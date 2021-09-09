Путин и Лукашенко рассказали об отказе от политической интеграции Москвы и Минска

Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали российско-белорусскую политическую интеграцию. Об этом президент России объявил на пресс-конференции по итогам саммита двух политиков в Москве 9 сентября. По его словам, чтобы вернуться к этому вопросу нужно «сначала построить экономический базис».

По словам Лукашенко, Москва и Минск не обсуждают политическую интеграцию много лет , после того как наткнулись в решении этого вопроса на непреодолимые противоречия. «Но если нам надо будет, мы к этому вернемся, - заявил он. - Главное, чтобы этого хотели наши народы. За нами не заржавеет». Он добавил, что они с Путиным «учитывают ошибки Евросоюза и СССР» и решили заниматься интеграцией «с фундамента, а не с крыши».

Лукашенко так же заявил, что страны не обсуждают единую валюту. По его словам, главы Центробанков двух государств заявили ему с Путиным, что это плохая идея. При этом проходят переговоры о едином эмиссионном центре, но в этом вопросе договориться не получается.

На саммите в Москве стороны, по словам Путина, договорились о проведении «общей макроэкономической политике». Достигнута договоренность об одобрении 28 интеграционных программ, в том числе, об объединении нефтяного и энергетического рынков и гармонизации налоговой политики.

В чем будут заключаться объединение и гармонизация, и что они будет означать на практике - на пресс-конференции не раскрыто. Обещано, что документы будут опубликованы позднее. Кроме того, договоренности будут обсуждаться на заседании представителей правительств двух стран в Минске, оно запланировано на пятницу.