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Производитель Guinness и Johnnie Walker уходит из России
Крупнейший мировой производитель алкогольной продукции Diageo объявил о том, что уходит с российского рынка. Это следует из письма, направленного руководством компании сотрудникам и партнерам. В нем сообщается о «вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России».
Diageo выпускает пиво Guinness, водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликер Baileys и другие алкогольные напитки. В России компания поставляла алкоголь в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров.
Представитель Diageo заявил в разговоре с «Коммерсантом», что процесс выхода с российского рынка займет примерно шесть месяцев. Компания собирается поддерживать сотрудников в России и предоставить им «расширенный пакет компенсационных выплат». По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», под сокращение могут попасть 299 сотрудников Diageo в России.
В начале марта компания сообщила, что временно приостановит импорт спиртных напитков в Россию. Это произошло через неделю после начала российского вторжения в Украину. После этого Diageo продавала имеющиеся в стране запасы алкогольной продукции.
Об уходе из России во вторник также объявил французский производитель шин Michelin. Компания передаст свой бизнес местному руководству, которое будет действовать как независимая структура.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Другие новости дня
Обрушение жилого дома в Батуми: суд решает, кто виноват
Дело о страшной трагедии в Батуми - обрушении части жилого дома, слушается в Батумском суде.
В октябре прошлого года на улице 26 мая полностью обрушился подъезд многоэтажного дома, погибли девять человек, выжить удалось только одному. Еще несколько человек были спасены из-под завалов на улице. Следствие назвало причиной обрушения снос несущих конструкций на первом этаже.
Хозяин квартиры, 46-летний Заур Будагов, заявил на заседании во вторник, что ответственность за случившееся должен нести не он, а прораб, передает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Ajara TV.
Малхаз Гочадзе уже был допрошен в качестве свидетеля на предыдущем судебном заседании и отрицал, что имеет отношение к сносу конструкций. Прокуратура обвиняет в случившемся двух рабочих и собственника квартиры и поясняет, что именно собственник помещения был обязан соблюдать правила при проведении ремонтных работ, а на снос стен и перепланировку получить соответствующие разрешения.
Суд сегодня должен был заслушать еще одного обвиняемого, 60-летнего рабочего Хусейна Сурманидзе, но его не было в зале заседаний по состоянию здоровья. Следующее заседание назначено на 30 июня.
Рабочие отрицают, что сносили несущие конструкции.
На одном из заседаний ранее прокурор заявил, что, по данным следствия, рабочие, заметив движение стен, сначала пытались их укрепить, но затем покинули квартиру, не предупредив никого из жителей.
После обрушения дома следствие было возбуждено по двум статьям: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве Шакарашвили
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор об убийстве грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. Прокуратура вновь представила доказательства, что к смерти Шакарашвили в июне 2020 года привели действия группы лиц, которые жестоко избили молодого человека, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Подающий надежды грузинский футболист Георгий Шакарашвили погиб после загородной вечеринки в Мцхета, где произошел конфликт между гостями. Его тело было обнаружено неподалеку от Тбилиси, в реке Арагви. Экспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит и еще живым сброшен в реку. Смерть наступила в результате асфиксии в воде.
В марте прошлого года Мцхетский районный суд признал пятерых подсудимых виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Трое были приговорены к 16 годам, еще двое несовершеннолетних, которым на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, получили по 10,5 лет лишения свободы.
На площадь Свободы в Сухуми пришел министр здравоохранения Эдуард Бутба
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба пришел на площадь Свободы, где 17-й день в знак протеста против высоких цен на топливо проводит акцию голодовки общественный деятель Джансух Адлейба. В эти часы на площади находятся до сотни человек, которые поддерживают Адлейба и его требование к властям снизить цены на нефтепродукты, а также его просьбу к президенту прийти на площадь и ответить на вопросы, волнующие людей.
Министр здравоохранения поинтересовался самочувствием Адлейба и отметил, что если нужна помощь медиков, они всегда готовы ее оказать, сообщает информагентство «Апсныпресс».
