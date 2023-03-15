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Путин назначил главой Чукотки бывшего зампреда правительства «ЛНР»
Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа бывшего заместителя председателя правительства так называемой Луганской народной республики Владислава Кузнецова.
Одновременно с этим президент России отправил в отставку предыдущего губернатора Чукотки Романа Копина, руководившего регионом последние 15 лет. В тексте президентского указа говорится, что Копин освобожден с поста «по собственному желанию».
В сентябре 2023 года на Чукотке запланированы губернаторские выборы.
Владиславу Кузнецову - 54 года, он родился и вырос в Москве, там же окончил институт управления имени Орджоникидзе. В дальнейшем работал экономистом в нескольких крупных банках, был консультантом управления инвестиционной компании «Тройка Диалог», а с 2005 года находился на высоких должностях в различных структурах нефтегазохимической компании «Сибур», руководили которой близкие к Владимиру Путину бизнесмены, включая Геннадия Тимченко. В «Сибуре» Кузнецов дослужился до должности советника генерального директора. При этом он входил в так называемый путинский «кадровый резерв».
В 2013 году Кузнецов был избран депутатом парламента Башкортостана от партии «Единая Россия». В январе 2019 года назначен вице-губернатором Курганской области, а с июня 2022 года стал первым зампредом правительства оккупированной Россией части Луганской области Украины.
«Владимир Владимирович, я готов послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в «ЛНР», я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений», - такими были первые слова Кузнецова в новой должности, обращенные к Путину.
За поддержку российской военной агрессии против Украины Владислав Кузнецов внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.
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Глава Пентагона Остин провел телефонный разговор с Шойгу
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. В российском ведомстве утверждают, что беседа была инициирована американской стороной. Других подробностей в Минобороны не сообщили.
Министерство обороны США подтвердило, что Остин говорил с Шойгу, уточнив, что темой стало «недавнее непрофессиональное, опасное и безрассудное поведение» российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем, из-за которого в воду упал американский беспилотник.
По данным американского телеканала СNN, в ближайшее время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также планирует провести телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Отмечается, что последний раз они беседовали в декабре 2022 года.
Накануне власти США сообщили о крушении в Черном море после столкновения с российским истребителем своего разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, который, как утверждается, выполнял задание в законном международном пространстве. По версии Минобороны США, российский истребитель, вылетевший на перехват беспилотника, задел его винт, в результате чего американским силам пришлось дрон сбить. Причиной инцидента в Пентагоне назвали «некомпетентность» российских летчиков. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также подчеркнул, что летательный аппарат находился в нейтральном воздушном пространстве, и что он не представлял угрозы. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но не сообщило о деталях.
По данным телеканала CNN, сразу после инцидента власти США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение с беспилотника. До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять обломки дрона со дна Черного моря.
- MQ-9 Reaper («Жнец») считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов.
ЧВК «Вагнер» рекрутирует наемников через крупнейший в мире порносайт
На крупнейшем в мире порносайте Pornhub появилась реклама российской частной военной компании «Вагнер», сообщили в среду несколько телеграм-каналов со ссылкой на пользователей, приславших соответствующий ролик.
Отмечается, что видео можно посмотреть непосредственно перед загрузкой порнографического контента, но только если зайти на Pornhub из России без VPN и программ по блокировке рекламы. В самом ролике, который содержит нецензурную лексику, говорится, что ЧВК «Вагнер» ведет набор бойцов из всех российских регионов», а заканчивается он призывом устраиваться на работу в ЧВК вместо получения удовольствия от просмотра порнографии.
Утверждается, что номер телефона, который указан в рекламе, в самом деле принадлежит вербовщикам частной военной компании.
Создатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопросы «действительно ли представители компании размещали рекламу на Pornhub?» и «принесет ли такая реклама свои плоды?», заявил буквально следующее: «Не знаю на каких, но размещение рекламы на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними полностью согласен. В этой рекламе говорится: «Иди воевать в ЧВК «Вагнер», хватит дрочить». Кто не согласен с этим доводом?»
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное приближенным к Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК, среди которых - заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
- Накануне российская Госдума приняла законопроект, предусматривающий длительные сроки заключения за дискредитацию наемников и добровольцев на войне с Украиной и распространение недостоверной информации о них. Принятие закона активно лоббировал Евгений Пригожин.
В Польше шестерых иностранцев заподозрили в шпионаже в пользу России
Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали шестерых иностранных граждан по подозрению в шпионаже на Россию. Они, как считает спецслужба, с помощью сети скрытых видеокамер наблюдали за перевозками грузов по железной дороге у ключевой для поставок вооружения в Украину железнодорожной станции.
