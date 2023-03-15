Путин назначил главой Чукотки бывшего зампреда правительства «ЛНР»

Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа бывшего заместителя председателя правительства так называемой Луганской народной республики Владислава Кузнецова.

Одновременно с этим президент России отправил в отставку предыдущего губернатора Чукотки Романа Копина, руководившего регионом последние 15 лет. В тексте президентского указа говорится, что Копин освобожден с поста «по собственному желанию».

В сентябре 2023 года на Чукотке запланированы губернаторские выборы.

Владиславу Кузнецову - 54 года, он родился и вырос в Москве, там же окончил институт управления имени Орджоникидзе. В дальнейшем работал экономистом в нескольких крупных банках, был консультантом управления инвестиционной компании «Тройка Диалог», а с 2005 года находился на высоких должностях в различных структурах нефтегазохимической компании «Сибур», руководили которой близкие к Владимиру Путину бизнесмены, включая Геннадия Тимченко. В «Сибуре» Кузнецов дослужился до должности советника генерального директора. При этом он входил в так называемый путинский «кадровый резерв».

В 2013 году Кузнецов был избран депутатом парламента Башкортостана от партии «Единая Россия». В январе 2019 года назначен вице-губернатором Курганской области, а с июня 2022 года стал первым зампредом правительства оккупированной Россией части Луганской области Украины.

«Владимир Владимирович, я готов послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в «ЛНР», я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений», - такими были первые слова Кузнецова в новой должности, обращенные к Путину.

За поддержку российской военной агрессии против Украины Владислав Кузнецов внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.