«Если нужна помощь, мы ее окажем. Мне каждый день докладывают о состоянии здоровья Джансуха. Утром к нему приезжают медики скорой помощи. Они измеряют давление, содержание сахара в крови, проверяют сатурацию. Мы все знаем, обо всем информированы», – отметил Бутба.
Один из лидеров оппозиции, руководитель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, который также находится на площади, отметил, что уже есть результат и нужно продолжать акцию.
«Народ должен выходить, поддерживать, но голодовку нужно прекратить. Акция будет продолжена, люди будут выходить, так как они должны понимать, что сидя на диване, ничего не получится, что за них никто ничего не решит. То, что ты сделал, этим ты привлёк внимание к проблеме и произвел серьезные изменения, но убивать себя - это плохой результат для всей Абхазии, для каждого гражданина», - сказал он, обращаясь к Джансуху Адлейба.
- Утром с Джансухом Адлейба встретился абхазский президент Аслан Бжания. Он отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Джансуха Адлейба, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи.
- Накануне абхазский парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты», призвав Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.
Украина и Россия обменялись военнопленными в формате «17 на 15»
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило во вторник об обмене с Россией пленными. По утверждению ведомства, 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат, а также один гражданский, были обменены на пятнадцать российских военных.
Издание «Украинская правда» уточняет, что среди освобожденных украинцев есть морпехи и десантники, и что в плен они попали два месяца назад. Пятеро военных до обмена находились в российских больницах, еще пятеро тяжело ранены и нуждаются в срочном лечении.
Сам обмен проходил на границе Херсонской и Николаевской областей. Эта территория в данный момент находится под контролем российской армии.
В Минобороны России информацию об обмене пока не комментировали.
С начала вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины прошло уже несколько раундов обмена пленными между воюющими сторонами. При этом по оценке большинства военных экспертов, в плену у российской стороны находится значительно больше украинских солдат, чем российских - в плену у стороны украинской. Официального подтверждения этой информации нет.
Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе покидают «Грузинскую мечту»
Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе покидают фракцию «Грузинская мечта», партию и парламентские должности. Об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Причиной этого стал единственный несогласованный вопрос на сегодняшнем заседании большинства, который обсуждался партией накануне. В частности, по их мнению, дозирование информации в отношении политических тем в нашей стране, которую предоставляет наша команда, недостаточно, чтобы общество было в курсе дела и делало правильные выводы», - сказал Мдинарадзе.
Неделя прайда открылась в Тбилиси на фоне протестной акции
Неделя прайда открылась сегодня в Тбилиси на фоне немногочисленной протестной акции и при усиленных мерах безопасности.
Первое событие Недели – показ квир-фильма грузинского режиссера Элене Навериани провели в тбилисском клубе «Хиди». На мероприятии присутствовали ЛГБТ-активисты, правозащитники, аккредитованные в Грузии послы иностранных государств. Всем им приходилось добираться до места проведения через полицейские кордоны.
В паре сотне метров манифестацию устроили противники ЛГБТ – ультраправые, церковные прихожане и радикальные гомофобы. Они держали транспаранты с надписями «ЛГБТ-дипломаты уберите свои грязные руки от наших детей» и «Все постыдные ЛГБТ-послы должны убраться из Грузии». Митинг прошел без каких-либо инцидентов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В рамках «Недели достоинства» 30 июня запланирована региональная ЛГБТК-конференция. В Тбилиси приедут активисты из Украины, Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Турции, чтобы поделиться своим опытом и обсудить вызовы.
Третье и последнее событие Недели – музыкальный фестиваль, пройдет 2 июля. Организаторы рассчитывают принять до 2 тысяч гостей.
Все мероприятия проводятся на частной территории, время и место их проведения не афишируется заранее. Организаторы из Tbilisi Pride ранее сообщили, что вынуждены отказаться от центрального события Недели – «Марша достоинства», из-за отсутствия гарантий безопасности.