Видеокамеры были размещены на ключевых участках путей и железнодорожных узлах в граничащем с Украиной Подкарпатском воеводстве, передает 15 марта со ссылкой на источники радиостанция RMF. Там расположен транспортный маршрут, по которому идет военный транзит в Украину и экспорт украинских товаров в страны и порты ЕС.
Большая часть камер располагалась в районе подъездов к аэропорту города Жешува, куда поступают военные грузы в Украину. На польской железной дороге и на объектах критической инфраструктуры введен режим повышенной готовности, передает радиостанция.
Данные о задержанных, в том числе страну их гражданства радиостанция не приводит. Официально ситуация не комментировалась. Польское агентство печати сообщает, что официальное заявление правительства по ситуации запланировано на четверг, 16 марта.
Единоросс, выступивший за запрет на выезд, дважды посетил Таиланд
Глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин, критиковавший российских граждан за праздный образ жизни во время проведения так называемой «специальной военной операции», дважды за последний месяц съездил в Таиланд, сообщает издание «Агентство» со ссылкой на источник в «Единой России» и базу данных о пересечении границ.
Как утверждает «Агентство», Сидякин был в Таиланде с 8 по 19 февраля, и снова улетел туда 6 марта. При этом год назад он публично объявил о запрете депутатам Госдумы от «Единой России» самовольно покидать пределы страны, поддержав это решение, а в октябре прошлого года заявил, что «не видит возможности веселиться для людей, поддерживающих СВО».
СМИ отмечает, что в январе текущего года уже всех депутатов Госдумы, а не только единороссов, обязали уведомлять о поездках за рубеж профильную комиссию или председателя парламента. Уведомлял ли кого-либо о своих полетах в Таиланд Сидякин - неизвестно.
«Агентство» обратилось к главе исполкома «Единой России» за комментарием, но снявший трубку мужчина, который откликнулся на имя и отчество Сидякина, сначала переадресовал вопросы пресс-службе партии, а затем и вовсе сказал, что он не Сидякин.
Контрактника из Южной Осетии судили во Владикавказе за оставление части
Контрактнику из самопровозглашенной республики Южная Осетия Михаилу Кочиеву Владикавказский гарнизонный военный суд назначил минимальное наказание за оставление войсковой части, аргументировав это его участием в «специальной военной операции» – так в России называют войну против Украины.
Как следует из приговора суда, Кочиев в августе – сентябре 2022 года на 17 дней покинул войсковую часть, дислоцированную в Цхинвали, желая «отдохнуть от военной службы». Это время он проводил с семьей, что в суде подтвердила супруга Кочиева. Сам он также признал вину.
Санкция статьи Уголовного кодекса РФ, по которой его обвиняли, предусматривает до трех лет лишения свободы, однако суд назначил ему наказание в виде удержания 5% дохода в пользу государства в течение года.
Решение суд принял в январе, но известно о нем стало только сейчас, после публикации приговора, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В конце марта 2022 года сообщалось, что из Украины после нескольких дней участия в войне вернулись около 300 контрактников российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии. Они избежали наказания.
- Ранее осудили военнослужащего Тимофея Шабурова за самовольное оставление части – контрактник вернулся из Украины, после чего хотел «отдохнуть от военной службы». Владикавказский гарнизонный военный суд назначил ему полгода дисциплинарной части.
- Несколько мобилизованных из Ростовской области отказались возвращаться на войну в Украину. Двое из них решили добраться в воинскую часть в Ростове, но их задержали пограничники и передали так называемой военной полиции сепаратистской «Донецкой народной республики». Три дня их вместе с другими мобилизованными держали на «гауптвахте» в полуразрушенном здании бывшего завода, а затем вернули обратно.
Рамзан Кадыров отрицает сообщения о своей тяжелой болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает сообщения о своей тяжелой болезни. Он опубликовал пост, в котором рассказал, что «здоров и полон сил». Ранее о серьезных проблемах у главы республики заявлял председатель правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев, а также оппозиционные чеченские телеграм-каналы.
Кадыров связал обсуждение своего здоровья с электронными четками (счетчиком молитв – ред.), которые он носит на пальце. Ранее в некоторых СМИ их назвали медицинским прибором.
Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни появились еще в начале февраля. Так, о возможной болезни и наркозависимости Кадырова заявлял Ахмед Закаев. В марте немецкий таблоид Bild со ссылкой на Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни, ссылаясь на его появления на публике с опухшим лицом. Сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби Ясина Ибрагима М. Эль Шахату.
О болезни Кадырова также писал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Создатель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев утверждал, что заболевание «не слишком серьезное».
