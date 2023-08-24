Путин, не подтверждая смерть Пригожина, сказал о нем «был»

Президент России Владимир Путин спустя сутки после авиакатастрофы под Тверью, в которой, предположительно, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, впервые прокомментировал произошедшее.

На встрече с главой так называемой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным Путин выразил «искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе», добавив, что «это всегда трагедия».

Напрямую президент России не заявил о гибели Пригожина, которая до сих пор официально не подтверждена, но говорил о бизнесмене исключительно в прошедшем времени.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы», - произнес глава России, назвав руководителя вагнеровцев «талантливым бизнесменом», работавшим за пределами России. Как подчеркнул Путин, Пригожин, по его данным, только вчера вернулся из Африки.

Также президент России высказался о ЧВК «Вагнер» в целом. «Действительно, если там (в разбившемся самолете. - Прим. РС) находились - а вроде первичные данные говорят об этом - сотрудники компании «Вагнер», то хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», - заявил Путин, добавив, что «следствие обязательно расследует обстоятельства крушения» самолета.

В среду вечером в Бологовском районе Тверской области разбился частный самолет Embraer, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер», близкому к Владимиру Путину петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. По данным Росавиации, в списках пассажиров значился сам Пригожин, один из командиров «Вагнера» Дмитрий Уткин, отвечавший в ЧВК за логистику Валерий Чекалов, а также несколько известных бойцов компании. Всего на борту находились десять человек, включая трех членов экипажа, все они погибли. При этом официального подтверждения гибели Пригожина до сих пор нет. Сообщается, что тела погибших сильно изуродованы, и чтобы достоверно установить личности погибших требуется экспертиза ДНК.

Представители российских властей ничего не говорят о возможных причинах падения самолета. В телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолет был сбит системами ПВО. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».