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Назначенный Россией глава украинского посёлка погиб в результате взрыва
В Запорожской области в подорванном бомбой автомобиле 24 августа погиб глава назначенного российскими военными посёлка Михайловка Иван Сушко. Об этом сообщил член оккупационной администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля чиновника. Сушко умер в больнице от полученных ранений. Рогов обвинил в произошедшем украинскую сторону. Киев пока не комментировал случившееся.
Сушко назначили главой Михайловки в апреле. Ранее он служил в десантно-штурмовых войсках украинской армии. До войны он работал тамадой, сообщала местная пресса.
Территория Запорожской области находится под контролем России частично; северные и центральные районы, а также областной центр контролирует Украина. Михайловка расположена неподалёку от линии соприкосновения украинской и российской армий, примерно в 90 километрах от города Запорожье.
С начала лета было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
Другие новости дня
Югоосетинские власти сообщили о задержании и освобождении гражданина США
В югоосетинском КГБ сообщили, что выдворили за пределы самопровозглашенной республики гражданина США Фрэнка Янеза.
Американец был задержан 27 июля текущего года в Ахалгорском районе, в населенном пункте Балаани. При этом о его задержании ранее не сообщали ни югоосетинские ведомства, ни власти Грузии.
В Цхинвали обвинили американца в нарушении де-факто границы. По информации КГБ, его передали грузинской стороне сегодня, 24 августа «после проведения комплекса проверочных и фильтрационных мероприятий».
Югоосетинские власти считают, что «ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на руководстве Грузии и США, которые отказываются признавать суверенитет Южной Осетии и целенаправленно скрывают от иностранных граждан факт наличия между Южной Осетией и Грузией государственной границы».
«За последнее время это второй случай, когда гражданин США не был осведомлен о наличии линии прохождения югоосетино-грузинской государственной границы и совершил ее незаконное пересечение, с угрозой для собственной жизни. Уверены, что полноценное обеспечение личной безопасности граждан США, а также всех других стран, возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы РЮО с Грузией и предоставления всем заинтересованным сторонам исчерпывающих сведений относительно линии ее прохождения», – сказали в ведомстве.
- 26 августа 2021 года в Джавском районе был задержан гражданин США Джексон Пол Крамер. Он заявил, что прилетел в Грузию как турист, чтобы пройти вдоль всего Главного Кавказского хребта — от границы с Азербайджаном до побережья Абхазии. Югоосетинские власти обвинили его в нарушении де-факто границы и выдворили на территорию, контролируемую властями Грузии, 6 сентября 2021 года.
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В Грузии сегодня отмечают День конституции
В Грузии сегодня отмечается День конституции — 24 августа 1995 года в 17:50 парламент 159 голосами против 8 принял основной закон государства:
«Мы, граждане Грузии, непоколебимой волей которых является установление демократических общественных институтов, экономической свободы, социально-правового государства, обеспечение общепризнанных прав и свобод человека, укрепление государственной независимости и мирных отношений с другими народами в соответствии с многовековыми традициями государственности грузинского народа и основными принципами конституции Грузии 1921 года, основываясь на историко-правовом наследии, провозглашаем эту конституцию перед Богом и страной».
Известно, что Государственная конституционная комиссия первоначально работала над новой редакцией конституции 1921 года, которая была принята Первой Грузинской Демократической Республикой. Однако в итоге было принято решение о принятии новой конституции, пишет агентство «Новости-Грузия».
17 сентября 1995 года члены Государственной конституционной комиссии и парламента Грузии подписали официальный текст конституции во Дворце правительства, где Верховный Совет Республики Грузия объявил акт о восстановлении независимости Грузии.
31 марта 1991 года в Грузии был проведён референдум о восстановлении государственной независимости Грузии и по его итогам 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии во главе с Звиадом Гамсахурдия провозгласил независимость от СССР. В декабре 1991 года Советский Союз распался.
С Днем Конституции граждан поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, неуклонная приверженность верховенству закона и его соблюдение являются самым главным условием для гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны.
Президент и премьер Грузии поздравили Украину с Днем независимости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравили Украину с Днем независимости.
«Поздравляю Украину с Днем независимости! Украинский народ показал всему миру достойную борьбу за свободу и независимость. Грузия и Украина близкие, братские народы с одной и той же борьбой. Мы знаем цену независимости. Мы всегда будем вместе. Слава Украине!», – написала Зурабишвили в Twitter.
«Поздравляю Украину с Днем независимости! В этот сложный период войны желаем мира и благополучия Украине и украинскому народу!», — написал Гарибашвили.
Накануне Зурабишвили в онлайн-формате выступила на втором саммите «Крымской платформы», выразив поддержку Киеву.