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, 13 марта Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что в республике «все очень неплохо» и поблагодарил за это главу государства. Кадыров сообщил, что регион в 2022 году занимал «ведущие места» в различных сферах. При этом отчет об успехах противоречит официальной статистике в целом.
- В начале марта Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном главы Чечни Ахматом Кадыровым. Их совместные фотографии опубликовал у себя в телеграме сам региональный глава.
- Кадыров опасается потерять расположение Путина из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений на войне в Украине. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW), анализируя встречу в Кремле 13 марта.
Патриархия: священник пришел на митинг «Альт-Инфо» самовольно
Патриархия Грузии заявила, что не посылала священнослужителя на митинг ультраконсерваторов в Тбилиси и назвала его выступление неприемлемым самоуправством.
«Вчера, 14 марта 2023 года, священнослужитель действовал самовольно. Кроме того, он действовал в нарушение церковных канонов и его призывы привели к поляризации общества. Также этот священнослужитель не принадлежит к Мцхета-Тбилисской епархии», — говорится в заявлении Патриархии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинская православная церковь отметила, что призывала и призывает священнослужителей воздерживаться от публичного высказывания позиций, служащих поляризации и радикализации в обществе.
«Попытки принести стране пользу недопустимы с помощью бутылок с зажигательной смесью, попыток поджога правоохранительных органов или здания парламента. Недопустимо и то, что мы видели вчера, когда на митинге были озвучены угрозы в отношении других граждан», — говорится в заявлении.
В Ташкенте стендап-комику отключали микрофон на словах о Путине и войне
Российский стендап-комик Данила Поперечный рассказал, что на концерте в Ташкенте ему отключали микрофон «каждый раз, когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки».
Поперечный отметил, что из концерта вырезали даже шутку со словом «Россия». По словам очевидцев, на которых ссылается местная «Газета.uz», микрофон стендап-комику выключали, когда он начинал говорить о войне, президенте России Владимире Путине и политике.
«В итоге, как минимум 50 минут материала было «замьючено» по указке местных правоохранительных органов. Почувствовал себя как дома», – написал Поперечный.
Он извинился перед зрителями и сказал, что готов вернуть деньги за билеты.
- После российского вторжения в Украину Данила Поперечный временно уехал из России из-за угроз и опасения ареста. Сейчас он гастролирует по странам со своей новой программой. После Ташкента у него запланированы два концерта в Турции.
- Поперечный неоднократно высказывался на политические темы, как во время своих выступлений, так и отдельно от них. Он критиковал Путина и других российских чиновников, выступал на оппозиционных митингах.
Расследование: у Кремля есть план сближения Кишинёва с Москвой
У Кремля есть план по поэтапному сближению Кишинёва с Москвой. Об этом сообщают немецкие СМИ. Группе изданий удалось получить и проанализировать стратегический документ, в котором намечены меры по поддержанию пророссийских настроений и препятствию западной ориентации молдавских властей.
Расследование проводили общественно-правовые телерадиокомпании WDR, NDR и издание Süddeutsche Zeitung при участии международных партнеров из Yahoo News, Delfi Estonia, Kyiv Independent, Expressen, Frontstory.pl, VSQuare, Belarusian Investigative Center, Dossier Center и Rise. Западные эксперты подтвердили подлинность документа.
Пятистраничный стратегический план описывает меры по расширению политического, военного, торгового и экономического сотрудничества, а также совместной работы в секторе безопасности и в общественных сферах.
Кишинёву уделяется важное значение как форпосту в противостоянии с Западом. Главная цель в ближайшие десять лет – отразить попытки внешних сил, в том числе НАТО, по вмешательству в молдавские внутренние дела. В связи с этим рассматривается содействие по вступлению страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийское экономическое сообщество, пишут расследователи.
Кишинёв, по замыслам авторов документа, должен переориентироваться на российский рынок сбыта и ввести дистанционное обучение русскому языку. До 2030 года в стране должно быть развернута широкая сеть российских СМИ. В одном из пунктов рассматривается укрепление военного присутствия России в самопровозглашённом Приднестровье.
По всей вероятности, документ был подготовлен теми же экспертами, которые разработали стратегию по присоединению Республики Беларусь.
Администрация президента России не ответила на обращение СМИ с просьбой о комментарии.
Во время прошедших на днях в Кишинёве пророссийских демонстраций полиция задержала семь подозреваемых. Им вменяют в вину дестабилизирующие действия по заданию российских спецслужб.
- В прошлом месяце молдавский президент Майя Санду рассказала, что Москва хочет привести к руководству в Кишинёве своих ставленников. О намерениях российской стороны молдавские структуры уведомили коллеги из украинских спецслужб. По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать её в войне против Украины.
