и политической цензуры.
МИД: Граждане Грузии смогут покинуть Украину на спецавтобусах через Львов
Граждане Грузии смогут покинуть Украину через Львов на специальных автобусах, говорится в распространенном сегодня, 5 марта, сообщении МИД Грузии.
Специальные рейсы Львов-Варшава будут отъезжать из Львова с 6 по 10 марта в 08:00 – 09:00 по местному времени с улицы Университетская.
Каждый автобус рассчитан на 50 граждан. Чтобы попасть на него, граждане Грузии должны пройти регистрацию.
Номера для регистрации на рейс: +380 (63) 376 77 68; +380 (63) 376 73 64.
Стивен Кинг отказался переиздаваться в России из-за войны с Украиной
Американский писатель Стивен Кинг сообщил в твиттере об отказе переиздаваться в России после ввода войск на территорию Украины. Один из самых продаваемых авторов в мире активно выступает в поддержку Украины.
Кинг - самый публикуемый писатель на российском рынке, он известен книгами «Оно», «Сияние», «Кладбище домашних животных», циклом «Темная башня» и их экранизациями.
По данным Российской Книжной палаты, которые изучил корреспондент радио Свобода, в 2021 году в России были изданы 166 книг писателя общим тиражом 961 тысячу экземпляров. Это - абсолютный рекорд, ближайший русскоязычный преследователь, Федор Достоевский, издан тиражом 612 тысяч экземпляров в 142 изданиях.
О своем отказе американец сообщил, переопубликовав в твиттере заявление канадского писателя Линвуда Барклая, в котором тот говорит, что не будет продлевать контракты на издание книг в России. «Я тоже», - написал Кинг, выложив следом фотографию с подписью «украинка приветствует российские войска», на которой изображена женщина, показывающая в сторону неприличный жест.
В Грузии звезду Тамары Гвердцители закрасили в цвета украинского флага
В Грузии именную звезду певицы Тамары Гвердцители перед зданием тбилисской Филармонии закрасили в цвета украинского флага. Так активисты гражданского движения «Позор!» выразили свой протест против участия исполнительницы в запланированном в Кремле концерте, сообщает SOVA.
«Эта реакция – меньшее, что мы могли сделать. Теперь я хочу обратиться к сотрудникам мэрии: понятно, что в соответствии с «советским» законодательством нам полагается штраф в несколько тысяч, но было бы неплохо, если бы ведомства Кахи Каладзе заняло принципиальную и справедливую позицию и не стало выписывать штраф», - заявила активистка Мариам Долидзе в эфире телеканала Formula.
По данным СМИ, исполнители грузинского происхождения, проживающие и выступающие в России, намерены принять участие в концерте, посвященном Международному женскому дню. Мероприятие пройдет в Кремле 6 марта. Среди тех, кто на нем выступит: Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили и группа A’Studio, солисткой которой является Кета Топурия.
В Подмосковье арестована двукратная олимпийская чемпионка из сборной США
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер арестована по подозрению в контрабанде наркотиков в Подмосковье. В ее багаже по прилете из США были обнаружены картриджи для электронных сигарет с гашишном маслом. Об этом сообщило новостное агентство «Москва».
Арест произошел еще в феврале, однако известно о нем стало только сегодня. 31-летняя Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево сотрудниками таможни. Она выступает за екатеринбургский УГМК, команда 13 лет подряд выигрывает Чемпионат России по баскетболу среди женщин. С командой она несколько раз становилась чемпионкой и четыре раза побеждала в Евролиге.
Американка входит в списки лучших баскетболисток планеты. На площадке она играет центровую. Она дважды выигрывала со сборной Олимпийские игры, а с американской командой «Финикс Меркури» в 2014 завоевала титул чемпионки женской лиги НБА. Она входит в рейтинг лучших игроков в истории чемпионата.
Газета The New York Times запросила комментарий у агента баскетболистки и у представителей «Финикс Меркури» и ЖНБА, они не прокомментировали тему. Баскетбольная УГМК ситуацию также не комментировала.
