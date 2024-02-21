Продовольственная программа ООН приостановила работу в секторе Газа

Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает раздачу продуктов в секторе Газа. Об этом сообщила глава программы Синди Маккейн. Причиной стали случаи мародерства и нападений на сотрудников программы со стороны жителей сектора.

В заявлении программы сказано, что в прошедшее воскресенье грузовики, которые везли продукты для раздачи беженцами, у КПП Вади-Газа были окружены толпами голодных людей, пытавшихся разграбить груз. Они открыли стрельбу. В понедельник еще один конвой грузовиков, который вез продукты на север сектора, был остановлен и разграблен. Один из водителей был избит. Даже там, где сотрудникам удается осуществить раздачу продуктов, среди желающих происходят стычки, отмечается в заявлении. Условия раздачи продуктовой помощи в Газе охарактеризованы в нем как «полный хаос и коллапс общественного порядка».

ВПП ООН приняла решение временно приостановить доставку продовольственной помощи в сектор, поскольку не может обеспечить безопасность ни своих сотрудников, ни тех, кто приходит получать бесплатные продукты. В ведомстве пообещали, что будут искать пути, чтобы как можно скорее возобновить поставки более безопасным способом. Для этого, считают в ВПП, необходимо многократно увеличить объем продовольственной помощи, открыть дополнительные КПП на границах сектора, стабилизировать связь и безопасность в регионе.