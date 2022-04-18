Производители продуктов в РФ просят не запрещать въезд фур из Европы

Производители продуктов питания просят правительство России не запрещать въезд в страну европейских фур в ответ на санкции ЕС. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо восьми ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, к премьеру Михаилу Мишустину.

Такое решение, по их мнению, окончательно оставит пищевую отрасль без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет. Кроме того, это грозит разрывом производственных цепочек, так как для замены поставщиков сырья и создания новых логистических коридоров потребуется значительное время, предупреждают участники рынка. Авторы письма отмечают, что и без запрета ситуация в отрасли сложная: европейские перевозчики воздерживаются от доставки грузов в Россию, опасаясь конфискации фур в случае ввода санкций.

Под обращением, в частности, стоят подписи руководителей Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, "Союзмолока", Руспродсоюза, "Союзнапитков".

В рамках очередного пакета санкций ЕС запретил въезд на свою территорию белорусским и российским грузоперевозчикам. Несколько тысяч российских и белорусских фур застряли на границе Польши, пытаясь выехать из Евросоюза до 16 апреля, когда санкции вступили в силу, сообщает Financial Times . По данным газеты, на выезд грузовиков из ЕС уходит от 3 до 10 дней. Очередь в пункте пропуска "Корощин" на границе Польши с Беларусью достигала 80 километров.

По данным источников "Коммерсанта", из-за запрета пересечения границы грузовиков из России и Беларуси, а также закрытия европейских портов для российских судов стоимость фур из Европы уже выросла на 50-100 процентов.