«Я с гордостью могу сказать, что от имени Грузии присоединяюсь к Декларации «Крымской платформы» и подтверждаю нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также вашей стратегии деоккупации. Крым — это Украина», – заявила она.
Украина сегодня отмечает государственный праздник - День независимости. Независимость была провозглашена Верховной Радой тогдашней Украинской ССР 31 год назад, 24 августа 1991 года, вскоре после провала путча ГКЧП. Украинские избиратели поддержали независимость на референдуме 1 декабря. Вскоре после этого были заключены Беловежские соглашения о роспуске СССР.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, с этого события начался тяжёлый конфликт между Киевом и Москвой. Ровно полгода назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин отдал приказ о начале так называемой специальной военной операции - широкомасштабного вооружённого вторжения в Украину. Российские войска начали наступление на Киев и другие города Украины. Целями операции были названы так называемые демилитаризация и денацификация Украины и "защита" территорий Донбасса, с 2014 года контролируемых пророссийскими сепаратистами. Власти Украины считают, что подлинная цель России - ликвидация украинской государственности.
За полгода войны российским войскам удалось взять под контроль часть южных и восточных регионов Украины, причём их продвижение в последние недели практически остановилось. В результате боевых действий погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, многие города Украины подверглись значительным разрушениям. Украина подозревает российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений на территории страны. По оценке британской военной разведки, "Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением".
В преддверии Дня независимости ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о повышенном риске российских ракетных ударов по ключевым объектам гражданской инфраструктуре. Ряд прокремлёвских публицистов после гибели дочери философа Александра Дугина, в которой ФСБ обвинила Украину, призвала нанести 24 августа удары по правительственным зданиям в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день Независимости возможны российские провокации и массированные удары.
В своём обращении Зеленский также заявил, что, если раньше целью украинцев был мир, то теперь речь идёт о победе. В последние дни украинские лидеры сделали ряд заявлений о невозможности перемирия с Россией и о готовности воевать до победного конца, в том числе речь шла и о восстановлении вооружённым путём контроля над Крымом.
Украина отмечает День независимости. Полгода назад началось вторжение России
Украина сегодня отмечает государственный праздник - День независимости. Независимость была провозглашена Верховной Радой тогдашней Украинской ССР 31 год назад, 24 августа 1991 года, вскоре после провала путча ГКЧП. Украинские избиратели поддержали независимость на референдуме 1 декабря. Вскоре после этого были заключены Беловежские соглашения о роспуске СССР.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, с этого события начался тяжёлый конфликт между Киевом и Москвой. Ровно полгода назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин отдал приказ о начале так называемой специальной военной операции - широкомасштабного вооружённого вторжения в Украину. Российские войска начали наступление на Киев и другие города Украины. Целями операции были названы так называемые демилитаризация и денацификация Украины и "защита" территорий Донбасса, с 2014 года контролируемых пророссийскими сепаратистами. Власти Украины считают, что подлинная цель России - ликвидация украинской государственности.
За полгода войны российским войскам удалось взять под контроль часть южных и восточных регионов Украины, причём их продвижение в последние недели практически остановилось. В результате боевых действий погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, многие города Украины подверглись значительным разрушениям. Украина подозревает российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений на территории страны. По оценке британской военной разведки, "Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением".
В преддверии Дня независимости ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о повышенном риске российских ракетных ударов по ключевым объектам гражданской инфраструктуры. Ряд прокремлёвских публицистов после гибели дочери философа Александра Дугина, в которой ФСБ обвинила Украину, призвала нанести 24 августа удары по правительственным зданиям в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день Независимости возможны российские провокации и массированные удары.
В своём обращении Зеленский также заявил, что, если раньше целью украинцев был мир, то теперь речь идёт о победе. В последние дни украинские лидеры сделали ряд заявлений о невозможности перемирия с Россией и о готовности воевать до победного конца, в том числе речь шла и о восстановлении вооружённым путём контроля над Крымом.
Страны Запада, которые поддержали Украину после начала российского вторжения, поздравляют страну с Днём независимости. Посол ЕС в Киевезаявил, что Украина и страны Евросоюза - "одна семья". Резиденция британского премьера на Даунинг-стрит в честь праздника украшена подсолнухами.
С Днём независимости поздравил Украину и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов". При этом российские военные использовали территорию Беларуси для наступления на Украину и нанесения по ней ракетных ударов, а сам Лукашенко поддержал российскую операцию.
К тушению лесного пожара в Грузии подключился турецкий пожарный самолет
Турецкий самолет подключился к тушению лесного пожара в Боржомском ущелье. Об этом сообщили в МВД Грузии. Речь идёт о специализированном пожарном самолете с восьмитонным баком.
