Путин: Ответ на подрыв Крымского моста будет

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник провел совещание с главами примыкающих к Крымскому мосту регионов и министерством транспорта. Он назвал атаку на Крымский мост терактом и пообещал, что Россия ответит на него, уточнив, что Минобороны уже готовит предложения.

Путин назвал атаку на Крымский мост не только жестокой, но и бессмысленной с военной точки зрения, заявив, что мост уже давно не используется для военных перевозок.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий вопросы Крыма, заявил, что один из пролетов моста полностью разрушен и не подлежит восстановлению, еще один поврежден. Опоры почти не пострадали. Он пообещал, что одна из опор, которая требует укрепления, будет отремонтирована к полуночи понедельника, после чего станет возможно запустить автомобильное движение по мосту в реверсивном режиме для легковых машин.

Также, по его словам, планируется построить временный мост на участке длиной около 250 метров. Пока же владельцам автотранспорта предлагается альтернативный маршрут через «новые регионы» - так он обозначил украинские регионы, находящиеся под контролем российских войск.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сказал, что между Краснодарским краем и Крымом действует паромная переправа, способная перевозить 450 автомобилей за день. «В приоритете грузы министерства обороны», - уточнил он. Непонятно, как это сочетается с заявлением президента, что Крымский мост не используется для военных перевозок. Очередь для грузовых машин, по словам Аксенова, может длиться около двух суток.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на подъездах к мосту устроены перехватывающие парковки с пунктами питания и биотуалетами, способные вместить до четырех тысяч машин.

Кондратьев попросил Министерство транспорта (его глава Виталий Савельев также принимал участие в совещании) обеспечить ускоренное возвращение в Крым 750 автомобилей, чьи владельцы и пассажиры - не отдыхающие, а жители Крыма, которым нужно попасть домой.