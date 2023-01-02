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Российские источники сообщили о гибели «сотен» мобилизованных после удара ВСУ
В результате удара украинской армии по казарме в пригороде Донецка Макеевке, где располагались российские мобилизованные, могли погибнуть сотни человек. Об этом сообщают прокремлёвские телеграм-каналы. Управление стратегических коммуникаций украинской армии сообщило о 400 убитых.
Мобилизованные были размещены в здании профтехучилища №19 на Кремлёвской улице. Российские источники сообщают, что удар по объекту был нанесён в новогоднюю ночь высокоточной ракетой из комплекса HIMARS.
Российский провоенный канал «Царьград» сообщил, что в местных чатах число погибших оценивают «сотнями человек». Пророссийский канал «Оперативные сводки» сообщил о 500 погибших. Освещающий войну российский военный блогер Борис Рожин сообщил в телеграме, что вечером 1 января «завалы ещё разбирают».
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. В других соцсетях управления на момент публикации новости информация не дублировалась. Не сообщалось об убитых и в сводках украинского Генштаба 1 января.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена в начале осени. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.
Другие новости дня
В Ахалгори скончался малолетний ребенок
В Ахалгори скончался малолетний ребенок. Как сообщила «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили, ребенку стало плохо еще накануне. Сегодня его доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Параллельно рассматривался вопрос о транспортировке ребенка в грузинскую клинику для оказания квалифицированной медицинской помощи.
По словам Меаракишвили, получение разрешения на пересечение де-факто границы затянулось из-за отсутствия у ребенка свидетельства о рождении. Родители вместе с ребенком все же смогли пересечь пункт пропуска «Раздахан», однако спасти ребенка не удалось – он скончался по дороге в клинику. Другие подробности пока неизвестны.
- Как сообщалось ранее, жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви) с 20-го по 30-е число каждого месяца. Однако с 30 ноября пересечение де-факто границы запрещено с просроченными пропусками. По мнению местных наблюдателей, это ограничение равносильно закрытию пунктов пропуска, потому что подавляющее большинство жителей, чьи семьи разделены линией конфликта, еще долго не смогут поменять просроченные документы на новые из-за слишком медленной работы югоосетинских властей.
В Киеве после российской атаки началось отключение электричества
В Киеве в результате российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам Кличко, подача воды идёт штатно.
В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Кличко со ссылкой на силы ПВО написал, что ночью на город шли 40 беспилотников. Большинство из них были уничтожены, написал мэр.
В ряде регионов Украины в ночь на 2 января также звучала воздушная тревога. Системы ПВО работали, в частности, в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях.
В части Херсона пропал свет. Пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Кировоградской области и подконтрольном Киеву Запорожье.
Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября, после взрыва на мосту через Керченский пролив. В нём Москва обвинила Киев. В середине декабря "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества.
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МВД объявило в розыск сбежавших из «Вагнера» вооруженных заключенных
МВД России объявило в розыск шестерых участников «ЧВК Вагнера», сбежавших из учебного лагеря в аннексированной Луганской области Украины. До прибытия в тренировочной центр они содержались в заключении в России. Фрагмент ориентировки опубликовало издание Donday, о появлении ориентировок также пишет редакция 1rnd.ru.
Donday не публикует часть документа с именами разыскиваемых. В приведенном фрагменте указывается, что осужденные сбежали 21–22 декабря, среди них – киргизский и белорусский граждане, трое граждан Узбекистана и один гражданин России. Указывается, что они вооружены.
МВД информацию для СМИ не комментировало. Корреспондентам 1rnd.ru там заявили, что не раскрывают информацию о разыскиваемых. 161.ru ответ на запрос не получили. Глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин на запрос СМИ содержательно не ответил. По его словам, в аннексированных украинских городах и России «задерживают немало негодяев», а выловом «различного рода вооруженных людей» занимаются «Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК».
- Заключенные российских колоний массово вербуются в «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине. Им обещают значительные выплаты и помилование после участия в боях. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в декабре сообщил, что, по оценкам Вашингтона, в ЧВК могут служить до 40 тысяч российских заключенных.
- Во многих случаях речь идет о людях, осужденных за насильственные преступления, в том числе бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике. Это не предусмотрено российскими законами.
- В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан служивший в «Вагнере» заключенный, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.
Полицейские в Хорватии избили прибывшего в аэропорт уроженца Чечни
Сотрудники полиции в Хорватии 17 декабря избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прибыл в один из аэропортов страны. Фотографии со следами побоев на нем публикует «Ассамблея чеченцев Европы». Имя пострадавшего организация не называет в целях его безопасности.