- Российский МИД в ответ заявил, что утверждения Майи Санду совершенно необоснованны и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряжённости и попытках втянуть Кишинёв «в жёсткую конфронтацию» с Москвой.
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Из России в Грузию в феврале перевели 187 млн долларов
В феврале текущего года по системам денежных переводов в Грузию поступило 372.3 млн долларов США (985.5 млн лари). Это на 103% больше аналогичного показателя февраля 2022-го, сообщили в Национальном банке Грузии.
Половина, 187.34 млн долларов США, в феврале была переведена из Российской Федерации. Это на 754% больше, чем в феврале 2022-го, и на 30% меньше, чем в январе текущего года.
На втором месте по переводам в феврале 2023 года Италия — 38,88 млн долларов. Третье место занимают США — 30,45 млн долларов.
Динамика денежных переводов из России:
- Январь 2022 года – $22.4 млн
- Февраль 2022 года – $21.9 млн
- Март 2022 года – $27 млн
- Апрель 2022 года – $133 млн
- Май 2022 года – $313.9 млн
- Июнь 2022 года – $231.4 млн
- Июль 2022 года – $100.59 млн
- Август 2022 года – $111 млн
- Сентябрь 2022 года –$174 млн
- Октябрь 2022 года – $299 млн
- Ноябрь 2022 года – $316 млн
- Декабрь 2022 года – $317.31 млн
- Январь 2023 года – $267.62 млн
- Февраль 2023 года – $187.34 млн
Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов. В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли. Теперь спад фиксируется с января текущего года.
NYT: беспилотник США летел из Румынии и вёл плановую разведку
Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Чёрное море после столкновения с российским истребителем, летел со своей базы в Румынии и выполнял плановую разведку. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.
Собеседник газеты рассказал, что дрон может нести ракеты Hellfire, но оснащён ими он не был. 14 марта аппарат выполнял миссию примерно в 120 километрах к юго-западу от аннексированного Крыма. Там его перехватили два российских военных самолёта.
Телеканал CBS смоделировал падение беспилотника и продемонстрировал ролик в эфире. На кадрах видно, как истребитель подлетает к аппарату снизу, а затем сбрасывает на него топливо. Затем российский самолёт полетел вверх и задел винт дрона. MQ-9 Reaper несколько раз перевернулся и начал падать вниз.
Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы обломки аппарата заполучил кто-либо, кроме американцев. Соединённые Штаты приняли меры для защиты своей собственности, отметил Кирби. Детали он не уточнил.
Минобороны России утверждает, что российские истребители с американским беспилотником в контакт не вступали, а сам дрон летел с выключенными транспондерами. Ведомство также сообщило, что дрон нарушил границы района «временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции» (так в России называют боевые действия с Украиной). Причиной падения устройства в Минобороны назвали резкое маневрирование.
Об инциденте доложено президенту США Джо Байдену. Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент. Глава российской дипмиссии назвал инцидент с беспилотником провокацией. Вместе с тем дипломат заверил, что Москва не хочет конфронтации с Вашингтоном и заинтересована в прагматичных отношениях. Разговор в Госдепартаменте Антонов охарактеризовал как конструктивный.
Госдепартамент назвал действия российской стороны провокацией, демонстрирующей отсутствие компетенции и непрофессионализм.
MQ-9 Reaper («Жнец») считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов.
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Грузинская оппозиция планирует провести акцию протеста 9 апреля
Председатель «Единого национального движения» (ЕНД) Леван Хабеишвили анонсировал на 9 апреля акцию протеста в Тбилиси. По словам лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии, властям дается время показать общественности, что они начинают выполнять рекомендации Еврокомиссии, необходимые для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.
«После принятия «российского закона», жесткого разгона [акции протеста], после того, как грузинский народ победил российского олигарха и разрушил миф о его непобедимости, в эфире один за другим стали появляться участники «Русской мечты». Ираклий Гарибашвили обругал депутатов Европарламента. По сути, они направили в Кремль месседж, что отступили тактически, и ничего особенного не произошло. Что выполнять рекомендации они не собираются», – сказал он.
Как пишет СОВА, Хабеишвили напомнил, что 14 марта в Европарламенте проходило заседание, на котором обсуждалась Грузия. А параллельно в Тбилиси «по заданию Ираклия Кобахидзе и Бидзины Иванишвили, их бандформирования, русское т. н. «Альт-инфо», а фактически – «Грузинская мечта», сожгли флаг Евросоюза». По его словам, это также был четкий сигнал, но направленный уже европейским партнерам страны.