МВД Грузии обещало обеспечить безопасность всех участников ЛГБТ-недели. Одновременно ведомство начало расследование из-за призывов к срыву «Недели достоинства» и угроз, поступавших в адрес ЛГБТ-активистов. В рамках дела накануне были опрошены лидеры ультраконсервативной, националистической и пророссийской платформы «Альт-Инфо» Кока Моргошия, Зурам Махарадзе и Шоту Мартыненко.
- В Грузии организаторы мероприятий в защиту прав ЛГБТ ежегодно сталкиваются с агрессией со стороны радикалов. 5 июля 2021 года противники проведения «Марша достоинства» устроили беспорядки в центре Тбилиси. Они разгромили офис Tbilisi Pride и их партнеров, а затем начали преследовать журналистов. Тогда от действий гомофобов пострадали более 50 представителей СМИ.
Болгария высылает 70 российских дипломатов и техперсонал мисии РФ
Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российской дипмиссии.
Также Болгария высылает советника-посланника РФ Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. Из генерального консульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал.
Посольство уточнило, что генконсульство в Варне из-за высылки дипломатов практически осталось без сотрудников.
По словам болгарского премьера Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. «Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны», – сказал Петков в эфире Болгарского национального телевидения.
Петков уточнил, что высылка дипломатов - это не агрессия в отношении обычных граждан России.
Источник ТАСС в российском МИДе сообщил, что Россия даст ответ на высылку сотрудников своей дипмиссии.
22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Петковым. После этого премьер заявил, что в вотуме недоверия его правительству надо винить нескольких политических деятелей, среди которых посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Петков возглавил правительство всего полгода назад и занимал активную проевропейскую и проевроатлантическую позицию. После начала военного вторжения России на территорию Украины Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО.
США ввели санкции против Банка Москвы и Тины Канделаки
Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России. Они касаются десятков человек и компаний, в том числе Банка Москвы, Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», «КамАЗа», «Туполева» и других оборонных предприятий.
Кроме того, под ограничения попала популярная телеведущая Тина Канделаки, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и члены его семьи.
Всего в списке 45 компаний и 29 физических лиц.
США также вводят запрет на импорт золота из России. Об этом американский президент Джо Байден договорился со своими коллегами из стран «Группы семи» на встрече в Баварии. Ожидается, что вскоре такую же меру должны принять Великобритания, Япония и Канада.
Пойдут ли на такой шаг Европейские страны – Франция, Германия и Италия – пока неизвестно. На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС готов рассмотреть возможность эмбарго на импорт российского золота. Запрет коснется новых партий и не затронет уже приобретенный металл.
Байден отмечал, что золото важная статья российского экспорта, которая приносит России «десятки миллиардов долларов». Британские власти уточняли, что ценность золота для российской элиты за последние месяцы выросла в разы. Бизнесмены якобы начали покупать слитки, пытаясь сохранить свои капиталы в условиях западных санкций.
Посол США в Грузии: Ради членства в ЕС необходимо объединиться
Правительство Грузии должно сотрудничать с оппозицией и неправительственным сектором для того, чтобы выполнить условия предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС, считает посол США в Грузии Келли Дегнан.
«Это четкий путь для получения Грузией статуса кандидата ЕС, яснее не скажешь… Это момент, когда правительство и общественность должны объединиться ради членства в ЕС. Надеюсь, мы увидим это в ближайшие месяцы», - цитирует Дегнан агентство «Новости-Грузия».
Она также указала, что ни одна из реформ, которые предстоит осуществить Грузии «не нова» - страна работала над ними и раньше, но сейчас необходим «больший прогресс».
23 июня лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии и присвоить ей статус кандидата сразу же после выполнения определенных приоритетов. Все они сформулированы в рекомендациях Ерокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
- В Грузии проходят масштабные протестные акции с требованием отставки кабинета Ираклия Гарибашвили и формирования технического правительства, которое займется проведением реформ.