«Сегодня к работам по тушению пожара будут привлечены еще два специализированных пожарных самолета», — говорится в сообщении МВД.
С утра в Боржоми возобновили работу и вертолеты пограничной службы Грузии.
По информации МВД, в течение всей ночи непрерывно проводились работы по локализации и ликвидации пожара.
К работам привлечены сотрудники различных ведомств МВД, министерства обороны, министерства регионального развития и инфраструктуры, а также соответствующих служб министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства. К тушению пожара будет привлечен и пожарный поезд «Грузинских железных дорог».
«Из-за высокой температуры и ветра на месте до сих пор фиксируются очаги разной сложности. Уже проложены подъездные пути практически ко всем действующим очагам с тяжелой техникой и тракторами. Вся соответствующая пожарно-спасательная автотехника мобилизована. Дроны продолжают мониторинг огня», — говорится в сообщении МВД.
Как сообщалось ранее, местное население критикует власть за несвоевременное реагирование на стихийное бедствие.
В Абхазии сообщили подробности визита главы сирийского МИДа
Визит министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсала Микдада в Абхазию состоится с 24 по 27 августа.
Как сообщили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия, в состав сирийской делегации входят посол Сирии в России Риад Хаддад, директор департамента Европы сирийского МИДа Луай Фалух и директор департамента исполнительной поддержки Абдулла Халлак.
Предусмотрены встречи с абхазским лидером Асланом Бжания, в правительстве и парламенте Абхазии.
25 августа состоится встреча главы абхазского МИДа Инала Ардзинба с Фейсалом Микдадом. После встречи состоится подписание «Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций» между двумя ведомствами.
До визита в Сухуми Фейсал Микдад посетил Москву и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Микдад передал российскому президенту Владимиру Путину приветствие президента Сирии Башара Асада и пожелание «победы в войне, которая проводится на территории Украины» (в цитате РИА Новости указана не «война», а «спецоперация»).
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман задержан по делу о дискредитации российской армии
Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман задержан утром 24 августа полицейским спецназом по уголовному делу о дискредитации российской армии. По этому обвинению ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Первой о задержании сообщила редакция Mash.
В "Фонде Ройзмана" государственному агентству ТАСС сообщили, что у них в офисах проходят обыски. Кроме того, обыскивается принадлежащий оппозиционеру музей "Невьянская икона" в Екатеринбурге и его квартира.
После февральского полномасштабного вторжения России в Украину Ройзмана трижды штрафовали по административной статье о дискредитации российской армии. Политик резко критикует российское руководство, в том числе за вторжение в Украину.
Ройзман сообщил, что уголовное дело возбуждено на него в Москве. Это означает, что он может быть этапирован туда из Екатеринбурга. Mash сообщает, что кроме сотрудников полиции в задержании политика участвовали оперативники ФСБ.
- Ройзман —известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, города с населением больше миллиона человек. Он член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.
- Известность оппозиционеру принёс в конце 1990-х фонд "Город без наркотиков". Активисты организации участвовали в рейдах полиции по задержанию подозреваемых в наркоторговле. Фонд критиковался за задержания наркопотребителей против их воли.
- После февральского вторжения в Украину парламент в срочном порядке принял, а президент России подписал законы, фактические вводящие военную цензуру в стране. Дискредитацией российской армии суды считают сообщения о войне в Украине не по официальным российским источникам, в том числе — распространение информации о гибели мирного населения и совершении российскими военными предполагаемых военных преступлений.
НАСА сообщило о готовности к первому старту ракеты для лунной программы
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило о готовности к первому старту сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS, предназначенной для полёта к Луне. "Мы готовы к запуску", — заявил заместитель главы НАСА, астронавт Боб Кабана на брифинге после проверки готовности к полёту.
Пуск ракеты-носителя в паре с космическим кораблем “Орион” запланирован на 29 августа с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Резервными датами назначены 2 и 5 сентября, передаёт "Голос Америки".
Цель полёта – подвергнуть SLS, считающуюся самой мощной ракетой в мире, стресс-тесту во время реальной работы, прежде чем она будет признана готовой к перевозке астронавтов. Запущенный ею корабль должен будет провести шесть недель на орбите Луны, после чего вернуться обратно на Землю.
В случае успеха миссии астронавты отправятся на орбиту Луны уже во втором полёте в 2024 году. Ещё через год планируется отправить миссию с высадкой на спутник. В последний раз человек был отправлен к Луне в 1972 году, на корабле "Аполлон-17".
- Американская программа по возвращению человечества на Луну была свёрнута при президенте Бараке Обаме. Её перезапустили по распоряжению президента Трампа в 2019 году. В 2021 году президент Джо Байден призвал Конгресс увеличить финансирование НАСА. Программа уже обошлась американскому бюджету по меньшей мере в 37 миллиардов долларов.
