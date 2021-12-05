Пушилин: Все жители «ДНР» получат российские паспорта

Так называемый глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что все жители контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами территорий Донецкой области Украины получат российские паспорта.

По словам Пушилина, который выступил в воскресенье в Москве, сейчас гражданство России получили более 350 тысяч жителей «ДНР». «Получат все» - сказал о паспортах лидер сепаратистов.

Сам Пушилин накануне на съезде партии «Единая Россия» получил из рук лидера партии, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева партийный билет. Очевидцы отметили, что вместе с ним партбилеты получили главы ряда российских регионов.

Россия формально по-прежнему считает контролируемые с 2014 года сепаратистами территории в Донецкой и Луганской областях территорией Украины - в отличие от аннексированного Крыма, который Москва считает российской территорией. Однако, помимо поддержки сепаратистов, Россия предприняла ряд шагов, фактически включающих так называемые «ДНР» и «ЛНР» в свою орбиту. Она начала признавать выдаваемые сепаратистами документы, а весной 2019 года существенно упростила предоставление российского гражданства жителям этих территорий. Многие из них в этом году приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, для чего в Ростовской области у границы были созданы специальные участки.

Недавно был подписан также указ, фактически приравнивающий «ЛНР» и «ДНР» к российским регионам с точки зрения экономических связей. В ответ на протесты Украины и стран Запада в Москве отвечают, что это делается по гуманитарным соображениям.

Заявление Пушилина прозвучало на фоне нового резкого обострения ситуации на российско-украинской границе, где, по данным разведки, наращивается группировка российских войск. В Киеве и на Западе не исключают военного удара России по Украине. В Москве утверждают, что лишь отвечают на действия Украины, которая якобы готовит операцию против сепаратистов. Пушилин в воскресенье заявил, что не исключает возобновления широкомасштабных военных действий, сказав при этом, что сепаратисты намерены «защищаться».