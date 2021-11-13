Путин: Государства Запада сами создали миграционные кризисы

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к кризису на границе Беларуси и ЕС. Он дал интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия - 1». По словам российского президента, государства Запада сами создали миграционные кризисы.

Российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и ЕС. Путин, заявил Путин. Ссылаясь на Александра Лукашенко он отметил, что и белорусская авиакомпания «Белавиа» не перевозит мигрантов.

Разрядить сложившуюся ситуацию могли бы контакты между Лукашенко и Меркель, однако, как он выразился, они пока не разговаривают.

С начала недели Путин провел два телефонных разговора с Меркель и один с Лукашенко. В ходе общения обсуждалась и ситуация на белорусско-польской границе, сказал президент в интервью телеканалу «Россия - 1».