«Но грузинский народ хочет в Европу, грузинский народ не хочет быть российской губернией. Мы хотим европейской безопасности, европейского мира, европейской экономики, европейской старости для наших матерей, мы хотим европейского образования для нашей молодежи. Именно поэтому мы предлагаем собраться на проспекте Руставели 9 апреля в 17:00», — сказал лидер ЕНД.
Ранее экс-премьер Вано Мерабишвили заявил, что оппозиция планирует начать массовые акции протеста, цель которых – смена власти в Грузии на прозападное, проукраинское правительство.
- В современной истории Грузии 9 апреля – одна из самых важных дат. Именно в этот день в 1989 году силы Советской армии разогнали в центре Тбилиси мирную демонстрацию сторонников национально-освободительного движения. Против участников акции протеста солдаты использовали отравляющий газ, пехотные лопатки и огнестрельное оружие. С проспекта Руставели людей вытесняла бронетехника. В ходе разгона погиб, по меньшей мере, 21 демонстрант (в том числе несколько подростков), сотни пострадали.
- Спустя ровно два года после трагических событий в центре Тбилиси – 9 апреля 1991 года – в Грузии была принята Декларация о восстановлении государственной независимости.
Жертвами мощного циклона «Фредди» стали 190 жителей Малави
Циклон «Фредди», один из самых мощных ураганов, зарегистрированных в южном полушарии, стал причиной гибели 190 жителей небольшого государства Малави на юго-востоке Африки. Сообщившее об этом агентство Reuters отметило, что циклон обрушился на Малави во второй раз за один месяц.
Наиболее тяжелые разрушения - вокруг города Блантайр, важнейшего экономического центра страны. Ливни и наводнения повредили дороги и мосты, что затруднило спасательные работы и эвакуацию пострадавших.
Циклон «Фредди» оставил за собой полосу разрушений и на территории соседнего Мозамбика. В пиковые часы урагана, в минувшие выходные дни, более 22 тысяч жителей Мозамбика были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других районах.
В Малави, в связи с продолжающимися ливнями, согласно данным Национального департамента по чрезвычайным ситуациям, травмы и увечья получили около 600 человек, около сорока - пропали без вести.
Семьи, потерявшие своих родственников, продолжают приезжать за телами в Центральный госпиталь в Блантайре, сообщает агентство Reuters.
«Грузинскую мечту» в Европарламенте назвали «машиной лжи»
«Европейская народная партия» – крупнейшая и ведущая партия Европарламента – опубликовала в своем Twitter заявление члена политического объединения Мириам Лексманн.
Как пишет СОВА, заявление было сделано во время слушаний в Страсбурге 14 марта, когда европарламентарии обсуждали сложившуюся в Грузии ситуацию. В частности, попытку властей принять аналог российского закона об «иноагентах».
«Мы обеспокоены попыткой партии «Грузинская мечта» посягнуть на демократические ценности страны.
Это противоречило европейским устремлениям народа!
Правящая партия оказалась единственной «радикальной силой» и «машиной лжи» в Грузии», — заявила Мириам Лексманн.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, многие депутаты Европарламента накануне заявили, что место Грузии – однозначно в Европе, и в этом их в очередной раз убедил протест против законопроекта об «иностранных агентах».
«Я приветствую мужество, проявленное демонстрантами в Грузии», — заявила латвийский депутат Сандра Калниете, представляющая «Европейскую народную партию».
Венгерский депутат Каталина Чеа сказала, что в Грузии под «российским влиянием» принимали «репрессивный» закон, «целью которого является дискредитация гражданского общества и подавление оппозиции».
Чеа вспомнила, как женщина в Тбилиси размахивала флагом ЕС перед водомётом.
«Это очень сильный символ, который показывает, насколько важен европейский проект для грузинского народа», – сказала она.
В Европарламенте накануне также прошла дискуссия на тему «Политзаключенные, обреченные на смерть: Кара-Мурза, Горинов и Саакашвили». В обсуждении приняли участие члены семьи бывшего президента Грузии – мать Гиули Аласания и сын Эдуард Саакашвили.
«В последнее время мы видели, что президент Макрон и друзья говорили о моем отце, провели пресс-конференции, призвали к его освобождению, президент Зеленский призывал освободить его, 27 стран-членов ЕС также выступили с этим призывом на высоком официальном уровне. Это сделали и Human Rights Watch и Amnesty International. Мы видели много резолюций, и это крайне важно, потому что чем больше международного консенсуса относительно того, что жизнь моего отца в опасности, и что решение, которое мы и все предлагаем, заключается в том, чтобы отправить его на лечение за границу, является однозначным выходом, тем более возрастают шансы, что это действительно произойдет. Когда моего отца освободят и ему дадут возможность лечиться, это будет благодаря людям, в этой комнате, а также благодаря тем другим, кто внес вклад в это дело. Поэтому я безгранично благодарен», – цитирует Эдуарда Саакашвили «Интерпрессньюс».