Мигранта вывели из аэропорта и несколько дней держали в одиночной камере в лагере беженцев - по дороге полицейские применяли к нему неоправданное насилие, сообщил Кавказ.Реалии представитель ассамблеи Иса Дадуев. Причиной задержания стали проблемы с документами. Когда мигранту выдали личные вещи и телефон, он смог сфотографировать побои и отправить доказательства живущим в Европе родственникам.
«Они его отпустили с условием, что он ничего не будет рассказывать и не будет ничего делать. По поводу этого случая идет расследование, его самого уже опрашивали, но он не решился остаться в этой стране. Именно в Хорватии эти нарушения носят массовый характер», - подчеркнул Дадуев в разговоре с редакцией Кавказ.Реалии.
Уроженец Чечни прилетел в Хорватию из Боснии и Герцеговины. Сейчас он находится у родственников в одной из европейских стран. Представители ассоциации направили письмо в прокуратуру Хорватии с просьбой разобраться в ситуации, официальных комментариев пока нет.
В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. По словам Дадуева, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также на отсутствие медицинской помощи. Известно, что среди застрявших на границе с Хорватией чеченских беженцев есть те, кто бежал из России после получения повестки в рамках осенней мобилизации на войну против Украины.
- Ранее базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в Россию через Турцию, утверждают правозащитники.
- В депортационной тюрьме Австрии находятся двое уроженцев Чечни, которые бежали из России после получения повесток в военкомат. Их планируют вернуть в Хорватию – вероятно, оттуда они будут депортированы. Суд над ними уже прошел, но его вердикт неизвестен.
- В конце декабря сайт Кавказ.Реалии сообщал, что на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией застряли около 60 чеченских беженцев с детьми. Позднее Балканская служба Радио Свобода оценила численность группы на контрольно-пропускном пункте в 30 человек, отметив, что, по утверждениям самих беженцев, еще около ста их земляков находятся в приграничном городе Велика-Кладуше.
«Россия 24» в течение всего дня 1 января показывает «Бесогона»
Государственный телеканал «Россия 24» в течение дня 1 января с двух часов ночи показывает авторскую программу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон». Почему именно этот проект выбран в качестве новогоднего не уточняется.
Традиционный «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» после боя курантов открылся песней SHAMAN «Я русский». Олег Газманов исполнил обновленную версию песни «Сделан я в СССР» совместно с певцами из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Почетными гостями новогоднего представления на «России 1» были военные, прибывшие с войны с Украиной.
С поздравлениями выступили прокремлевские телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев, а актер Евгений Петросян закончил свое выступление шуткой об отсутствии тепла у украинцев.
Зеленский в новогоднем обращении назвал 2023 год годом победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена поздравили жителей страны с Новым годом.
«Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является», - говорится в сообщении. Наступивший 2023 год Зеленские называют годом победы Украины в войне.
В другом обращении Зеленский прокомментировал российские удары по Украине в канун Нового года. «Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их совершает, – не получат помилования», - отметил украинский лидер.
Он также обратился к россиянам на русском языке. «Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. (…) Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее», - сказал Зеленский.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении отметил, что 2023 год станет годом украинской победы. «Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а безнадежно увяз на более чем 300 дней», - отметил Порошенко.
Зарубежные лидеры и политики упоминали Украину в своих новогодних обращениях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет неизменно поддерживать украинцев в 2023 году. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем новогоднем поздравлении в твиттере отметил, что президент России Владимир Путин проиграет войну.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в 2022 году люди от Украины до Афганистана покидали свои дома, спасаясь от войн. Конфликты могут прекратиться и мир может быть обеспечен посредством диалога, подчеркнул Гутерриш.
Что изменилось в Грузии с 1 января: от повышения пенсий и зарплат до санкций за строительную пыль
С наступлением Нового года в Грузии вступил в силу ряд решений правительства и новых законов. Хорошие новости для пенсионеров, у которых на счету каждая копейка, и госслужащих. Осложнится жизнь у владельцев личного автотранспорта. Новые нормы придется соблюдать строителям, чтобы не загрязнять воздух, пишет агентство «Новости-Грузия».
Повышение пенсий
С 1 января в Грузии пенсия до 70 лет выросла до 300 лари, для лиц старше 70 она составит 365 лари. В высокогорных регионах - 355 лари и 440 лари.
Кредиты для пенсионеров
Верхний предел процентов для «пенсионных кредитов» в «Либерти Банке» будет снижен с 36% до 26%. Нерешенной остается проблема уже выданных под пенсии кредитов, на которые не распространяется снижение процентной ставки.
Пособия
С 1 января для взрослых с тяжелой степенью ОВЗ и детей с ограниченными возможностями соцпакет увеличивается на 65 лари. Для лиц с меньшей степенью инвалидности - на 35 лари. Увеличение соцпакета коснулось около 132 тысяч человек, которые получали соцпомощь от 100 до 419 лари.