Похищенный в Чечне активист Салман Тепсуркаев убит – правозащитники
Активист, модератор оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был убит в Чечне. О его гибели в интервью Катерине Гордеевой заявила юрист Комитета против пыток Ольга Садовская.
«Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб», – сказала Садовская.
По данным Комитета против пыток, Тепсуркаева 6 сентября 2020 года похитили в Геленджике люди, которые представились сотрудниками МВД. А спустя два дня в соцсетях появилось видео, на котором Салмана Тепсуркаева заставляют извиняться и садиться на бутылку. На видео молодой человек представляется модератором оппозиционного телеграм-канала, а также говорит, что занимался оскорблением жен и матерей чиновников.
По словам Садовской, после похищения Тепсуркаева Комитет против пыток пытался «выцарапать» его и собрать доказательства.
Телеграм-канал 1ADAT позже привел подробности гибели Тепсуркаева, произошедшей, как сообщается, 15 сентября 2020 года:
«После похищения Салмана кадыровцы насильно заставили его на камеру сесть на бутылку, после чего они засняли Салмана в постановочных роликах, где он якобы свободно гуляет по Грозному. Все эти ролики были сняты 7 сентября 2020 года. После съемок Салмана увезли из Грозного с территории 2-го полка им. Ахмата Кадырова.
Убили Салмана 15 сентября 2020 года, на военном полигоне в селении Джалка, это родовое село Адама Делимханова. Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его. Они отдали тело родственникам и сказали им «закопать его как собаку». Тело Салмана захоронили в безымянной могиле».
В октябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Тепсуркаева незаконно похитила «группа из трех-пяти человек в форме чеченской полиции, передвигавшаяся на черных автомобилях Toyota Camry с чеченскими регистрационными номерами». Правозащитная организация Amnesty International обращалась к властям Чечни с требованием раскрыть местоположение оппозиционера, но безрезультатно.
Представители управления Следственного комитета по Чечне трижды отказывались возбуждать уголовное дело, указывают в Комитете против пыток. В январе 2021 дело о похищении Тепсуркаева завело управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
В телеграм-канале 1ADAT пишут о похищениях и избиениях людей в Чечне, а администраторы в группе – в основном чеченские беженцы, живущие в странах Европы. В канале высказывалась версия, что Тепсуркаева похитили из-за стихотворения, в котором он оскорблял семью близкого друга главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова. «Стихотворение было про мать Делимханова, его семью. Поэтому, я думаю, от него и поступил приказ найти его», – предполагала жена Салмана Елизавета Тепсуркаева.
Зеленский: Мы вернем Крым любыми средствами, ни с кем не консультируясь
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на втором международном саммите «Крымская платформа», заявил, что аннексированный Россией Крым будет возвращен под контроль Украины «любыми средствами, которые украинская власть будет считать правильными, не консультируясь с другими странами», а о переговорах с Россией» не может быть и речи», поскольку, по мнению Зеленского, в Кремле «никогда не думали о диалоге, а были готовы вести только войну».
«В 2014 году они приняли решение оккупировать нашу страну, и поскольку мир им по роже не дал, они пошли дальше. А мы им по роже даем», - сказал Зеленский, подчеркнув, что Украина не согласится «заморозить» линию фронта, чтобы «успокоить Россию».
Зеленский также выразил уверенность в том, что после деоккупации Крым вместе с Украиной станет частью Евросоюза, и это откроет «колоссальные возможности» для людей, живущих на полуострове. «Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы, только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту – с Неаполем», - заявил украинский президент.
- Саммит «Крымская платформа» проходит в Киеве в онлайн-формате. В нем принимают участие президенты, премьер-министры и представители политических и общественных организаций из 60 стран мира.
- С начала вооруженного вторжения на территорию Украины между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдет никогда.
- С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. По планам РФ они должны пройти в сентябре. Зеленский в ответ на это заявлял, что это окончательно отрежет путь к возможности переговорного процесса.
На пожаре в Боржоми сохраняются открытые очаги огня
В муниципалитете Боржоми продолжаются противопожарные работы – там до сих пор фиксируются открытые очаги пожара в лесу между селами Зоврети и Дгвари, сообщает Общественное вещатель Грузии и распространяет видео с места событий.
По последним данным, осталось три основных очага пожара, которые пока не удается локализовать. Ситуацию осложняют плохие погодные условия и сложный рельеф. Так как со второй половины дня установилась ветреная погода, к тушению пожара не привлекалась авиация. Из-за жары в лесу периодически появляются новые очаги пожаров. Однако специалисты говорят, что в эвакуации жителей близлежащего села Дгвари необходимости нет.