Автор «Акта Магнитского» Билл Браудер сказал, что фотографии Саакашвили напомнили ему о Сергее Магнитском и о том, как он умер от пыток в тюрьме.
По информации Общественного вещателя, европарламентарий Петрас Аустрявичус в Страсбурге заявил, что освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно рассматривать как рекомендацию для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Они знают, что им нужно выполнить 12 рекомендаций, но я призываю их не игнорировать 13-ю рекомендацию, и я бы скорее назвал ее просьбой западного общества — освободить Михаила Саакашвили для лечения. Мы знаем, что на Западе есть несколько стран, готовых принять Саакашвили и обеспечить ему должный уход. Это должно произойти как можно скорее, потому что время истекает. Мы должны понимать, что с Михаилом может случиться всё что угодно», — заявил Аустрявичус.
Депутат Анна Фотыга заявила, что для транспортировки Михаила Саакашвили готов спецсамолет, «но пока с грузинской стороны тишина».
Ветераны предлагают перевести абхазскую экономику на «военные рельсы»
События в Тбилиси принимают «антиабхазский и антиосетинский характер», считают в общественной организации ветеранов Абхазии «Аруаа».
Ветераны предлагают властям самопровозглашенной республики направить все возможности бюджета на усиление вооруженных сил, говорят о необходимости создать Государственный комитет обороны и перевести экономику на «военные рельсы».
Как сообщалось ранее, на проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском и югоосетинском сегментах соцсетей.
«Те призывы, которые сегодня раздаются на митинге в Тбилиси, мы хорошо помним начиная еще с 1989 года. Тогда они привели к кровопролитной войне в Южной Осетии и Абхазии. Раны тех времен ещё не зажили, а в Грузии начались новые угрозы, события под копирку напоминающие украинский Майдан, который так же привёл к большой крови и далее к Специальной военной операции РФ на Украине», – сказано в заявлении «Аруаа».
«Нынешние грузинские власти не раз выступали с заявлениями, что многие страны Западной Европы и США требуют открыть «второй фронт» в Абхазии против нас и Российской Федерации, как нашего союзника. Это несмотря на то, что Абхазия в регионе никому никогда не угрожала и не имеет на это намерений. Нас опять втягивают в войну», – говорится в заявлении.
В «Аруаа» просят народ сохранять спокойствие и выдержку, а от властей требуют проведения срочных консультаций с представителями оппозиции и другими общественно-политическими силами – для выработки единого плана действия.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
- Гальский район, где проходят учебно-тренировочные мероприятия силовых ведомств – Государственной службы охраны (ГСО), Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД), накануне посетил абхазский лидер Аслан Бжания.
Польша и Словакия объявили о готовности поставить Украине МиГ-29
Премьер-министр Польши заявил во вторник, что его правительство могло бы «в течение 4-6 недель» передать Украине истребители МиГ-29 советского производства.
На прошлой неделе польские лидеры говорили, что отправка боевых самолетов будет осуществлена только в рамках международной коалиции. О своей готовности поставить Украине МиГ-29 ранее заявила Словакия. Варшава и Братислава призвали другие страны-члены НАТО присоединиться к поставкам боевых самолётов в Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий во вторник заявил, что Варшава могла бы поставить свои МиГи в течение нескольких недель, не уточним при этом, идет ли речь о шаге, согласованном в рамках коалиции и готовы ли другие союзники последовать этому примеру.
Сообщившее об этом агентство Associated Press отмечает, что пилотам ВВС Украины хорошо знакомы истребители МиГ-29, которые можно было бы применить непосредственно после получения.
Польша имела на вооружении эти истребители с 1989 года – всего 28 штук. С тех пор проводилась замена российских самолетов на американские F-16s и корейские многоцелевые самолеты FA 50. Правительство Польши также продолжает приобретать американские истребители F-35.
Украина неоднократно обращалась к Западу с просьбой о поставках истребителей – для противодействия российской армии, второй год ведущей агрессивную войну в Украине. К настоящему времени пока нет признаков готовности к поставкам боевых самолетов Киеву ни со стороны США, ни со стороны Великобритании.
Первую стипендию имени Маро Макашвили получит 16-летняя Саломе Кенчиашвили
Фонд «Гурийских дневников» учредил стипендию имени Маро Макашвили - погибшей в боях за Тбилиси в феврале 1921 года и ставшей символом противостояния советской оккупации, сообщает агентство «Новости-Грузия». Первым стипендиатом станет 16-летняя Саломе Кенчиашвили - «девочка в красных штанах», которая танцевала перед спецназом под струями водомета, она же - двукратная чемпионка Грузии по тхэквондо.
