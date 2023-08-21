«Проект»: жена главы МЧС, возможно, причастна к вывозу украинских детей

Издание «Проект» опубликовало расследование о руководительнице фонда Архистратига Михаила и главе попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елене Мильской. «Проект» утверждает, помимо прочего, что она причастна к вывозу украинских детей в Россию - обвинение в их насильственном перемещении Международный уголовный суд в Гааге ранее выдвинул против президента России Владимира Путина. Издание также называет её женой главы МЧС Александра Куренкова и утверждает, что своей карьерой она обязана знакомству с рядом других высокопоставленных мужчин.

Как отмечает «Проект», Мильская «выступает за традиционные семейные ценности, цензуру в интернете, клеймит ЛГБТ, западные ценности и светское образовани», одновременно получая доходы в миллиарды рублей, «записанные на пожилых родителей», является обладательницей дорогой недвижимости, автомобилей, аксессуаров и одежды.

Мильская работала в фонде Святителя Василия Великого, связанного с так называемым православным олигархом Константином Малофеевым. В 2019 году, как утверждает «Проект», она вышла замуж за нынешнего главу МЧС Александра Куренкова, «брак с которым открыл для нее большие материальные и политические перспективы». О браке официально не сообщалось, однако издание публикует копию документа о браке и ссылается на источники, подтверждающие, что пара является супругами. «Проект» рассказывает о дорогой недвижимости Мильской на Рублёвском шоссе (один из домов издание оценивает в 600 миллионов рублей) и её автомобилях, общая стоимость которых оценивается в 80 миллионов.

Утверждается также, что Мильская является бенефициаром музейных проектов в Калининграде, которые финансирует «Стройтрансгаз» через подконтрольные ей компании «ПозитивИнфо» и «Калининград Балттранс». Официально совладелицей этих компаний числится мать Мильской.

В расследовании также рассказано о сотрудничестве фонда Мильской с создателем так называемого Российского университета спецназа в Чечне Даниилом Мартыновым. «В декабре 2022 года Мильская и Мартынов объявили о создании 10 региональных центров (позже план стал включать уже 12 объектов) «военно-спортивного воспитания и патриотической подготовки молодежи» - отмечает «Проект» (Радио Свобода писало об этом). Также «Проект» пишет об участии Мильской в операциях по вывозу украинских детей из Херсонской области в аннексированный Крым и Краснодарский край, приводя свидетельства того, что этот вывоз был недобровольным. Комментариев Мильской и Куренкова в тексте нет.