Между тем очевидцы говорят, что дым от пожара чувствуется почти по всему региону - в Абастумани, Ахалцихе и близлежащих селах. На данный момент на различных участках тушения пожара задействовано около 1200 человек, в том числе 300 пожарных и 300 сотрудников Департамента специального назначения МВД.
К тушению пожара продолжают привлекаться вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За пожарами следят дроны.
Лесной пожар возник на прошлой неделе между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). По официальным данным, площадь пожара превысила 150 гектаров. На данном этапе угрозы распространения огня на населенные пункты не существует.
В правительстве Грузии рассчитывают, что локализовать все очаги удастся к среде.
Активист штаба Навального, уехав из России, признался в работе на ФСБ
Бывший активист штаба Алексея Навального в Удмуртии Михаил Соколов, несколько месяцев назад покинувший Россию, заявил о том, что до своего отъезда работал осведомителем Федеральной службы безопасности.
Соколов, который в данный момент находится в лагере для беженцев в Нидерландах, рассказал изданию «Верстка», что его завербовали еще до начала сотрудничества со штабом Навального, в 2016 году, когда он был активистом различных оппозиционных структур в Удмуртии. Тогда Соколову было 19 лет и он пытался избежать призыва в армию. Взамен возможности не служить ФСБ и предложила ему сотрудничество. Кроме того, завербованному оппозиционеру платили, с его слов, 10 тысяч рублей в месяц. В задачи Соколова входило оповещение сотрудников спецслужб о планирующихся акциях протеста, включая одиночные пикеты.
Спустя год Соколов стал исполнительным директором Фонда правового обеспечения граждан, связанного со штабом Навального. Активист должен был докладывать ФСБ об источниках финансирования организации. Позже якобы обнаруженные в фонде «хищения» стали одним из эпизодов уголовного дела о мошенничестве, по которому Навальный получил длительный срок заключения.
В 2021 году, после того, как российские власти признали штабы Алексея Навального «экстремистскими организациями», ФСБ помогла Соколову переехать в Грузию. Во время пребывания осведомителя в этой стране началось российское вооруженное вторжение в Украину, что стало для Соколова, по его словам, «последней каплей». Он отказался от работы на ФСБ и сбежал в Нидерланды, где хочет получить политическое убежище.
Казахстан выразил протест послу Украины после его слов об убийстве русских
Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Петру Врублевскому после его интервью местному блогеру 21 августа. Дипломат, комментируя войну в Украине, высказался об убийстве русских. Слова привлекло внимание российских чиновников, в том числе министерства иностранных дел и Следственного комитета.
Поводом для вызова посла стало его интервью блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: «Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». Видео с этой цитатой широко разошлось в кремлевских СМИ и на их страницах в соцсетях, – отмечает украинское издание «Европейская правда».
Сейчас в видео с послом на канале Кузаирова этой фразы нет, по всей видимости, она была удалена. В заявлении Министерства иностранных дел Казахстана сказано, что представителю Украины было заявлено о «неприемлемости и несовместимости» подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Ранее высказывание назвали недопустимым в консультативном органе при президенте – Ассамблее народа Казахстана, – передает Tengrinews.
Фрагмент записи 22 августа распространила в телеграме пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. 23 августа сайт российского Следственного комитета сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин дал юридическую оценку слов Врублевского «в рамках возбужденных уголовных дел». Означает ли это, что дело уже возбуждено, неизвестно. Сообщается, что следствие предпримет комплекс мер, чтобы установить личности Врублевского и Кузаирова.
- В феврале Россия начала полномасштабное вооруженное вторжение на территорию Украины. Миллионы человек стали беженцами, по разным оценкам, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек погибли.
- Во вторник председатель комитета по международным делам российской Госдумы Леонид Слуцкий на похоронах убитой дочери философа Александра Дугина заявил, что россияне должны быть едины во время войны, произнеся лозунг «Одна страна! Один президент! И одна победа!», похожий на нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер».
Телекомпанию «Мтавари» оштрафовали на основании жалобы «Грузинской мечты»
Комиссия по коммуникациям на основании жалобы правящей партии «Грузинская мечта» оштрафовала оппозиционную телекомпанию «Мтавари» на 118 688.67 лари, что составляет 1% от годового дохода вещателя. На том же основании письменное предупреждение было вынесено оппозиционным телеканалам «Пирвели» и «Формула», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская мечта» обвинила три телекомпании в «незаконном размещении политической рекламы в эфире в невыборный период». Дело касается видеоклипа, транслировавшегося вещательными компаниями 23 и 24 июня с призывом принять участие в акции гражданских активистов за евроинтеграцию Грузии в рамках кампании «Домой, в Европу».