Повышение зарплат
Заработная плата чиновников выросла на 10% от основного оклада. У сотрудников силовых ведомств и военных – на 20%. Зарплата учителей и школьных приставов повысилась на 125 лари. Гонорары преподавателей профтехучилищ выросли с 15 до 18 лари за час работы.
Цены на лекарства
Установлен потолок оптовых и розничных цен на лекарства. Выше установленной цены определенные виды медикаментов продавать будет нельзя. На первом этапе в список вошли 1100 препаратов для лечения хронических и онкозаболеваний. В правительстве предполагают, что это позволит снизить цены на них до 40%.
Холодное оружие
Штраф за ношение холодного оружия в общественных местах и транспорте увеличен с 200 до 500 лари с конфискацией. При повторном нарушении наступает уголовная, а не административная ответственность. Запрет не касается ношения холодного оружия как элемента национальной одежды, для личной гигиены, приготовления или приема пищи, при профессиональной деятельности и сельхозработах, охоте и рыболовстве.
Автомобили
С 1 января автомобили будут дополнительно проверять на уровень шума и нормы коэффициента содержания диоксида углерода (СО) в выхлопах. Техосмотр не пройдут автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные производителем для конкретной модели. Также новые правила коснутся машин с бензиновым двигателем, у которых допустимая верхняя граница содержания СО в выхлопе выше 0,55% при работе двигателя на холостом ходу.
Автомобилисты
Стоимость регистрации автомобилей и выдачи номеров выросла с 35 лари до 100 и 80 лари соответственно. Усложнились проверки на получение прав: после практического экзамена на вождение нужно будет показывать навыки проверки автомобиля на соответствие нормам безопасности. Платный повторный техосмотр вводится не 1 января, а с 1 февраля.
Жилье для переселенцев
Дети из семей вынужденно перемещенных лиц, родившиеся после 1 января 2023 года, больше не могут претендовать на жилье от государства. Несовершеннолетним, родившиеся до этого года, долгосрочное жилье будет предоставляться вместе с их родителями. Сироты будут обеспечены жильем, которое полагалось их родителям.
Пакеты в магазинах
Со 2 января в магазинах запрещается использовать для взвешивания и фасовки полиэтиленовые пакеты, их должны заменить биоразлагаемые аналоги. Как решить вопрос - каждый магазин решает сам.
Льготы для фермеров
С фермеров на два года снимается налог с дохода от первичных поставок производимой в Грузии сельскохозпродукции, если совокупный доход от таких поставок в течение календарного года не превышает 200 000 лари. Также до 1 января 2026 года снимается налог на заработную плату работников сельхозпроизводств при совокупном доходе нанимателя до 200 000 лари в год.
Алкоголь
Штраф за продажу алкогольных напитков без сертификата увеличен до тысячу лари. Под это требование попадают чача, бренди, вино и все винные напитки на основе винограда.
Санкции за строительную пыль
С 1 января в Тбилиси вводится штраф при строительных и ремонтных работах за обработку твердых материалов без защиты от пыли. Штраф для физических лиц 500 лари, для юридических – 1000 лари. Штраф за транспортировку и хранение в открытом виде материалов, создающих пыль - 200 и 500 лари соответственно.
Пожары в Тбилиси в новогоднюю ночь: горела главная елка и жилые дома
Пожарные и спасатели работали в Тбилиси в новогоднюю ночь в чрезвычайном режиме - пришлось тушить возгорания после многочисленных фейерверков в разных районах города, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МВД пока не дало статистику происшествий.
- В поселке ТЭВЗ, сгорели деревья, повреждены автомобили:
- В Исани горел комплекс «Дирси»:
- В поселке Мухиани, загорелась квартира в жилом доме:
- В Глдани была мобилизована полиция и экипажи скорой помощи. По предварительным данным, здесь во время запуска фейерверков человек потерял пальцы на руке.
Хорватия стала членом Шенгенской зоны и перешла на евро
Хорватия с 1 января стала членом Шенгенской зоны, став 27-й страной объединения. Кроме того, государство присоединилось к зоне евро и начало использовать единую европейскую валюту вместо национальной валюты куна и стало 20-м из 27 стран, перешедших на евро.
Для перехода на евро, Загреб должен был выполнить ряд экономических условий, в частности обеспечить стабильный обменный курс и низкую инфляцию.
В рамках поэтапного внедрения евро в Хорватии в первый день 2023 года отключены более половины банкоматов. В них загружают новые банкноты. Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов лишь две недели.