В «Грузинской мечте» исключают формирование технического правительства
В правящей партии «Грузинская мечта» не поддерживают инициативу о формировании технического правительства, озвученную организаторами масштабных проевропейских митингов в Тбилиси.
Движение «Домой, в Европу» считает, что временному кабмину необходимо поручить реформы, от выполнения которых зависит, предоставят ли стране статус кандидата на вступление в ЕС. Одновременно протестующие предъявили ультиматум, потребовав от премьера Грузии Ираклия Гарибашвили уйти в отставку до 3 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Неконстиционно, незаконно, абсурдно», - так прокомментировал требования демонстрантов мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Это абсолютная глупость, нет смысла им лезть в политику», - добавил он.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили охарактеризовал требования о формировании технического правительства, как «очередное желание захватить власть в обход демократии и демократических процедур».
«Ничего не меняется, к сожалению, ряд политических групп вернулись к поствыборной ситуации 2020 года. Мы видим те же лица, с теми же призывами. Понятно, что есть политические группы, какие-то неправительственные организации, которые не хотят, чтобы «Грузинская мечта» была у власти, но демократия так не работает», - сказал Папуашвили.
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вообще сравнил нынешние события с военным переворотом, произошедшим в Грузии в 1992 году.
«Такие вещи: техническое правительство, правительство национального согласия и так далее, как правило, происходят после государственного переворота хунтой, и здесь они проявляют свое намерение… Теперь сделать то же самое хотят Макарашвили, Гигаури и Ломджария», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Противники создания технического правительства нашлись и в рядах оппозиции. Лидер партии «Граждане», депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает, что протестующие напрасно тратят «столько сил уйдет на решение нерешаемого вопроса». Он считает, что все усилия организаторов протестов, оппозиции и «Грузинской мечты» должны быть направлены на проведении реформ. В партии «Гирчи», которую власти относят к «конструктивной оппозиции», также считают невозможным, что техническое правительство сможет выполнить все условия предоставления статуса кандидата.
- Еврокомиссия рекомендовала присвоить Грузия статус кандидата только после выполнения ряда условий. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
В грузинской столице открывается неделя «Тбилиси прайда»
В столице Грузии открывается неделя «Тбилиси прайда». Первое мероприятие – показ нового грузинского фильма о борьбе с гомофобией.
У клуба Khidi, где начинается мероприятие, проходит акция ультранационалистов, представителей прокремлевских организаций и духовных лиц, сообщает грузинская служба Радио Свобода. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
В этом году организаторы приняли решение не проводить «Марш достоинства», а все запланированные мероприятия должны пройти на частной территории. В МВД Грузии пообещали обеспечить безопасность на мероприятиях «Тбилиси прайда».
По делу о похищении Ирины Дочия и убийству Дмитрия Озган вынесен новый приговор
Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия огласила обвинительный приговор по делу о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийству одного из её похитителей – Дмитрия Озган. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.
В октябре 2020 года приговор по резонансному делу был отменен. Согласно новому решению, судебная коллегия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Оксаны Пилия и Мадины Лоуга признала виновными:
- Алхаса Дзидзария – в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере), пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по двум эпизодам части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Абхазии и приговорила к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
- Геннадия Блаб – в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии и приговорила к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима;
- Вардена Чантурия – в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии и приговорила к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
- Джумбера Авидзба – в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 120 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) и частью 2 статьи 223 (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств) Уголовного кодекса Абхазии и назначила наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом. Д. Авидзба от назначенного наказания освобожден в связи с фактическим отбытием за время содержания под стражей.
Суд также установил вину Астамура Дзидзария в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Абхазии и прекратил производство по делу по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью Астамура Дзидзария, убитого 04 февраля 2020 года в СИЗО МВД в поселке Дранда.
Новый приговор был вынесен при особом мнении судьи Мадины Логуа, которая выступала за назначение более строгого наказания, а именно Геннадию Блаб – 12 лет лишения свободы, Алхасу Дзидзария – 16 лет, а Вардену Чантурия – 11 лет.
