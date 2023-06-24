Путин навал призывы Пригожина к мятежу изменой и ударом по России

Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В своем телеобращении президент России сравнил происходящее с событиями 1917 года и пообещал, что все причастные понесут наказание.
Путин признал, что в Ростове-на-Дону практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. «Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной», – сказал Путин.
Ранее Пригожин в Ростове заявлял, что главный пункт управления работает в штатном режиме. «Поэтому когда вам будут рассказывать, что ЧВК Вагнера помешала работе и поэтому на фронте что-то посыпалось, то на фронте посыпалось не поэтому», – говорил он.
По словам Путина, все, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут «неминуемое наказание». Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы.
Тех же, «кого пытаются втянуть в это преступление», Путин призвал не совершать ошибку и прекратить участие в преступных действиях.
- Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о «марше справедливости», чтобы остановить «зло, которое несет военное руководство России». Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их «марша» – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
- Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК «информационной провокацией». ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа.
- Телеграм-каналы опубликовали два видео, в которых Пригожин утверждает, что все военные объекты Ростова-на-Дону под контролем ЧВК. По его словам, вагнеровцы намерены блокировать Ростов и идти на Москву, если бойцам не выдадут Шойгу и Герасимова.
- В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. В Москве, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях отменили массовые мероприятия. Перекрыты сотни километров трассы «Дон».