В июле Хорватский монетный двор начал чеканить монеты евро с национальными мотивами страны. В ноябре 2022 года хорватский парламент принял первый государственный бюджет страны, номинированный в евро.
Вхождение Хорватии Шенгенскую зону также даст толчок ключевой индустрии туризма, на долю которого приходится 20% ВВП страны.
В новогоднюю ночь по всей Украине была объявлена воздушная тревога
В новогоднюю ночь в Киевской области беспилотники атаковали объекты инфраструктуры, один из них получил повреждения. Об этом сообщил глава региона Алексей Кулеба. По предварительным данным, пострадавших нет.
Киевская военная администрация уточнила, что в ночь на 1 января над Киевом и областью было сбито 32 дрона. Все они иранского производства.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском и в Голосеевском районах города.
За последние сутки российские войска 40 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом написал в телеграме глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Херсон за сутки обстреляли 18 раз. Снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. Ранения получили три человека, среди которых двое подростков. Один их них находится в тяжелом состоянии.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве предупреждение действовало более четырех часов.
В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино. По словам Вячеслава Гладкова, повреждены два частных дома и газоснабжение.
Минобороны России обстрелы Украины в новогоднюю ночь пока не комментировало.
Абхазский президент поздравил соотечественников с Новым 2023 годом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к соотечественникам.
«Дорогие соотечественники! Новый год - это праздник, от которого мы ждем добрых перемен. Мы верим, что наши желания исполнятся, надеемся, что проблемы останутся позади, и встречаем Новый год с любимой семьей, родителями, детьми, с друзьями и близкими.
Уходящий год был очень трудным. Едва оправившись от вирусной пандемии, мир оказался перед лицом трагических событий, уносящих жизни людей, в числе которых – и наши граждане.
Многое мы уже успели сделать. Восстанавливаем дороги и коммуникации, ремонтируем школы и больницы, развиваем аграрный и туристический сектор, создаем новые рабочие места. Однако нам предстоит решить еще множество задач, каждая из которых требует усилий, ресурсов и времени. Убежден, что мы сумеем достичь большего, и для этого нужно взаимопонимание и объединение усилий каждого из нас.
Желаю абхазскому народу мира, благополучия и процветания! Пусть наши надежды и наилучшие ожидания исполнятся в наступающем году! Поздравляю всех вас с праздником! С новым, 2023 годом!» - приводит поздравление президента информагентство «Апсныпресс».
Алан Гаглоев выступил с новогодним поздравлением к жителям Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выступил с новогодним поздравлением к жителям республики.
В поздравлении югоосетинского президента, в частности, говорится:
«Дорогие соотечественники! Дорогие друзья! Мы всегда ждём Новый год с надеждой и волнением, верим в самое лучшее и светлое. Уходящий год был сложным для каждого из нас, сопряженным с большими переживаниями и потерями. Но это также был год принятия важных, судьбоносных решений.
Мы с вами живем в неспокойном мире, являемся свидетелями фундаментальных геополитических изменений, которые происходят на международной арене. В это непростое время, мы должны приложить все усилия, чтобы Южная Осетия, как республика и страна продолжала свое развитие, чтобы качество жизни наших граждан менялось к лучшему.
Мы вместе с другими народами России продолжаем отстаивать национальные интересы нашей общей Родины – Российской Федерации. Наши граждане принимают активное участие в специальной военной операции. Воины Осетии героически борются за существование Южной Осетии. К сожалению, мы понесли потери. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких, и обещаю сделать все от меня зависящее для того, чтобы имена наших героев навсегда остались в памяти народа.
Несмотря на все трудности, мы твердо и последовательно отстаиваем наши национальные интересы, защищаем безопасность нашей республики и наших граждан.
В уходящем году мы добились определенных достижений. Прежде всего, нам вместе удалось преодолеть очень сложный предвыборный период. Мы все почувствовали, что, сплотившись, общество способно преодолеть любые трудности. И только во взаимоуважении и взаимопонимании - наша сила.
Прошедший год также показал, что теперь нам совместно с вами придется решать серьезные задачи, - осуществлять системные преобразования, проводить необходимые реформы. Могу сказать одно – работа над решением этих и многих других вопросов уже началась.
Также хочу отметить и то, что нам удалось повысить заработную плату отдельным категориям работников, и в будущем году планируется индексация заработной платы ряду ведомств. Успешно реализуется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию РЮО, формируются принципы развития реального сектора экономики. Мы, как и обещали, уделяем особое внимание развитию районов и сел Южной Осетии. Искренне благодарю каждого за труд, за вашу работу и ее результаты.
Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Пусть вас согревает тепло семейного очага, любовь и взаимопонимание будут вашими спутниками по жизни. Новый год будет щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания, а ваши дни будут согреты теплом, заботой и любовью близких и родных!», - цитирует президента информагентство «Рес».