О выделении годовой стипендии для поддержки учебы сообщил директор Национальной парламентской публичной библиотеки, писатель Георгий Кекелидзе.
Саломе Кенчиашвили стала символом молодежных протестов во время разгона акции против закона об «иноагентах» в Тбилиси на прошлой неделе. Той ночью про Саломе дважды пытались арестовать, но отпускали, узнав, что она несовершеннолетняя. О себе Саломе рассказывает, что на митинг пришла с сестрой и старшими братьями.
Отрывки из интервью грузинской службе Радио Свобода:
«Я не думала что окажусь в такой ситуации, перед водяной пушкой.. Когда попала под струю, сказала себе, что я спортсменка, и меня не получится опрокинуть… Но вода была такой сильной, что остались синяки.. Потом я стала уворачиваться от струи… В тот момент, когда прыгала, думала только о том, чтобы не упасть.
Кто-то сказал в прямом эфире, что арестовали мальчика, потом узнали, что я девочка… Да, у меня сейчас стиль сорванца, и люди думают, что я мальчик, но мне не стыдно.
У меня есть мечта поехать в Европу, и я не смогу это сделать с российским паспортом, я не хочу быть рабом России … Моей бабушке 85 лет, и когда она услышала, что это я была на митинге в красных штанах, она сказала мне - я очень тобой горжусь. Я работаю в магазине, в эти дни люди заходят, узнают меня, благодарят…
На мой взгляд, предыдущее поколение думает, что мы застряли только в телефоне. Некоторые люди также думают, что мы не занимаемся спортом, что все на наркотиках - это не так. Я влюбилась в тхэквондо сразу, с первого раза как увидела. Стала чемпионкой Грузии в 2018 году, во второй раз в 2021 году… Для меня спорт на первом месте. И я никогда в жизни не видела наркотиков».
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил Лачинский коридор и Джермук
Председатель-учредитель международной политической консалтинговой организации «Расмуссен Глобал», бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня посетил Лачинский коридор, сообщает Радио Азатутюн.
Отметив на своей странице в Facebook, что с декабря прошлого года азербайджанская сторона держит Лачинский коридор закрытым, Расмуссен подчеркнул: «Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у наших границ. ЕС должна использовать свои отношения с Азербайджаном и подтолкнуть его к прекращению блокады и выполнению своих международных обязательств. Если мы этого не сделаем, гуманитарные риски могут стать гуманитарной катастрофой».
Андерс Фог Расмуссен также посетил Джермук, где в беседе с журналистами заявил, что прибыл в Армению по приглашению правительства РА, чтобы помочь правительству укрепить связи с Западом.
«Мы хотели бы тесного сотрудничества с Арменией. Широкого сотрудничества - по широким темам», - сказал Расмуссен.
Расмуссен, прибывший в Армению с двухдневным визитом, вчера в Ереване встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, министром обороны Суреном Папикяном.
Во время визита Путина рабочих призвали не делать «резких движений»
Во время визита Владимира Путина на авиационный завод в Улан-Удэ рабочим предприятия рекомендовали «вести себя на территории спокойно», не делать «резких телодвижений» и «обойтись без странного поведения», сообщает издание «Люди Байкала» со ссылкой на сотрудников завода. По данным СМИ, такая рекомендация была дана для того, чтобы рабочие не попали в поле зрения снайперов из охраны президента России, расположившихся на крыше предприятия.
Сообщается также, что в течение всего дня большинству работников авиационного завода в Улан-Удэ запретили выходить из корпусов и лишили их обеденного перерыва, а руководство завода перед встречей с Путиным отправили в гостиницу на карантин.
- Во вторник Владимир Путин приехал в Бурятию и посетил авиационный завод в Улан-Удэ, выступив перед руководством и рабочими предприятия. В своей речи президент России вновь говорил о противостоянии с Западом, которое, по его мнению, было инициировано не Россией. Местные СМИ тем временем сообщали, что из-за визита Путина в регионе фактически введен особый режим. В частности федеральную трассу, по которой двигался кортеж президента России, перекрыли более чем на час.
США сообщили о крушении своего дрона после столкновения с российским Су-27
Европейское командование ВВС США сегодня заявило, что из-за «безрассудных и некомпетентных» действий экипажа российского Су-27 над Черным морем в международных водах сбит разведывательный беспилотный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper. Об этом пишет Би-Би-Си.
В заявлении командования сказано, что сегодня в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват дрона.
Один из российских самолетов, говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить дрон.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9. Это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов», – сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер.
Хекер добавил, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве – в соответствии с международными законами. «Агрессивные действия» российского экипажа «опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации», подчеркнул генерал.
