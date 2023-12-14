Путин: на сегодняшний день необходимости в мобилизации нет

На сегодняшний день необходимости в новой мобилизации нет, заявил президент России Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос, будет ли в стране вторая волна мобилизации на войну в Украину.

14 декабря Путин подводит «итоги года», отвечая на вопросы россиян и журналистов в ходе прямой линии и большой пресс-конференции, которые в этом году объединены в одно мероприятие. Оно проходит в Москве в Гостином дворе.

Радио Свобода ведёт онлайн-трансляцию встречи с Путиным. За обновлениями можно следить тут. Это первое подобное мероприятие после полномасштабного вторжения российских войск в Украину и в рамках подготовки к президентским выборам в марте 2024 года.

Отвечая на вопрос о новой волне мобилизации, Путин заявил, что добровольцами на войну были набраны 486 тысяч человек, и по полторы тысячи их вербуется каждый день. «Ну зачем нам мобилизация?» – добавил он. На вопрос о том, будут ли демобилизованы те, кто был мобилизован в прошлом году, российский президент, однако, не ответил.

По словам ведущих прямой линии, к её началу поступило множество вопросов о «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине – РС). Путин сказал, что цели войны остаются прежними – «денацификация», «демилитаризация» и нейтральный статус Украины. По словам Путина, мир наступит после того, как будут достигнуты эти цели.

Президент России снова заявил, что «русские и украинцы – единый народ», а «то, что сейчас происходит, похоже на гражданскую войну между братьями». Путин сказал, что в результате русско-турецких войн в XVIII веке Причерноморье перешло к России, а «Одесса – русский город». Все эти заявления, не соответствующие историческим фактам или основанные на их спорных интерпретациях, не раз звучали из уст Путина накануне начала полномасштабной агрессии против Украины и использовались в качестве обоснования территориальных претензий России к соседней стране.

На вопрос, каковы перспективы нормализации отношений с Евросоюзом, Путин ответил, имея в виду войну, что Россию «вынудили на эти действия», а также «США всё это организовали, а Европа подпевает».

Эта прямая линия – 20-я по счёту. Накануне сообщалось, что на неё поступило более двух миллионов вопросов.

Через полчаса после начала трансляции операторы вывели на установленный в зале экран вопрос, присланный Путину по смс: «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?»

Вчера в вечернем выпуске новостей на федеральном Первом канале в репортаж о подготовке к прямой линии на экране за спиной корреспондента вывели вопросы: «Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?», «До каких пор наша страна будет зависеть от доллара? И почему стоимость продуктов очень высокая, а качество очень низкое?», а также «Когда закончится война? Когда будет мир над головой? Когда начнутся мирные переговоры?». В одном из сообщений, попавших в кадр, война в Украине названа войной, а не «специальной военной операцией», как требуют российские власти.

Впоследствии на сайте Первого канала кадры с вопросами удалили.

В репортаже также сообщалось, что все участники пресс-конференции (примерно 600 человек) сдали ПЦР-тесты. Кроме того, они должны пройти через специальное устройство, дезинфицирующее людей с помощью пара.

Как пишет «Московский комсомолец», дистанция между столом, за которым сидит Владимир Путин, и первым рядом в зале всего несколько метров. Рассадка в этот раз очень плотная, как до пандемии.

В этом году пресс-конференция и прямая линия проводятся в преддверии выборов президента, которые назначены на 17 марта 2024 года, однако голосование пройдёт в три дня - с 15 по 17. Президент Владимир Путин уже заявил, что будет баллотироваться на пятый срок как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку Путина, оно пройдёт 16 декабря в Москве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что в этом году поступило довольно много обращений граждан с просьбой к Путину продолжить работу на посту главы государства и баллотироваться на новый срок.

Путин впервые стал президентом в 2000 году и остаётся им уже четыре срока (с перерывом на 2008–2012 годы). Баллотироваться на пятый срок ему позволяют принятые по инициативе самого Путина поправки к Конституции.

Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить президенту больше 80 процентов голосов в ходе голосования, писали «Медуза» и «Вёрстка». На выборах 2018 года его победу объявили с рекордным результатом 76,69 процента.