Премьер-министр Грузии пожелал согражданам мирного и успешного года
Поздравляю с Новым годом и искренне желаю каждому из вас, вашим семьям, нашей стране, чтобы наступающий год стал годом национального единства, мира, исполнения надежд, большой любви, взаимного уважения, мирного и успешного года, - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в поздравлении с Новым годом.
Он отметил, что в этом году Европейский совет признал европейскую перспективу Грузии, пишет Общественный вещатель.
«Грузия с ее уникальной культурой и традициями обязательно станет полноправным членом единой европейской семьи!», - заявил премьер-министр.
По его словам, 2022 год оказался самым сложным с точки зрения геополитических рисков.
«Наши национальные интересы, безопасность государства и народа, его стабильное будущее являются отправной точкой и основным стратегическим стержнем нашего правительства. Грузинский народ всегда соизмерял благоразумие с умеренностью, правительство маленького народа, повидавшего немало лишений, должно проявлять особую сдержанность и благоразумие в сегодняшней среде, которая переполнена рисками. Население Грузии, в том числе наши соотечественники, проживающие на наших оккупированных территориях, наши абхазские и осетинские братья, все больше убеждаются в том, что Грузия является для них желанным домом с ее стабильностью, миром, безопасностью и темпами развития, где они тоже будут в безопасности и получат все блага, которые несет европейская перспектива сейчас и в будущем. Верю, что мы снова будем жить вместе в единой, сильной Грузии», - написал премьер-министр в поздравлении с Новым годом.
Саломе Зурабишвили поздравила жителей Грузии с Новым годом
«Наступает 2023 год, и я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья и успехов в этом году», - пожелала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем поздравлении. Она считает, что 2023 год действительно будет годом Европы.
«Завершается 2022 год, и, пожалуй, не стоит сейчас углубляться в то, что было. Самое главное, что этот год был самым тяжелым для наших украинских друзей. Они смогли показать миру, что значит выстоять, бороться до конца за независимость своей страны, за свободу и свободу всех нас. Ведь грузинский народ прекрасно знает, что это значит, так как прошел очень трудный путь, поэтому грузинский народ проявил невиданную солидарность, всячески выразил дружественной стране, что мы на его стороне, разделяем будущее, ту перспективу, которую сегодня открывает для нас борьба Украины.
Сегодня в мире есть две категории людей, которые верят, что одна эпоха подходит к концу, верят, что в мире и в геополитике нет ничего постоянного, что для всех открывается новая перспектива, что Россия, наконец, вернется в свои границы и оккупация других стран прекратится. Это та перспектива, которую открыла для нас борьба Украины, за что мы безмерно благодарны.
Этот год был также годом больших, новых надежд, европейских надежд и отчасти разочарований, но мы получили самое главное - европейскую перспективу, что навсегда положило конец вопросительным законам географии, существовавшим для Грузии - находимся мы в Европе или нет. Перспектива означает, что все согласны с тем, кто мы есть. Нам нужно только доказать, что сегодня нами движут наши грузинские ценности, которые в то же время является европейскими ценностями. Если мы докажем, что это соответствует действительности, мы преодолеем это разочарование, и 2023 год действительно станет годом Европы.
Наступает 2023 год, и я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья, успехов в Новом году. Хочу пожелать этого всем семьям в Грузии. Я хочу, чтобы вы были успешными, чтобы в ваши семьи вошел мир, чтобы утвердились все формы счастья и здоровья. Я хочу пожелать молодым людям, чтобы это был их год, для них – грузинское европейское будущее. Я хочу, чтобы вы не уезжали из этой страны, а вернулись, потому что сегодня вы нужны этой стране больше всего.
Я хотела бы также обратиться к диаспоре и пожелать очень счастливого года. Я также хотела бы обратиться к ней и сказать, что, возможно, сегодня самое время вернуться, потому что от вас зависит новая перспектива, европейская перспектива. Вы те, кто может принести сюда правила, стандарты, в которых мы так нуждаемся. Вы должны приехать сюда, потому что вы не должны оставлять в этой стране пустоту, которую заполнят другие.
Хочу поздравить с 2023 годом наших граждан в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях. В очень тяжелых условиях, потому что война прямо или косвенно распространяется и на них. Мы должны стоять на своем месте, и мы должны поддержать вас сегодня, чтобы защитить вашу идентичность, ваш язык и наше единство. Я не знаю, будет ли это Монако или что-то другое, но я знаю, что сегодня мы должны облегчить вам жизнь, мы должны намного проще выдавать вам документы на гражданство, чтобы вы могли приблизиться к Европе через Грузию.
