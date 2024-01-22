Путин планирует посетить КНДР по приглашению Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует посетить Северную Корею по приглашению главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в сообщении Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК). Информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но при этом уточнил, что точных дат визита пока нет.

«Президент Путин еще раз выразил глубокую признательность за то, что председатель государственных дел товарищ Ким Чен Ын пригласил его нанести визит в Пхеньян в удобное время, также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время», – говорится в сообщении ЦТАК. В нем Путин также называется «самым близким другом корейского народа».

Ранее Россию посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. У нее состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи также провела встречу с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента заявил, что они говорили о «наиболее актуальных международных делах».

Издание The Guardian со ссылкой на отчет военной разведки Великобритании, сообщило о том, что три российских корабля загружались контейнерами в портах КНДР и отправлялись в российские порты на Дальнем Востоке. Снимки судов «Майя», «Ангара» и «Мария» были сделаны с сентября по декабрь 2023 года. Что находилось в контейнерах, определить не удалось, отмечается в докладе британской разведки.

Все три корабля, упомянутые в докладе, с 2022 года находятся под американскими санкциями за связь с компанией Минобороны России «Оборонлогистика».