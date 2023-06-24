Путин навал призывы Пригожина к мятежу изменой и ударом по России

Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В своем телеобращении президент России сравнил происходящее с событиями 1917 года и пообещал, что все причастные понесут наказание.

Путин признал, что в Ростове-на-Дону практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. «Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной», – сказал Путин.

Ранее Пригожин в Ростове заявлял, что главный пункт управления работает в штатном режиме. «Поэтому когда вам будут рассказывать, что ЧВК Вагнера помешала работе и поэтому на фронте что-то посыпалось, то на фронте посыпалось не поэтому», – говорил он.

По словам Путина, все, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут «неминуемое наказание». Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы.

Тех же, «кого пытаются втянуть в это преступление», Путин призвал не совершать ошибку и прекратить участие в преступных действиях.