Минобороны России позднее во вторник заявило, что российские истребители не применяли вооружение против беспилотника США и не вступали с ним в контакт. В российском оборонном ведомстве утверждают, что полёт американского беспилотника осуществлялся «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции» (так российские власти называют военное вторжение в Украину).
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби зяавил, что беспилотник не представлял угрозы. Он особо подчеркнул, что аппарат находился в международном воздушном пространстве. «Президент Байден проинформирован о произошедшем», - добавил Кирби.
MQ-9 Reaper («Жнец») сейчас считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов.
Венецианская комиссия опубликовала заключение по закону Грузии «Об общих судах»
Венецианская комиссия публикует заключение по Органическому закону Грузии «Об общих судах».
Как указано в заключении, в соответствии с запросом председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили от 22 ноября 2022 года Венецианская комиссия оценила текущий пакет изменений как неотъемлемую часть проводимой реформы судебной системы Грузии, в связи с чем комиссия уже выдала четыре оценки в 2019-2022 гг.
«Венецианская комиссия отмечает, что следующие основные рекомендации, разработанные ранее, еще нужно учесть: устранение вопросов судебного корпоративизма и корыстных интересов в Высшем совете юстиции, что должно включать комплексную реформу Высшего совета юстиции; Ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в отношении командирования или перевода судей без их разрешения.
Пересмотр процедуры прекращения полномочий судей, уточнение оснований для прекращения полномочий, предоставление большего времени на обжалование этого решения и сохранение заработной платы в период прекращения полномочий; Ограничение оснований для дисциплинарной ответственности судей, связанных с очевидными нарушениями обязанности политического нейтралитета, выражением мнения. Кроме того, оставляя судьям возможность комментировать такие вопросы, как судебная власть. Обеспечение обязательности указаний Верховного суда для Высшего совета юстиции», - говорится в заключении, пишет Общественный вещатель.
Пашинян признал, что Симоньян и Габрелянову запрещен въезд в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт запрета на въезд в республику главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову.
По информации РИА Новости, ранее власти Армении уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета.
На пресс-конференции Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян, Габрелянову и депутату Госдумы Константину Затулину.
«Армения – суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов... Уважение нужно проявлять, в том числе, в отношении избранных народом властей», – сказал Пашинян.
Симоньян, комментируя слова Пашиняна, назвала премьера «выродком» и «предателем армянского народа», который «ненавидит Россию и обманывает Путина».
У здания парламента Грузии вновь подняли флаг ЕС
Грузинские полицейские установили флаг Евросоюза перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Ранее флаг сорвали и сожгли лидеры и сторонники прокремлевской радикальной группировки «Альт-Инфо» и партии «Консервативное движение».
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил действия участников акции, напомнив, что в стране введена административная ответственность за надругательство над флагом ЕС. Он также сказал, что «радикализм порождает радикализм», тем самым сравнив действия радикалов с акциями протеста против закона об «иноагентах».
Действия радикалов осудил и лидер движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе, выступивший инициатором законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Прокремлевские силы поддерживают принятие документа.
В МВД Грузии сообщили, что начало административное производство по факту инцидента, произошедшего сегодня у здания парламента. В ведомстве пообещали, что все правонарушители будут выявлены и оштрафованы.
За повреждение флагов Евросоюза, вывешенных возле зданий госучреждений, а также флагов международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1000 лари (около 400 долларов). В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф в размере 2000 лари либо административный арест на срок до 15 суток.
Российский адвокат, объявленный «иноагентом», переехал из Тбилиси в Прагу
Российский адвокат Иван Павлов, внесенный в российский список «иноагентов», переехал из Тбилиси в Прагу. Об этом он написал в своем фейсбук-аккаунте.
В России против Павлова возбуждено дело в связи с «разглашением» информации по делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы по делу о «госизмене».
В сентябре 2021-го Павлов переехал в Грузию из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России. В октябре того же года его объявили в розыск.
«До свидания, вечно теплый Тбилиси! Весенняя Прага, привет!
Мы переехали! Спасибо Грузии за гостеприимство, за то, что так долго (полтора года) терпела нас. Мы многому научились живя, в этой прекрасной стране. Мы благодарны Чешской Республике за предоставленную возможность переехать, жить и продолжать свою работу на территории этой страны, делать все возможное и от нас зависящее, чтобы поскорее вернуться в Россию.
Нет войне! Свободу политзаключенным!
Хунту престарелых чекистов – под суд!» – написал Павлов в социальной сети.
Отметим, что в Грузии участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян, в том числе лиц, объявленных «иноагентами».
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