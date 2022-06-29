Путин о Кременчуге: Россия не наносит удары по гражданским объектам

Президент России Владимир Путин в среду прокомментировал российский ракетный удар по украинскому городу Кременчуг, жертвами которого в понедельник стали не менее 20 человек. По словам Путина, никакого теракта в Кременчуге не было, а российская армия не наносит удары по гражданским объектам.

При этом из слов Путина следует, что он признает, что российские военные ранее обстреливали гражданские объекты в Украине - но потому, что рядом с ними, по его словам, размещали оружие и тяжелую технику. «Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», - сказал президент.

Путин высказал свою точку зрения, общаясь с журналистами по завершении Каспийского саммита в Ашхабаде. Он впервые выехал за границу с начала российского вторжения в Украину в феврале.

Украинские власти обвиняют Россию в целенаправленном ударе по гражданскому объекту - торговому центру в Кременчуге - называя это терроризмом. Торговый центр после российского ракетного обстрела был частично разрушен и загорелся. Минобороны России признало факт удара по Кременчугу, но заявило, что он был нанесен по складам с оружием, а торговый центр загорелся от детонации боеприпасов. На видео попадания одной из ракет видно, что она приземляется в непосредственной близости от торгового центра.

Ранее Путин отрицал массовые убийства жителей Бучи, а российские военные называли «фейками» сообщения об ударах по роддому и драматическому театру в Мариуполе.

Путин также вновь заявил, что так называемая специальная военная операция в Украине идет по плану, а ее цели остаются неизменными.