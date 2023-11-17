Путин на культурном форуме в Петербурге: «ЛГБТ тоже часть общества»

Президент России Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге в пятницу высказался в поддержку ЛГБТ-людей и тематики в искусстве. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что Минюст предложил признать экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ».

Путин высказался в ответ на вопрос сербского режиссера Эмира Кустурицы, который заявил, что для победы в международных кинематографических конкурсах, например на премию «Оскар», авторы якобы обязаны выражать поддержку ЛГБТ. Также Кустурица пожаловался, что язык западного кино стал «языком рекламы», поэтому он видит будущее за российским кинематографом и намерен снять в России две картины – по Достоевскому и по роману «Лавр» современного писателя Евгения Водолазкина.

Президент согласился, что, как он себе представляет, для победы на культурных конкурсах на Западе необходимо «рассказать, написать, показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов».

«Неожиданную вещь скажу: и они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, – продолжил он. – Потому что это тоже часть общества, то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы – вот это ни к чему. Но это стремление к равноправию ... это равноправие, должно быть везде, во всем – в том числе в конкурсах в сфере культуры».

Выступление Путина прозвучало в тот же день, когда российское министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием признать «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским. Что именно министерство считает «международным движением», не уточняется.

Юристы и правозащитники отмечают, что в случае принятия такого определения под риск уголовного преследования попадут любые активисты и НКО, выступающие в поддержку ЛГБТ+. Сами активисты опасаются, что из-за размытости формулировки преследование может угрожать и обычным представителям ЛГБТ, если они не будут скрывать свою идентичность.

В России действует закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды. Ей суды признают любые одобрительные высказывания о сообществе ЛГБТ+. Закон, ужесточающий формулировки запрета, Путин подписал в декабре 2022 года. Согласно практике российских судов, гражданин, высказавшийся так же, как Путин на форуме в Петербурге, мог бы быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей как частное лицо и до 400 тысяч как должностное.