Издание «Важные истории» и OCCRP признаны нежелательными организациями в России
Министерство юстиции внесло в список нежелательных организаций в России юридические лица издания «Важные истории» и ассоциации журналистов-расследователей OCCRP. Сотрудничество с такими организациями или распространение их материалов в России теперь может расцениваться как уголовное преступление.
На расширение списка так называемых нежелательных организаций обратила внимание «Медиазона». До этого в списке было юридическое лицо издания «Проект», публиковавшего материалы о ближайшем окружении президента России Владимира Путина.
«Важные истории» и OCCRP специализируются на антикоррупционных расследованиях. Журналисты издания и ассоциации неоднократно награждались профессиональными премиями за свою работу. OCCRP известна расследованием так называемого Панамского архива, раскрывшего сеть тайных оффшоров политической элиты разных стран мира.
Юрий Дудь рассказал, что в Грузии с ним отказались пить за Россию
Российский журналист Юрий Дудь рассказал о том, как в Грузии с ним отказались пить за Россию. Автор программы «вДудь», которая выходит на YouTube, поделился этим в ходе беседы с писателем Борисом Акуниным (Чхартишвили), пишет SOVA.
Говоря об отношении к россиянам и русским в мире после вторжения в Украину, Дудь привел в пример Грузию:
«В 2008 году Россия воевала с Грузией, в 2022-м у русских и грузин с отношениями все нормально. Государство не любят, и мы это, в общем, знаем, но на отношения русских и грузин это, по моему опыту, не сильно повлияло».
Путин заявил, что не планирует вводить военное положение
Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить на территории России режим военного положения. Слух об этом ранее активно обсуждался в российском сегменте социальных сетей.
«Военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», - заявил президент на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний, приуроченной наступающему празднику 8 марта.
Военное положение вводится в стране решением президента и подтверждается Советом Федерации. Ранее в социальных сетях активно обсуждалось, что эта мера может быть одобрена верхней палатой на внеплановом заседании 4 марта. Вместо этого сенаторы обсуждали экстренные законопроекты в связи с кризисом из-за принятых против России санкций и одобрили закон, вводящий уголовное наказание за призывы к санкциям против России, исполнение этих санкций и распространение недостоверных новостей о российской армии.
На встрече с женщинами-пилотами Путин заявил, что вводимые против России санкции после вторжения в Украину «сродни обвинению войны». Прямым участием в войне президент назвал возможное введение странами Запада бесполетной зоны над Украиной. «Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте», - заявил он.
По его словам, «понимание этого есть» и он считает, что бесполетная зона вводиться не будет. Ранее ввести бесполетную зону, запретив участие российской авиации в украинской войне, призывал США и страны НАТО украинский президент Владимир Зеленский.
Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить все рейсы за рубеж
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, сообщает «Интерфакс».
Рекомендация относится к авиакомпаниям, чьи самолеты зарегистрированы в реестрах других государств в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Кроме того, с 8 марта ведомство рекомендует приостановить рейсы в Россию из присоединившихся к санкциям стран.
«Аэрофлот» - крупнейший российский авиаперевозчик - в субботу заявил, что с 8 марта прекращает все полеты за рубеж, за исключением Минска, «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Уже с полуночи 6 марта на рейсы из России перестанут пускать пассажиров, имеющих обратные билеты на даты после 8 марта. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Как будут возвращаться на родину россияне, имеющие билеты на даты после 8 марта, пока неясно.
5 марта также стало известно, что поставщик услуг в области IT для авиаотрасли Lufthansa Systems разрывает сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Организация пояснила, что действует в соответствии с введенными против России санкциями из-за вторжения в Украину.
С 5 марта авиакомпания S7 отменила все международные рейсы, такое же решение приняла авиакомпания Smartavia.
Отмена рейсов за рубеж связана не только с закрытием воздушного пространства рядом стран, среди которых и США, но и с санкциями Евросоюза. Санкции запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы самолетов, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолеты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолетов за рубежом, в том числе лайнера A320 компании S7 в Ереване.
Власти Италии наложили арест на недвижимость Усманова и Соловьева
Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, которые были включены в санкционные списки Евросоюза.
