Путин ответил на вопрос о политических преследованиях

Корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников во время пресс-конференции после саммита «Россия-Африка» задал президенту России вопрос об арестах оппозиционеров.

Колесников назвал Путину фамилии арестованного социолога Бориса Кагарлицкого, против которого возбуждено дело об оправдании терроризма за пост о взрыве на Керченском мосту, и театрального режиссера Евгении Беркович. Ее обвиняют по статье об оправдании терроризма из-за спектакля о россиянках, завербованных террористической группировкой «Исламское государство». Пьеса основана на реальных событиях.

Дела Кагарлицкого и Беркович правозащитники называют политически мотивированными.

«Люди арестованы за записанные или произнесенные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас?! Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть, и 37-й год?» - спросил Колесников.

«У нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть», - ответил Путин.

Президент несколько раз заявил, что не знает о делах тех, кого привел в пример Колесников. Но, по словам Путина, «для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, мы должны все соблюдать определенные правила».

«Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть они и не заслуживают того, как с ними поступили. Я даже не знаю, как», - добавил Путин.

Колесников также спросил Путина, с чем связано решение не ехать на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. В отношении российского президента действует ордер Международного уголовного суда, юрисдикцию которого признает ЮАР. Это означает, что южноафриканские власти должны арестовать Путина по прилете. Путина обвиняют в незаконном вывозе украинских детей с неподконтрольных Киеву территорий Украины

Колесников не упомянул ордер на арест, но спросил, не связано ли решение отказаться от поездки в ЮАР среди прочего с нежеланием поставить в неудобное положение принимающую сторону.

«Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание здесь в России сейчас. Вот и все», - сказал Путин, уточнив, что поддерживает контакты с лидерами ЮАР.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов об африканской мирной инициативе о прекращении огня, Путин заявил, что один из предложенных пунктов нельзя реализовать.

Украинская армия наступает, они в атаке, что называется. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», - заявил Путин.

Украина настаивает, что мирные переговоры с Москвой могут начаться только после освобождения всех оккупированных территорий и полного вывода российских войск. Россия ранее заявляла, что переговоры должны вестись с учетом имеющихся реалий.