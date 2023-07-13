«Проект»: причина мятежа Пригожина – его психическое состояние

Близкое окружение основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина объясняет его мятеж против руководства Минобороны РФ психическим состоянием бизнесмена, говорится в материале издания «Проект», журналисты которого опросили десятки бывших и действующих сотрудников компаний Пригожина, а также его знакомых, передает Радио Свобода.

По словам источника из близкого окружения главы ЧВК «Вагнер», своим подчинённым он объяснил мотив, побудивший его к мятежу, одним словом: «Психанул».

В материале «Проекта» также говорится, что множество сотрудников Пригожина рассказывают о его особой склонности к насилию. Со слов работавших с бизнесменом, в своих компаниях он держал штат специальных людей, которые жестоко избивали сотрудников за оплошности и даже сажали некоторых из них на несколько дней в подвал.

Большая же часть материала «Проекта» посвящена знакомству Пригожина с Владимиром Путиным, благодаря которому начинающий тогда бизнесмен стал одним из приближённых лиц к президенту России. Знакомство, со слов знакомых Пригожина, произошло в ресторане «Старая таможня», который будущий основатель ЧВК «Вагнер» открыл в 1995 году в Санкт-Петербурге. Путин стал бывать там вместе с мэром города Анатолием Собчаком, у которого работал помощником.

Когда Путин стал президентом России, он начал проводить важные встречи именно в одном из ресторанов Пригожина – New Island. В 2000 году он встретился там с премьер-министром Японии Есиро Мори, в 2001 – с президентом Франции Жаком Шираком, в 2002 – с президентом США Джорджем Бушем. Позже Путин лично посетил фабрику готового питания, принадлежащую Пригожину, и дал поручения мэру Москвы Сергею Собянину и тогдашнему министру обороны Анатолию Сердюкову заказывать продукцию для школ, вузов и армии именно у петербургского бизнесмена.

«Проект» также отмечает, что по мере продвижения Пригожина по карьерной лестнице и его знакомств с высшими чиновниками России, бизнесмен и его приближённые становились недосягаемыми для правосудия. Финансовые и насильственные преступления, совершённые Пригожиным и его подчинёнными, фактически не расследовались. Журналисты «Проекта» утверждают, что известно о как минимум полутора десятках случаев, когда сотрудников Пригожина подозревали в избиениях людей, которые закончились смертью или серьёзным вредом для здоровья жертв, но ответственности за это никто не понёс.