По данному уголовному делу 25 февраля 2020 года судьей абхазского Верховного суда Мимозой Цушба также был вынесен обвинительный приговор в отношении всех фигурантов дела, однако судом кассационной инстанции 27 октября 2020 года указанный обвинительный приговор был отменен «ввиду допущенных судом существенных нарушений уголовно-процессуального закона». Дело было направлено на новое судебное разбирательство.
Новый приговор в течение 15 рабочих дней может быть обжалован сторонами в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда.
В Херсоне задержан мэр города Игорь Колыхаев
В оккупированном российскими войсками Херсоне задержан мэр этого города - Игорь Колыхаев. Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.
По её словам, Колыхаева утром во вторник задержали сотрудники Росгвардии и, возможно, ФСБ. В его офисе также был проведён обыск. По мнению Ляшевской, мэр мог быть задержан за отказ сотрудничать с оккупационными властями.
Сообщение о задержании мэра подтвердил также глава администрации Херсонской области Геннадий Лагута. Другие подробности не известны.
После того, как в начале марта российские войска оккупировали Херсон, Колыхаев остался в городе. Какое-то время он продолжал руководить местной администрацией, которая обеспечивала жизнедеятельность города, однако отказался сотрудничать с российскими военными. В конце апреля российскими властями были назначены так называемые главы военно-гражданских администраций Херсонской области и Херсона, а действующего мэра лишили каких-либо рычагов управления.
Также во вторник стало известно о задержании начальника одного из управлений Энергодара Запорожской области, который также занят российскими войсками.
Россия запретила въезд в страну супруге и дочери президента США Байдена
Россия внесла в свой список санкций против США ещё 25 человек, включая членов семьи американского президента Джо Байдена.
"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
В "чёрный список", в частности, попали супруга и дочь президента США Джилл и Эшли Байден.
Также в списке члены Конгресса, сенаторы, бывшие правительственные чиновники, несколько преподавателей университетов, исследователей, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный в России прежде всего благодаря его написанной 30 лет назад статье о "Конце истории".
Общее число граждан США, в отношении которых Москва ввела санкции, достигло 1048 человек, отмечает "Интерфакс".
Против России после её вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада, включая США, Великобританию и членов ЕС, ввели шесть пакетов санкций. Среди прочего, под эмбарго в некоторых странах попали российские энергоресурсы. В санкционные списки против российских физических лиц влючены, в частности, связанные с Кремлём олигархи, лично президент Владимир Путин, его дочери, глава МИД России Сергей Лавров и члены его семьи.
Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени. Решение о присуждении профессиональной награды приняла Стоматологическая ассоциация России.
О получении ордена Кадыров сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Его вручение было приурочено к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.
В ответ Кадыров наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова – главного врача поликлиники Юнуса Умарова.
Кавказ.Реалии писал о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства.
У Кадырова также много статусов. Например, он почетный профессор сразу трех учебных заведений – Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Ученые степени главы Чечни дают ему право читать лекции в вузах, чем он обещал непременно заняться после окончания своего правления республикой.
- В прошлом году Кадыров получил орден "Авиценна" за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук.
- В декабре Кадыров подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" своей 21-летней дочери – начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.
- В прошлом июле мать Кадырова Аймани отметили региональной наградой, знаком "За отличие в службе ГИБДД I степени".
- Государственный телеканал "Грозный" наградил Рамзана Кадырова премией в 45 тысяч рублей за видео с попугаем.
- Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы), звезда Героя России.
- США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
Суд в Москве арестовал политика Илью Яшина на 15 суток
Хамовнический суд Москвы арестовал оппозиционного политика Илью Яшина на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Яшин – один из самых известных российских оппозиционеров, который принципиально не покидает Россию и открыто высказывается против войны в Украине. Детали его задержания и арест практически полностью повторяют то, что произошло в апреле с политиком Владимиром Кара-Мурзой. Впоследствии против Кара-Музы возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию – он до сих пор находится под арестом.
