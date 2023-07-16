Путин обещал зеркальный ответ на применение ВСУ кассетных снарядов

Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ, если Украина применит кассетные боеприпасы.

«В Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», - сказал президент России в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

О каком именно дефиците снарядов и о каком периоде времени сказал президент, не уточняется.

Путин упомянул, что ранее США назвали применение таких снарядов преступлением, но пошли на поставку кассетных боеприпасов Киеву из-за дефицита других снарядов.

Издание «Агентство» обращает внимание, что преступлением в феврале прошлого года применение кассетных боеприпасов назвала тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она комментировала тогда сообщения о вероятном использовании таких снарядов Россией против мирного населения. Позднее о том, что российская армия могла применять кассетные снаряды в войне с Украиной, сообщила Коалиция по кассетным боеприпасам.