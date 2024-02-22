«Проект»: Путин репрессировал за шесть лет больше людей, чем Брежнев

Число людей, осуждённых в России по политическим статьям, только в последний президентский срок Владимира Путина превысило показатели СССР времён Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Об этом пишет издание «Проект», утверждая, что прямым репрессиям в России за последние шесть лет подверглись около 116 тысяч человек (без учёта статей о сопротивлении сотрудникам полиции или нарушении ограничений, введённых в связи с COVID-19).

Речь идёт о людях, подвергнутых уголовному или административному преследованию по статьям, которые «Проект» характеризует как политические или репрессивные. По уголовным статьям об экстремизме, оправдании терроризма, о так называемых фейках и дискредитации армии преследованиям за период с 2018 по февраль 2024 года подверглись, по подсчётам «Проекта», 5613 человек. «А если добавить к этому еще и отказавшихся воевать в Украине, а также обвиненных в госизмене, шпионаже и т.п., то получится цифра 11 442», – пишет издание. Около 100 тысяч человек подверглись административному преследованию, в частности по статьям об участии в несогласованных акциях.

Журналисты отметили, что во времена Хрущёва и Брежнева, правивших в СССР во второй половине 1950-х – начале 1980-х годов, по статьям об антисоветской агитации и распространении информации, которая порочит советский строй, осудили меньше людей, чем за последний шестилетний срок Путина. В случае с Хрущёвым журналисты выбрали шестилетний период с 1956 по 1961 год, на него пришлось 4883 случая применения репрессий. У Брежнева выбрали 1968–1973 годы, «Проект» насчитал 1057 репрессированных.

В своем исследовании «Проект» отмечает, что в советские времена больше людей ставили на профилактический учёт, число таких людей сопоставимо с количеством оштрафованных за участие в митингах. «Несогласных, как и при СССР, отчисляют из университетов, увольняют с работы, выдавливают из страны, а тех, кто не хочет уезжать, — вынуждают публично извиняться и клясться в верности власти. Однако подсчитать, сколько человек прошло через такой вид репрессий, на практике невозможно», – отмечает «Проект».

При этом Советский Союз был государством с господствующей идеологией, которой должны были быть подчинены все сферы жизни общества, а Россия по Конституции – демократическое правовое государство, основанное на соблюдении прав человека. Авторы исследования, посвящённого умершему в колонии Алексею Навальному («Проект» говорит о его смерти как об убийстве), при этом признают, что по сравнению со сталинским террором и поздние советские, и путинские репрессии всё ещё выглядят «травоядными», а в современной России по крайней мере юридически не применяется смертная казнь.

«Проект» также приводит подробную статистику числа привлечённых к ответственности по различным уголовным и административным статьям. По многим из них репрессии усилились после российского вторжения в Украину. В частности, резко выросло количество людей, обвиняемых в терроризме. Если в предвоенный 2021 год таких дел было 31, то в 2023-м уже 111, а каждый пятый обвиняемый был украинцем. Также в разы возросло число случаев дезертирства или оставления военными своих частей. Резко возросло и число осуждённых по статьям о призывах к экстремизму или оправдании терроризма, причём именно «оправдание терроризма» остаётся, по подсчётам «Проекта», главным инструментом военной цензуры – по этой статье противников войны привлекают к ответственности чаще, чем по статье о так называемых фейках об армии.