Проценко: лечить COVID-19 стало сложнее из-за мутации коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что некоторых пациентов стало сложнее лечить от коронавирусной инфекции. Они, по его словам, не всегда реагируют на выработанную ранее терапию. Проценко считает, что это может быть связано с мутацией коронавируса, и это настораживает, сказал главный врач больницы, где лечат пациентов с COVID-19.

"В последнее время мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал", — сказал Проценко "Эху Москвы". Он призвал россиян вакцинироваться.

В России снова растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По всей стране за минувшие сутки выявлены 11 699 случаев COVID-19. Это максимум с 24 февраля, следует из сообщения оперативного штаба. В Москве число заболевших составило 5245, достигнув максимальных значений с середины января.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую обстановку в городе "сложной". Однако локдаун вводить не требуется, отметил он.

В связи с ростом заболеваемости в столице власти увеличат количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией с 12 с половиной тысяч до 14 тысяч. Усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, ночным клубам и концертным мероприятиям.

В то же время темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок.

В Ассоциации туроператоров предложили подумать об открытии популярных у российских туристов зарубежных направлений, чтобы стимулировать вакцинацию.