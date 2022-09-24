Президент России подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов

Президент России Владимир Путин вечером в субботу подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов. Отсрочка распространяется на студентов очной и очно-заочной формы обучения, которые получают высшее или среднее профессиональное образование впервые. Иными словами, студенты заочной формы обучения отсрочки не имеют.

Правозащитник Павел Чиков обратил внимание на то, что отсрочка предоставляется студентам только государственных учреждений, студенты частных колледжей и ВУЗов могут быть призваны по мобилизации, если они находятся в запасе.

Министр обороны Сергей Шойгу в день объявления мобилизации, 21 сентября, заявлял о том, что студентов она не коснется. Однако поступали сообщения о том, что студентам все же приходили повестки.

Путин, Шойгу и другие представители российских властей также утверждали, что мобилизация коснется тех, кто уже отслужил в армии, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт. В указе о мобилизации она названа частичной. Однако указ предоставляет Минобороны большие полномочия относительно того, кто может быть призван. В результате повестки приходят и людям, которые не служили в армии, старше подлежащего призыву возраста и так далее.

После объявления мобилизации заметно выросли продажи авиабилетов за границу, а на сухопутных пунктах пропуска с Финляндией, Грузией, Казахстаном образовались многочасовые очереди. Мужчин на границе подвергают дополнительным проверкам, однако, как правило, пропускают. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке на вопрос корреспондента германского телевидения о том, почему так много людей хотят покинуть Россию, сказал, что существует конвенция о свободе передвижения.

При этом издание «Верстка» со ссылкой на свои источники сообщает, что уже на будущей неделе власти могут закрыть границы для подлежащих мобилизации мужчин.