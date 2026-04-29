Путин и Трамп поговорили по телефону, обсудили Украину и Иран

Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - поговорили по телефону. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Разговор продолжался полтора часа.

Президент США подтвердил, что говорил по телефону с Путиным, и назвал разговор «очень хорошим». По словам Трампа, обсуждались Украина и Иран. Как заявил Трамп, он предложил Путину «небольшое перемирие» в Украине, и отметил, что надеется на согласие Путина.

Ушаков ранее сказал, что российский президент предложил объявить перемирие в войне с Украиной на период празднования Дня победы (в России отмечается 9 мая, в Украине и большинстве стран Европы - 8 мая), и Трамп это поддержал. На какой срок может быть объявлено перемирие, сказано не было, реакции Украины на предложение пока нет.

По словам помощника российского президента, президент США сказал Путину, что «сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка». Путин, в свою очередь, сказал, что так называемые цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты, а также высказал мнение, что «российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника». При этом в последние месяцы продвижение российских войск на фронте существенно замедлилось, а Украина чаще начала наносить удары по российским тылам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что Украина находится в лучшем положении за последние 9-10 месяцев.

Как утверждает Ушаков, лидеры сошлись в оценках относительно того, что именно Украина затягивает конфликт. Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, сказал, что, по его мнению, Путин уже давно был готов к «сделке», но некие люди мешали ему её заключить. Он также сказал, что не знает, какой конфликт закончится раньше - в Украине или в Иране - но предположил, что это может быть Украина.

По словам Ушакова, при обсуждении Ирана Путин заявил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня, а вариант наземной операции против Ирана считает опасным. Президент США отметил, что Путин предложил ему некий вариант решения проблемы иранского обогащённого урана, однако Трамп посоветовал ему обращать внимание прежде всего на завершение конфликта с Украиной.

Путин также, как сказал Ушаков, осудил недавнюю попытку покушения на Трампа.

С момента вступления в должность в прошлом году Трамп заявляет о необходимости скорейшего завершения войны в Украине. США выступили в роли посредника при организации серии переговоров, которые не привели на данный момент к прекращению огня. Утверждается, что главным вопросом остаётся территориальный - Россия настаивает на контроле над всей Донецкой областью, что неприемлемо для Украины. Последние прямые трёхсторонние переговоры прошли в феврале.



