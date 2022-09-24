Путин 30 сентября может объявить об аннексии территорий

Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 30 сентября - спустя несколько дней после завершения непризнанных большинством стран мира референдумов на оккупированных российскими войсками территориях Украины. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.

О том же пишет и издание «Верстка». Его источники утверждают, что в тот же день могут быть подписаны договоры о принятии так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что уже 28 сентября - на следующий день после завершения голосования - в Госдуму будут внесены законопроекты о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины. Утверждается, что Дума и Совет Федерации примут их уже 29 сентября. В этом случае, очевидно, 30 сентября Путин может объявить об аннексии.

В 2014 году Владимир Путин, выступая перед обеими палатами Федерального собрания (юридически, однако, речь не шла о послании), объявил о включении Крыма и Севастополя в состав России, после чего подписал договоры об их включении. После этого парламент принял соответствующие законы. Если верить источникам агентств и «Верстки», на этот раз, очевидно, речь идет об обратном порядке оформления аннексии.

Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Независимых наблюдателей и журналистов международных СМИ на территориях, где идет голосование, нет. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 24 сентября, заявил, что жители этих территорий голосуют за то, чтобы уйти в Россию вместе с землей.