Хочу поздравить нашего Патриарха, через несколько дней мы будем отмечать его день рождения, хочу сказать, что вы для нас тоже надежда на следующий год и будущие годы. Хочу поздравить всех с наступающим 2023 годом и пожелать, чтобы этот Новый год мы встретили вместе, единстве и сплоченности», - цитирует президент Грузии Общественный вещатель.
Как встречали Новый год в Тбилиси в старину - забытые традиции
Сегодня грузины могут похвастаться множеством традиций, связанных с празднованием Нового года. В каждом уголке страны издавна сложились свои обычаи. Отличались они и в грузинской столице. Многие новогодние приметы прошли через века – жители Тбилиси и сегодня следуют им. Другие – были давно забыты.
В разные времена Новый год в Грузии приходился на разные числа. Так, согласно источникам, в IV веке Новый год в Грузии встречали с 5-го на 6-е августа. Начиная с VII, века это происходило в сентябре. Начиная с 20-х годов IX века, Новый год праздновали в первый месяц весны – в марте. И, наконец, в XIV веке встречать Новый год стали в январе. Именно в это время в Грузии начинает зарождаться множество новогодних обычаев, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сладкий хлеб басила
Одна из самых главных забытых традиций связана с новогодними угощениями. Сегодня на новогоднем столе обязательно присутствуют гозинаки – самое известное грузинское лакомство из меда и орехов.
Гозинаки были популярным праздничным угощением и раньше. Они подавались к столу вместе со сладким пирогом, который называется «басила». Это угощение получило свое название в честь Святителя Василия Великого. Сегодня православные христиане чтят его память 14 января. По старому стилю этот день приходился на 1 января.
Пирог «басила» пекли в форме человечка. В него всегда добавляли изюм и пряности. Особенной популярностью угощение пользовалось у детей.
Кусочки угля на счастье
Согласно еще одной забытой традиции, глава семьи в новогоднюю ночь прямо в центре дома бросал на пол большой кусок угля. Если уголь раскалывался на множество маленьких частей, то это означало, что в будущем году семью ждет богатство и процветание. Похожих традиций, связанных с углем, у других народов нет.
Открыть дверь
В прежние времена, жители Тбилиси, как и всей Грузии, в канун Нового года оставляли входную дверь открытой. Считалось, что это необходимо для того, чтобы проходившее мимо счастье зашло в дом.
Выпил – молчи
Самая дальновидная забытая традиция касалась запрета для выпивших. Сильно выпившим на Новый год запрещалось не только подавать голос, но даже открывать рот.
Хозяйка должна остаться дома
Хозяйка должна была оставаться дома весь день. Гости могли прийти в любой момент. Встретить их требовалось должным образом, накрыв праздничный стол.
Традиция первого гостя
В Грузии во все времена было принято встречать человека, который первым переступил порог дома в Новом году, особенно радушно. Традиция первого гостя в Грузии называется «меквле». Считается, что меквле может принести в семью счастье, процветание и изобилие. Или же, наоборот, невезение. Именно поэтому, название «меквле» жители Тбилиси специально подбирали человека с хорошей репутацией и приглашали его. Он первым приходил в дом на Новый год в качестве почетного гостя.
Заходя, меквле говорил: «Переступаю порог – благословит вас Господь! Мой след – след ангела! Доброго года - мира, богатства, любви, приумножения! Пусть прибавится в доме колыбелей, пусть созревают хлеба и вино! Гость хороший и все довольны! Счастливого Нового года!»
Новый год – семейный праздник?
Наступление Нового года тбилисцы старались встретить дома, в кругу семьи. На второй день праздник перемещался на городские улицы, где проходили новогодние игры и гулянья.
Архитектура Тбилиси сыграла огромную роль в зарождении традиции масштабно отмечать разные праздники на улицах. Раньше дома в Тбилиси имели плоские крыши и служили идеальным местом для собраний.
Шумно встретить
После наступления Нового года глава каждой семьи выходил из дома и несколько раз стрелял в воздух из ружья. Сейчас стрельбу из ружей заменили фейерверки и петарды, но в последнее время и особенно в этом году в Грузии набирает силу общественная кампания с призывом не использовать пиротехнику.
Россия и Украина сообщили о новом обмене пленными
31 декабря произошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной.
Минобороны России сообщило о возвращении 82 военнослужащих, которые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из плена вернулись 140 человек – 132 мужчины и 8 женщин. Среди них есть защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы территориальной обороны из Славутича, а также украинские военные с Бахмутского направления.
Ранее в интервью немецкому изданию RND украинская уполномоченная по правам военных Алена Вербицкая сообщила, что сейчас в плену у России находятся более 3 300 украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести.