Комиссия по коммуникациям согласилась с доводами «Грузинской мечты» и постановила, что ролик является политической рекламой, которую можно представлять только в рамках предвыборной кампании. «Поскольку 23 и 24 июня 2022 года предвыборной кампании не было, вещатели не имели права размещать политическую рекламу. Соответственно, Комиссия по коммуникациям, принимая во внимание требования закона, приняла решение о санкциях в отношении вещателей за незаконное размещение предвыборной/политической рекламы в невыборный период», - сказано в сообщении комиссии.
Также в комиссии отметили, что «ТВ Пирвели» и «Формула» за последний год не совершали указанного нарушения закона и к ним не применялись санкции, поэтому им было вынесено только письменное предупреждение.
Что касается «Мтавари», то телекомпания была признана нарушителем за аналогичные действия четыре раза - в 2019, 2020 и 2021 годах. «В этом году указанное нарушение закона было совершено «Мтавари архи» во второй раз и вещатель уже был оштрафован. Соответственно, Комиссия по коммуникациям наложила на телеканал предусмотренную законом санкцию - штраф в размере 1% от годового дохода, 118 688,67 лари», - сказано в сообщении Комиссии по коммуникациям.
В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии в защиту Иванишвили, критику европарламента, оценки войны в Украине и решения ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, при этом не произносят ни слова - показаны только лица и эмоции людей.
«Грузинская мечта» считает, что ролик распространяет «вредные и вводящие в заблуждение» сообщения. В иске сказано, что это «изображает партию как антизападную» и «наносит ущерб ее репутации». При этом авторы видеоклипа используют «вырванные из контекста выдержки из заявлений «Грузинской мечты»/представителей правительства относительно резолюции Европарламента, статуса кандидата в члены ЕС и продолжающейся войны в Украине». Также в ГМ отметили, что ролик призван не допустить избрания «Грузинской мечты» на будущих выборах парламента в 2024 году.
«Крым – это Украина» – президент Грузии на саммите «Крымской платформы»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в онлайн-формате выступила на втором саммите «Крымской платформы», выразив поддержку Киеву.
«Я с гордостью могу сказать, что от имени Грузии присоединяюсь к Декларации «Крымской платформы» и подтверждаю нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также вашей стратегии деоккупации. Крым — это Украина», – заявила она.
По словам Зурабишвили, завтра Украина отмечает День Независимости, а также исполняется шесть месяцев со дня начала «украинского сопротивления российской агрессии».
«Эти даты не случайно совпали. Все мы знаем, что российская агрессия в Украине началась не в феврале, и первым вызовом был Крым, который хорошо напомнил всем нам, что безответные вызовы миру и безопасности, безответная агрессия, подрывающая территориальную целостность стран, ведет лишь к еще большей агрессии и нестабильности», – сказала она.
Грузинский лидер говорит, что борьба Украины уже успешна, так как она получила беспрецедентный резонанс со стороны международного сообщества и «поколебала чувство непобедимости и безнаказанности России».
«Для Грузии события в Украине, к сожалению, хорошо известны. Агрессия Кремля против своих мирных соседей — это поведение, с которым Грузия сталкивалась много раз. Мы очень хорошо знаем, что значит видеть завоевание и оккупацию территорий. Мы прекрасно понимаем цену, которую платят ваши военные и граждане. От имени народа Грузии я хотела бы выразить наше восхищение вашей отважной борьбой и сказать, что мы твердо верим, что эта борьба завершится победой», — заявила Саломе Зурабишвили.
- Украина сегодня проводит второй саммит «Крымской платформы» в онлайн-формате. Первый учредительным саммит состоялся 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 47 иностранных государств и международных организаций.
- «Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.
Югоосетинское министерство обороны возглавил Марат Павлов
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ о назначении Марата Павлова министром обороны. Сегодня же Гаглоев представил нового руководителя личному составу министерства.
Гаглоев подчеркнул, что Павлов длительное время плотно взаимодействовал c оборонным ведомством и внес существенный личный вклад в дело укрепления боеспособности Южной Осетии. Биографию Павлова югоосетинские власти пока не опубликовали.
«Я верю, что потенциал министерства обороны при новом руководителе возрастет и ситуация улучшится по всему спектру проблем – начиная с заработной платы сотрудникам до повышения боеготовности армии. У Марата Григорьевича есть все условия для того, чтобы решать эти вопросы. Я призываю вас поддержать его. Верю, что все возможные перемены будут во благо ведомства и нашего народа», – сказал Гаглоев.
Марат Павлов, в свою очередь, поблагодарил Алана Гаглоева за оказанное доверие.