Илья Яшин был задержан 27 июня во время прогулки в парке центрального московского района Хамовники с журналисткой Ириной Баблоян.
"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда", – рассказала Баблоян.
Политика доставили в ОВД Лужники, где он провел ночь – адвоката Вадима Прохорова к Яшину не допустили несмотря на наличие удостоверения и ордера. Позже стало известно содержание рапорта полицейских: они утверждают, что Яшина задержали для проверки документов по ориентировке, на что он "ответил грубым отказом в категоричной форме". Также в рапорте говорится, что Яшин толкал полицейских и хватался за форму.
"Как мне стало известно Илье предъявляют 19.3. Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", – написала Баблоян.
Уже из зала суда Яшин сообщил, что рапорт составил "полицейский снайпер" Алексей Митрофанкин.
"Я в отделе, кстати, поинтересовался у Митрофанкина, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы", – пишет Яшин. Полицейский ответил, что он прапорщик, и это не офицерская должность.
Во время заседания политик заявил, что считает свое задержание попыткой давления на него накануне начала муниципальной избирательной кампании. "Я не сумасшедший, чтобы провоцировать драку с сотрудниками полиции. Дураков нет, все прекрасно понимают, за что посреди ночи в России задерживают оппозиционных политиков", – передает его слова "Медиазона".
Судья согласился допросить журналистку Ирину Баблоян и приобщить к делу ее фотографии задержания, однако отказался допросить полицейских и посмотреть видео с их регистраторов. На суде Баблоян рассказала, что Яшин не оказывал сопротивление полицейским, а лишь спросил причину задержания. При этом полицейские не представились и не упоминали никакую ориентировку.
Адвокат Яшина высказал предположение, что рапорт мог быть скопирован из другого дела, так как в нем есть женские местоимения. Он также отметил противоречия в утверждениях полицейских: Яшин якобы одновременно хватал и отталкивал сотрудников.
В итоге судья не посчитал показания Баблоян правдивыми, так как она "в дружеских отношениях с Яшиным" и арестовал политика на 15 суток.
После вынесения решения суда Илья Яшин опубликовал текст своего выступления во время заседания. В нем он назвал административное дело "юмористическими" и допустил, что это "пролог к будущему уголовному делу".
- В конце апреля против двух муниципальных депутатов Красносельского района, которым ранее руководил Илья Яшин, возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Причиной стала запись заседания совета депутатов, на которой депутат Алексей Горинов предложил объявить минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". А его коллега Елена Котёночкина предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню детей, Новому году. Горинов был задержан и до сих пор находится под арестом – суд уже начал рассматривать дело против него. Елена Котёночкина покинула Россию и находится в розыске. Самого Яшина допросили по этому делу в качестве свидетеля.
Лидеры G7 предлагают ввести «потолок цен» на российскую нефть
Страны "Группы семи" (G7) предлагают другим странам присоединиться к ограничениям на импорт российской нефти и нефтепродуктов и не транспортировать российскую нефть, закупленную по цене выше определённого максимума. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита "семёрки", который завершился в Германии.
Сами страны, входящие в G7 - США, Великобритания, Япония, Канада, Франция, Германия и Италия - уже ввели полное или частичное эмбарго на российскую нефть - в связи с вторжением России в Украину. Они, однако, указывают на то, что в связи с ростом цен на мировом рынке Москва продолжает получать значительные доходы от продажи топлива. Теперь страны G7 рассчитывают договориться с другими государствами о введении ценового "потолка" для закупок российской нефти. Пока неясно, каким образом может быть введён такой механизм.
В итоговом заявлении также сказано, что страны "семёрки" изучат другие меры, чтобы "не позволить России получать прибыль от своей военной агрессии". В частности речь идёт о снижении зависимости от российских технологий, используемых в ядерной энергетике.
В коммюнике также говорится о необходимости постепенного отказа от углеводородного топлива, однако в связи с экстраординарными обстоятельствами называются допустимыми новые инвестиции в газовый сектор. К 2035 году экономика стран G7, однако, должна избавиться от зависимости от углеводородов.