Путин записал новогоднее обращение на фоне военных
Президент России Владимир Путин записал новогоднее обращение к гражданам России на фоне группы людей в военной форме. Видео опубликовано в интернете вскоре после наступления Нового 2023 года в самых восточных регионах России - там обращение президента уже показали по телевидению.
По словам Путина, 2022 год был годом «трудных, необходимых решений», который «четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». События 2022 года, когда российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, российский президент несколько раз назвал судьбоносными и поворотными. Путин напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их исторически российскими землями, и сказал, что «нравственная правота» в конфликте на стороне Москвы.
Путин отдельно поздравил с Новым годом участников так называемой специальной военной операции, сказав, что люди, на фоне которых он записал обращение - тоже ее участники. Редакция Сибирь.Реалии при этом утверждает, что позади Путина в новогоднем обращении стоит та же женщина, что ранее фотографировалась с ним под видом «новгородского рыбака» на Рождество в январе 2017 года.
Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти «только вперед» и «побеждать».
Никаких новогодних атрибутов в видеообращении не было. Все свои предыдущие новогодние поздравления (кроме самого первого) Путин записывал на фоне Кремля. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это обращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Утверждается, что Путин посетил его утром в субботу.
По Украине нанесен ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы
В большинстве регионов Украины в субботу была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что с территории России, в том числе с дальних бомбардировщиков, были запущены ракеты.
Это второй массированный ракетный обстрел за последние три дня.
Сообщается о работе систем ПВО в Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской областях.
В Киеве, по сообщениям, было зафиксировано около 10 взрывов. По данным мэра города Виталия Кличко, были поражены объекты в трех районах города. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом. По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.
Разрушения зафикисированы также в Тернополе и Запорожье.
В нескольких областях, в том числе Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, энергетики превентивно отключили поставки электричества большинству потребителей – это, как утверждают специалисты, в случае поражения объектов энергетической инфраструктуры приведет к меньшему урону для энергосистемы, чем если бы система была загружена.
- С 10 октября российские войска с интервалами примерно в 10 дней наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате волны ракетных атак многие объекты были разрушены или повреждены, что привело к массовым отключениям электричества, нередко также воды и тепла, во многих городах Украины, включая Киев. В последние недели свет в жилых домах большую часть суток зачастую отсутствует. Полного отключения энергоснабжения, однако, не произошло, энергосистема сохраняет связность.
- В ежедневном отчете британской военной разведки, опубликованном утром 31 декабря, высказывалось предположение, что Россия может нанести по Украине ракетные удары во время новогодних праздников – в попытке подорвать дух жителей страны.
Саакашвили написал письмо Фейгину и Арестовичу
Российский оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, который собирает 4 января по всему миру акцию в поддержку Михаила Саакашвили, опубликовал письмо находящегося в заключении третьего президента Грузии. Письмо адресовано также Алексею Арестовичу.
Саакашвили пишет, что благодарит всех за солидарность, человечность и запланированную акцию. Далее дословно:
«Маргвелашвили, четвертый президент Грузии, прав - пенитенциарная система убивает меня в заточении. После феноменального обращения Зеленского и вашей активизации мне запретили курить и перестали пускать ко мне моих детей. Суд перенесен на 10 дней. Мой лечащий врач совершила гражданский подвиг и перед лицом руководителей пенитенциарной системы объявила, что мое положение крайне тяжелое и клиника исчерпала все свои возможности. Если Навального хотели сразу убить новичком, то мне дали смесь, которая убивает в течение нескольких месяцев и можно валить на другую (причину)».
- С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии - угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.
- Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
- Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили будет вновь рассматриваться на заседании Тбилисского городского суда 9 января. Это будет третье слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе и врачи клиники «Вивамед».
Новогодний гала-концерт в Тбилиси на площади Европы начнется в 23:00
Мэрия Тбилиси приглашает жителей и гостей столицы на гала-концерт на площади Европы в новогоднюю ночь. Информацию распространяет мэрия Тбилиси.
Новогодний музыкальный концерт начнется в 23:00 выступлением DJ Анна Сиу. Кроме того, с 12:00 на трех разных площадках столицы выступят оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета, Нани Брегвадзе, ансамбль «Рустави» и другие известные исполнители.
Новогодний гала-концерт продлится до 02:00.
В декабре в Тбилиси зафиксировано 30 случаев телесных повреждений из-за пиротехники
По словам руководителя тбилисского Ожогового центра Гуги Кашибадзе, в декабре зафиксировано 30 случаев телесных повреждений пиротехникой, пишет Общественный вещатель Грузии.
По его словам, все случаи были легкими, состояние пациентов - стабильное. В то же время Гуга Кашибадзе призвал граждан к осторожности.