«Хотелось бы отметить, что в современном мире происходят изменения и министерство обороны Республики Южная Осетия не должно отставать. Основной упор в работе мы будем делать на подготовку национальных кадров и улучшение боевой подготовки. Особое внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих и уже в этом году планируется индексация денежного довольствия военных и сотрудников оборонного ведомства», – сказал он.
Еще одним указом югоосетинский лидер освободил от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Виктора Федорова.
- Ранее Алан Гаглоев уволил главу Минобороны и его заместителя. Увольнение было связано с избиением сотрудниками ведомства жителя Цхинвали.
- Накануне в югоосетинской прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Минобороны.
Президент Польши: «Необходимо деоккупировать всю территорию Украины, включая Крым»
Президент Польши Анджей Дуда, который лично прибыл в Киев для участия в «Крымской платформе», заявил о необходимости деоккупации всей территории Украины, включая аннексированный Россией Крым.
«Как Гданьск и Люблин являются частью Польши, так и Крым есть и будет частью Украины», – заявил Дуда.
Он отметил, что нет возврата к «обычному бизнесу» с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Дуда отметил, что верит, что президент Украины покажет ему Крым, когда полуостров будет освобожден от российских войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, открывая саммит «Крымская платформа», обратился к крымчанам с утверждением, что украинская власть «точно вернется» в Крым.
Как пишет сайт Крым.Реалии, российский глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале раскритиковал украинские власти за организацию «Крымской платформы».
- «Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.
Сепаратисты заявили об обстреле здания администрации «ДНР»
Российские информагентства со ссылкой на сепаратистов так называемой "ДНР" сообщили во вторник о "массированном" обстреле Донецка, во время которого произошло прямое попадание в здание администрации главы самопровозглашённой республики.
По сведениям ТАСС, снаряды попали в фасад, повреждено также правое крыло и верхних этаж. Как сказали "Интерфаксу" в администрации сепаратистов, глава "ДНР" Денис Пушилин в результате удара не пострадал. Позднее появился комментарий самого Пушилина о том, что при обстреле использовались снаряды "натовского образца".
Мэр подконтрольного сепаратистам Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что в результате обстрела центра города со стороны ВСУ два человека погибли, ещё шестеро получили ранения.
Ряд пророссийских телеграм-каналов утверждают, что для обстрела была использована система HIMARS и демонстрируют фрагменты, якобы оставшиеся от разорвавшихся американских боеприпасов. Независимых подтверждений того, что эти фрагменты собраны именно в это время и в этом месте нет.
Украинская сторона не брала на себя ответственность за удар по Донецку.
Населенные пункты в Лачинском коридоре вернутся под контроль Баку с 25 августа
Лачинский коридор с общинами Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Сус с 25 августа должен вернуться под полный контроль Азербайджана. Большая часть жителей уже покинула населенные пункты.
Лачинский район перешел под контроль Баку 1 декабря 2020 года – по итогам Второй карабахской войны. При этом в трехстороннем заявлении, подписанном после окончания войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.
12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что люди, «незаконно расселенные» в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда «по доброй воле», а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. «Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет», – сказал он.
11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено и трасса готова к эксплуатации. При этом в Ереване говорят, что армянский участок дороги будет завершен лишь к маю следующего года. По словам советника-посланника посольства России в Ереване Максима Селезнева, российские миротворцы будут передислоцированы только тогда, когда будет готова новая дорога.
«Российские миротворцы не займут новый коридор, пока он не будет запущен, и по этому поводу есть договоренности. Стороны находятся в прямом контакте, и, я вас уверяю, миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет», – сказал Максим Селезнев.
Жителям общин, покидающим свои дома, запретили сжигать их, сказав, что в таком случае они не получат компенсации. Несмотря на это, по информации «Кавказского узла», по меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. После этого, 20 августа в Лачин прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев.
Как пишет Радио Азатутюн, несколько недель назад в первом и пока единственном публичном выступлении по этому вопросу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо подписать документ в трехстороннем формате, касающийся как передислокации миротворцев, так и инфраструктур, питающих Карабах. До сих пор неизвестно, согласился ли Баку подписать подобный документ.
За неделю в Грузии от коронавируса скончались шесть человек
12 595 случаев заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 14 по 21 августа, что примерно на 2% больше числа заболевших на прошлой неделе.
Согласно официальной статистике, за отчетный период скончались шесть человек с COVID-19. Выздоровели 12 329 пациентов.
Результаты получены по итогам проведения более 74,1 тысячи тестов на коронавирус. Показатель выявляемости за неделю составил 16,98%.
До этого, с 7 по 14 августа, в Грузии было выявлено 12 338 новых случаев COVID-19, выздоровели около 12,8 тысячи человек, шесть пациентов скончались.
Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 738 785 случаев заражения, 16 884 человека скончались, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Риге начался демонтаж памятника советским воинам в парке Победы
В Риге во вторник начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве.
По информации Delfi-Латвия, в парк прибыли строители, спецтехника. Территорию объекта огородили. Заборы возле памятника оборудовали светонепроницаемой плёнкой. С утра там дежурят сотрудники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. На месте можно увидеть не менее десяти их микроавтобусов.
Днём ранее начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали. Были задержаны семь человек.
Как пишет "Европейская правда", заявку на проведение протестной акции в мэрию Риги подавала партия "Российский союз Латвии". В согласовании ей было отказано. К участникам несогласованной акции у памятника в понедельник вечером подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", между ними и протестующими время от времени возникали перепалки.
По сведениям "Интерфакса", начаты десять об адмнистративных парвонарушениях - по обвинениям в несанкционированном собрании, мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. Местные власти отмечают, что будут и дальше следить за присходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации.
Сообщается также, что воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов и будут пресекаться любые попытки запуска дронов.
- Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.
В Москве простились с дочерью идеолога «русского мира» Дарьей Дугиной
В телецентре «Останкино» в Москве прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной – дочерью философа, идеолога «русского мира» Александра Дугина.
Как пишет русская служба Би-би-си, на похороны пришел ее отец, российские депутаты и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, где работала Дугина.
«Чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее учили, были «Россия», «наша держава», «наш народ», «наша империя». Она погибла за Россию. Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Она жила во имя победы и она погибла во имя победы. Нашей русской победы», – сказал о дочери Александр Дугин.
«Одна страна. Один президент. Одна победа. А Даше – Царство небесное» – глава ЛДПР Леонид Слуцкий на прощании с погибшей Дарьей Дугиной произнес фразу, которая сильно напоминает нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер».
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что исполнители и заказчики убийства Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик, по его словам, — лично президент Украины Владимир Зеленский.
- Дарья Дугина была убита под Москвой в результате взрыва, который прогремел в ее автомобиле в субботу вечером. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово.
- Вскоре после ее смерти ФСБ заявила, что убийство Дугиной раскрыто, и в нем виноваты украинские спецслужбы. Представители властей Украины отрицают причастность к смерти дочери Дугина.
IMAX запретила кинотеатрам в РФ использовать своё оборудование – даже для показа российских фильмов
Канадская компания IMAX, в начале лета покинувшая российский рынок, запретила использовать свое оборудование в России, несмотря на то что формально оно принадлежит владельцам киносетей. Запрет распространяется даже на показ российских фильмов в этом формате. Об этом РБК сообщил гендиректор объединённой киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.
"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы – "Движение вверх", "Сталинград" – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – сказал Васясин.
Васясин заявил, что киносети готовы судиться, если канадская компания не вернётся до конца года на российский рынок. "У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать", – сказал он.
Накануне сообщалось, что BBC Studios прекратила лицензирование всего своего контента для российских пользователей.
В целом, ситуация в сфере кинопроката в России хуже, чем в пандемию, из-за ухода с российского рынка голливудских блокбастеров, отметил Алексей Васясин.
По его словам, в пандемию прокатчики знали, что голливудские фильмы рано или поздно появятся на экранах в России. В нынешней ситуации неизвестно, получат ли российские кинотеатры снова права на прокат западных фильмов.
В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures приостановили в России прокат своих картин. Позже некоторые из них окончательно ушли из России.
Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 млрд рублей. За это время в стране закрылись около 200 кинотеатров, почти треть коммерческих кинозалов оказались заморожены.
Ассоциация владельцев кинотеатров в августе 2022 обратилась за помощью к Владимиру Путину за поддержкой. Прокатчики заявили, что показ китайских, корейских и советских фильмов смог компенсировать пять процентов сборов, которые давали голливудские блокбастеры.
Президент Грузии сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы».
Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили выступит перед участниками мероприятия – мировыми лидерами и представителями международных организаций.
Второй саммит «Крымской платформы» пройдет в онлайн-формате из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Из соображений безопасности украинские власти пока не обнародовали точный список его участников.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба накануне заявил, что «саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности». Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщала, что в саммите примут участие большинство лидеров стран «Группы семи». Также известно, что на саммите намерен выступить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Первый учредительным саммит «Крымской платформы» состоялся в прошлом году 23 августа. В нем приняли участие 47 иностранных государств и международных организаций.
«Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.
Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили заявила, что правительство Грузии запретило ей посетить ряд стран, в том числе Украину. С начала войны Киев не посещал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, заявивший, что не введет санкции против РФ.
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