Ленинский районный суд Перми вчера, 25 июля, удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и отправил активиста Леонида Мелехина в СИЗО до 25 сентября. Об этом пишет издание Properm со ссылкой на собеседника в суде.

По данным Properm, ранее Мелехин пытался эмигрировать в США через Мексику. Издание уточняет, что в августе прошлого года активист пытался перейти границу. Мелехин оказался в иммиграционной тюрьме в США, но, по данным Properm, "проиграл суды на право проживания в Америке".

"Все это время его разыскивали российские власти за сотрудничество со штабом Навального", — уточнили в Properm.



"Idel.Реалии" подтвердили, что Леонид Мелехин находится в базе розыска МВД. В карточке указано, что он "разыскивается по статье УК".

По данным Properm, после проигранного в США суда Мелехина "передали российским властям". "После этого он был депортирован в Россию и задержан по подозрению в оправдании терроризма", — сказано в публикации.



Издание не указывает источник информации, а также не приводит никаких подробностей, в том числе, кто конкретно и кому "передал" Мелехина и в рамках какой процедуры. Что ему вменяют по статье об "оправдании терроризма" — не сообщается.

Основатель проекта "Пермь 36,6" Сергей Ухов в беседе с "Idel.Реалии" подтвердил, что Мелехин уезжал в США и "запрашивал убежище".

— Он действительно провел много времени в детеншен центре. Подробно за его историей следил журналист Юрий Бобров в своем канале, который тоже находится в США. О депортации, к сожалению, информацию власти США не дают, и мы не знали о ней, — сказал Ухов.

По его словам, это "абсолютно возмутительный факт — зная, что в России после запроса убежища его наверняка ждёт арест и СИЗО, все равно отправить человека". "Это аморально и нарушение прав человека", — заявил Ухов.

"Idel.Реалии" выяснили, что 10 октября 2024 года Росфинмониторинг внес Мелехина в реестр "экстремистов и террористов". Напротив его фамилии стоит "звездочка" — это значит, что против него возбудили уголовное дело по террористической статье.

В июне 2023 года Леонид Мелехин вышел в Перми с плакатом "Свободу Навальному". Его задержали, отвезли в отдел полиции, взяли объяснение и отпустили.