По данным газеты La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии. Ранее были арестованы две суперъяхты владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко, а также вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
3 марта власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту Алишера Усманова. Стоимость яхты «Дилбар» оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте с октября прошлого года.
В Южной Осетии сняты все противоковидные ограничения
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия с 7 марта снимают все ограничения в связи со снижением рисков распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение в субботу было принято оперативным штабом республики, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Ранее югоосетинские власти ввели ограничения в связи с ростом заболеваемости ковидом. В республике приостановлена деятельность образовательных учреждений, детских развлекательных центров и спортивных залов, запрещено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Позже оперштаб разрешил возобновить с 14 февраля учебный процесс в образовательных учреждениях.
«В связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Южная Осетия решили: продолжить функционирование средних общеобразовательных, дошкольных учреждений и детских учреждений дополнительного образования; детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов; объектов физической культуры и спорта, в том числе тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций», - говорится в тексте протокола оперштаба.
Также разрешено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, пишет агентство «Рес».
Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поручено проводить мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией и обеспечить лабораторную диагностику по выявлению COVID-19.
По данным Югосетпотребнадзора, за минувшие сутки в республике было выявлено 12 новых случаев коронавируса, за все время пандемии было выявлено 14 030 случаев коронавируса, 13 890 пациентов выздоровели.
СМИ: СБУ ликвидировала члена переговорной группы Украины. Он подозревался в госизмене
Служба безопасности Украины ликвидировала члена переговорной группы Киева на встречах с представителями России Дениса Киреева. Он подозревался в государственной измене. Киреев был убит при задержании, сообщает со ссылкой на свои источники издание «Обозреватель», а также депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Погибший участвовал в первом раунде переговоров в Гомельской области Беларуси 28 февраля. При этом отмечается, что в Офисе президента Владимира Зеленского Дениса Киреева не представляли как участника диалога, его имени не было в списке, обнародованном пресс-службой. Однако на фото и видео он сидит за столом рядом с представителями Киева.
«Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами? - очень хочется выяснить у Офиса президента», - написал в своем Telegram-калане нардеп Александр Дубинский.
Киреев – эксперт банковского сектора. О том, что финансист может работать на российские спецслужба, украинские СМИ сообщали давно. В последний раз, к примеру, об этом говорилось в журналистском расследовании «5 канала» 13 февраля. А блогер Ярослав Бондарь писал: «В оперативных материалах рос. разведки ФСБ и Минобороны украинский банкир проходит под оперативным псевдонимом «Хороший». С 2006 года он сливал ФСБ РФ данные о закупках оружия для вооруженных сил Украины. А также о схемах обогащения украинских олигархов».
Эвакуация населения Волновахи и Мариуполя сорвалась
В субботу с утра не состоялась эвакуация мирных жителей украинских городов Волноваха и Мариуполь, на которые наступают российские войска. Российская сторона объявила с утра режим тишины и, как утверждается, открыла согласованные с украинской стороной коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Украинская сторона подтвердила договоренности.
«Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры – свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости», – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Однако спустя несколько часов власти Мариуполя сообщили, что эвакуация «откладывается», поскольку российские войска не смогли обеспечить соблюдение режима тишины. Украинский министр Ирина Верещук, которая вела переговоры, сообщила и о срыве эвакуации в Волновахе, обвинив в нем российских военных. Минобороны России, в свою очередь, обвинило в срыве договоренностей украинских националистов, которые якобы пытаются использовать мирных жителей как «живой щит».
В Херсоне проходит митинг против российских войск
На центральной площади Херсона, украинского областного центра, занятого российскими войсками, проходит митинг против российского вторжения в Украину. Об этом сообщает в фейсбуке народный депутат Украины Александр Куницкий.
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал видео митинга, на нем жители города с флагами Украины кричат российским военным «Позор!».
В социальных сетях появилось видео, на котором один из протестующих едет на российском БТР, подняв флаг Украины.
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- 2 марта Министерство обороны России заявило о захвате Херсона. 300-тысячный областной центр на юге Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили в Москве.
- 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что российское военные «полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации».
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