Отдельное коммюнике посвящено продовольственной безопасности, в том числе и в связи с российской агрессией в Украине. В заявлении отмечается, что страны Запада не будут вводить санкции против продовольственного сектора, и они не затронут импорт продовольствия из России.
Ранее страны G7 в совместном заявлении осудили российское вторжение в Украину и пообещали продолжать оказывать Украине помощь, в том числе поставками вооружений, с целью, как сказано, помочь ей защитить себя и выбрать своё будущее. "Украина должна решить, какими будут мирные договорённости, без внешнего давления и влияния" - сказано в документе. В нём говорится также о гуманитарной и экономической помощи, а также об оказании помощи гражданам России, которых преследуют российские власти - в том числе независимых журналистов, правозащитников и оппозиционеров.
Выступая после завершения саммита, его "хозяин" - канцлер Германии Олаф Шольц - подчеркнул, что встреча продемонстрировала единство лидеров демократических стран в поддержке Украины. Он также сказал, что для Украины необходим аналог "плана Маршалла" по восстановлению её экономики после войны.
Большинство лидеров стран "семёрки" отправляется из Германии в Мадрид, где сегодня открывается саммит НАТО. Война в Украине и её последствия - главная тема повестки дня.
Грузия на один год запретила экспорт ячменя и пшеницы
Власти Грузии с 4 июля запретят экспорт пшеницы и ячменя местного производства, чтобы не допустить дефицита зерна внутри страны.
«Правительство приняло решение до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и ячменя, произведенных в Грузии», – заявил сегодня глава Минсельхоза Отар Шамугия.
По его словам, в настоящий момент ячмень из Грузии экспортируют в основном в Ирак и Иран. С начала года из страны вывезли уже 2,5 тысячи тонн этой продукции, пишет агентство «Новости-Грузия».
В нынешнем сезоне году в Грузии рассчитывают собрать 60 тысяч тонн ячменя.
Что касается пшеницы, ее Грузия ежегодно производит около 130 тысяч тонн — это пятая часть от всего объема потребления в стране. Остальное — импорт, более 90% которого приходится на Россию. В апреле Шамугия заявил, что в ближайшие годы объем выращиваемой в стране пшеницы планируется увеличить с 15% до 50% от потребляемого количества.
В Грузии число выявленных случаев коронавируса выросло на 71%
В Грузии за неделю, с 20 по 26 июня, выявили 1058 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний, за неделю от ковида скончались 2 пациента, выздоровели 646.
Рост числа заражений по сравнению с предыдущей неделей составил 71% – в период с 13 по 19 июня в Грузии было выявлено 616 случаев, неделей ранее – 515.
Число активных случаев заражения по состоянию на 26 июня составляет 1086.
Ранее СМИ сообщили, что с наступлением лета в мире ожидается новая волна коронавируса, вызванная «омикрон»–вариантом и его новыми формами. Число заражений значительно увеличивается в европейских странах.
Минобороны РФ признало ракетный удар по Кременчугу
Министерство обороны России спустя почти сутки признало, что ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области Украины, в результате которого погибли мирные жители - посетители торгового центра - нанесли российские военные.
При этом в сводке российского Минобороны утверждается, что удар был нанесён "высокоточным оружием" по военному объекту - "ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин". Удар в сообщении дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что "детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре". О жертвах среди мирных жителей в сообщении не говорится.
Кременчугский завод дорожных машин действительно находится неподалёку от торгового центра. Почему центр назван не функционировавшим - не ясно. По сообщениям властей и очевидцев, центр был открыт и работал в обычном режиме. По предварительным сообщениям, в момент удара там было более тысячи человек; впоследствии, однако, сообщалось, что многие посетители всё же успели покинуть центр до удара - из-за сигнала воздушной тревоги.
