Против журналистов «Дождя» возбуждены дела по статье о «фейках»

Следственный комитет Москвы возбудил уголовные дела в отношении журналистов телеканала «Дождь» Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, внесённых Минюстом РФ в реестр «иноагентов».

Как сообщается на сайте СК, они разместили в одном из мессенджеров публикации, в которых, как утверждается, содержалась «заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины». Дело возбуждено по статье о публичном распространении «фейков» про Вооруженные силы России.

В отношении Котрикадзе и Ратниковой также возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента». Против Дзядко, который является главным редактором «Дождя», дело по этой статье было возбуждено раньше, он объявлен в розыск. По этой же статье в розыск объявлена телеведущая «Дождя» Юлия Таратута.

Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении в розыск Котрикадзе и Ратниковой, сообщает телеграм-канал «Дождя».