«Хочу предупредить население, что это не игра и не развлечение. Это не предмет для развлечения детей в семье. Следует быть осторожными. Даже если мы будем строго следовать инструкциям, в некоторых случаях мы можем получить серьезные травмы. Лучше вообще не пользоваться пиротехникой», - сказал Гуга Кашибадзе.
Умер ушедший в отставку Папа Римский Бенедикт XVI
В Ватикане в последний день 2022 года умер находившийся на покое (в отставке) Папа Римский Бенедикт XVI. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Святого престола.
«С прискорбием сообщаем вам, что папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 (11.34 мск - РС) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», - говорится в сообщении.
Бенедикту XVI было 95 лет. Он стал самым долгоживущим Папой за всю историю Римско-католической церкви (однако уже не будучи действующим понтификом).
В миру Бенедикта XVI звали Алоис Ратцингер, он родился в Германии. Был участником Второй мировой войны, после нее изучал теологию. В 1970-е годы стал архиепископом в Мюнхене, впоследствии кардиналом. Известен как один из наиболее видных католических богословов новейшего времени, при Папе Иоанне Павле II возглавил Конгрегацию доктрины веры. Считался носителем умеренно-консервативных взглядов.
Папой Римским был избран в 2005 году после кончины Иоанна Павла II, став вторым подряд Папой-неитальянцем. Понтификат Бенедикта был омрачен чередой скандалов, связанных со случаями педофилии среди католических священников. В феврале 2013 года стал третьим в истории Римским Папой, добровольно ушедшим в отставку. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Его преемником стал нынешний Папа Римский Франциск. После отставки, получив почетный титул «Папы на покое», поселился в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae («Матери-Церкви») в Ватикане, на публике появлялся крайне редко.
Ватикан сообщил об ухудшении здоровья Бенедикта XVI несколько дней назад. Тогда сообщалось, что своего предшественника посетил Папа Франциск.
Министр обороны Украины обратился к россиянам: скоро закроют границы
Министр обороны Украины Алексей Резников вечером 30 декабря выступил с видеообращением к гражданам России. На русском языке он сказал им, что предположительно спустя неделю после Нового года Россия и Беларусь закроют границы, а в России начнется новая волна мобилизации на войну с Украиной, которая на этот раз затронет жителей крупных городов.
Источников своих данных Резников не привел. Ранее, однако, Главное управление разведки Минобороны Украины выступало с утверждениями о том, что новая волна мобилизации в России может начаться уже 5 января.
Российские власти его слова пока никак не комментировали. Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменен, и теоретически призыв по мобилизации может возобновиться в любой момент.
«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, потом объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси», - сказал, в частности, Резников. Он призвал россиян задуматься, ради чего они, будучи призванными, пойдут на фронт, напомнив об успехах украинской армии в ходе войны, о потерях российской армии и о том, что российские власти так и не сформулировали четких целей вторжения в Украину.
«В интересах России - как можно скорее эту войну закончить», - заявил министр обороны Украины. Резников призвал граждан России не верить тем, кто говорит им, что в случае поражения в войне «над всеми россиянами якобы совершат расправу, заберут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее». «Это ложь», - заявил он, отметив при этом, что за развязанную войну России придется нести ответственность в виде репараций.
- Объявляя о вторжении в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что в так называемой спецоперации будут участвовать только офицеры и военнослужащие-контрактники. В сентябре, однако, после ряда неудач российской армии на фронте, Путин объявил о призыве по мобилизации 300 тысяч человек.
- Резников уже обращался к гражданам России - вскоре после объявления мобилизации. Он призывал тогда любыми путями избежать отправки на фронт.
МАГАТЭ сообщило о проблеме с резервной ЛЭП для Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о проблемах с функционированием после обстрела последней резервной линии электропередач, которая используется для снабжения энергией Запорожской атомной электростанции.
В сообщении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится, что подключение к резервной линии «Феросплавная 1» (напряжением 330 киловольт) было прервано в четверг поздно вечером в результате повреждения на другом берегу Днепра, на некотором удалении от самой станции. Масштаб повреждения пока не ясен, ремонтные работы уже ведутся, добавил Гросси.
В заявлении подчеркивается, что инцидент стал еще одним свидетельством, подчеркивающим неустойчивое снабжение предприятия электроэнергией.
МАГАТЭ напоминает, что все шесть реакторов на Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе - сейчас остаются заглушенными, а станция получает электричество, необходимое для охлаждения и систем безопасности, по единственной оставшейся в целости линии напряжением 750 киловольт. До российского вторжения в Украину таких линий было четыре, пишет со ссылкой на текст Гросси Русская служба «Би-би-си».
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.
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