В результате ракетного удара торговый центр сгорел практически полностью. Продолжается разбор завалов. По состоянию на утро вторника, число погибших составляет 18 человек, 36 числятся пропавшими без вести, десятки ранены. Украинские власти называют удар по торговому центру терактом и военным преступлением. Лидеры стран Запада, входящих в "Группу семи" (G7), саммит которой проходят в Германии, осудили ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. "Беспорядочные атаки гражданских целей являются военным преступлением. Президент России Владимир Путин и другие ответственные за это ужасающее преступление должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении G7. "Атака России на гражданских лиц в торговом центре ужасает. Мы солидарны с украинским народом", - написал в твиттере в ночь на вторник президент США Джо Байден.
Российские военные утверждают, что не наносят удары по гражданским объектам в Украине. Доказанные случаи подобных ударов они объясняют или провокациями, или тем, что объекты использовали украинские военные. Удар по Кременчугу - один из первых, когда Минобороны России, пусть косвенно, признало, что гражданский объект пострадал в результате российского удара.
Глава Минфина Грузии рассказал о попытках обхода антироссийских санкций
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили утверждает, что Грузия предотвратила более 90 попыток обхода антироссийских санкций. При этом, по его словам, в большинстве случаев отправителем или страной происхождения товаров были государства ЕС, а страной назначения – Россия.
Таким образом Хуцишвили прокомментировал решение грузинских властей не пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая была оформлена на попавшую под западные санкции компанию.
Глава Минфина вновь заверил, что в Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций, введенных Западом против России из-за вторжения в Украину.
«Спекуляции на эту тему лишь ставят целью ввести в заблуждение общественность», – написал Хуцишвили в соцсети.
Аслан Бжания встретился с голодающим активистом Джансухом Адлейба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с Джансухом Адлейба, голодающим на сухумской площади Свободы с требованием снизить цены на нефтепродукты.
Бжания отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Абхазский лидер пригласил Джансуха Адлейба в администрацию президента для того, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты.
Однако, Джансух Адлейба отметил, что не может в одиночку принять такое решение, сообщает пресс-служба президента.
Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Джансуха Адлейба, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Аслан Бжания еще раз призвал активиста прекратить голодовку, подчеркнул, что готов к диалогу по имеющейся проблеме.
Ранее Адлейба призвал граждан 28 июня, в 18:00 собраться на сухумской площади Свободы. Адлейба планировал призвать Аслана Бжания выйти на площадь и выслушать мнение граждан.
Накануне абхазский парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты», призвав Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.
Президент Грузии осудила ракетный удар по торговому центру в Кременчуге
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ракетный удар по торговому центру в украинском городе Кременчуге, в результате которого погибли как минимум 18 человек, ранены 59.
«Я выражаю нашу полную солидарность с Украиной перед лицом еще одного жестокого нападения. Еще раз повторю: свобода и независимость всегда побеждают!», – написала Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.
По информации украинских властей, российская ракета попала в торговый центр «Амстор», который в результате возникшего пожара полностью сгорел.
Командование ВВС ВСУ утверждает, что российская армия использовала ракеты Х-22, которые несли стратегические бомбардировщики Ту 22М3. Они вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а сами пуски были произведены в небе над Курской областью.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала.
В Москве во время прогулки задержан Илья Яшин
В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян, которая гуляла с ним по парку. По её словам, полицейские увели Яшина в машину, не объяснив причину задержания.
"ОВД-Инфо" со ссылкой на друга политика сообщило, что Яшина доставили в ОВД "Лужники".
В отдел полиции прибыл адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Однако его не пропустили к задержанному, несмотря на удостоверение и ордер, написал он в Фейсбуке.
Прохоров отметил, что заседание суда по делу оппозиционера, по-видимому, состоится 28 июня.
Оппозиционеру вменяют административную статью о неповиновении распоряжению полиции , по которой ему грозит до 15 суток ареста. "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - написала Баблоян.
Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.
Ранее Яшина штрафовали, признавая виновным в "дискредитации российской армии". Всего на него было заведено четыре подобных административных дела.
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