Путин подписал закон о наказании за дискредитацию наемников

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев в телеграм-канале выступил с непрямой угрозой американскому сенатору Линдси Грэму в связи с его высказываниями о возможности сбивать российские военные самолёты в случае угрозы американским объектам.

Медведев в присущей ему манере прокомментировал инцидент с крушением американского дрона Reaper MQ-9 над Чёрным морем 14 марта. Как следует из опубликованного Пентагоном видео, беспилотник упал в результате воздействия российского истребителя Су-27. Американские официальные лица обвинили российских военных в непрофессиональных и агрессивных действиях, заявив при этом, что дрон вряд ли был сбит умышленно.

В Минобороны России подтвердили крушение беспилотника, но не контакт российского истребителя с ним. При этом министр обороны Сергей Шойгу в пятницу представил к госнаградам лётчиков Су-27, обосновав это тем, что они «предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником». Речь идёт о запретной зоне, введённой Россией над рядом районов Чёрного моря в связи с её военной кампанией против Украины.

Из поста Медведева следует, что он одобряет действия российских лётчиков. США он обвинил в том, что их воздушные аппараты не соблюдают установленные Россией над Чёрным морем запретные зоны.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», – написал Медведев. После этого он упомянул о высказываниях Грэма и добавил: «Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», снабдив высказывание эмодзи с изображением креста.

После инцидента с беспилотником сенатор-республиканец, известный жёсткой позицией по отношению к России, в эфире телеканала Fox News призвал предупредить Россию: «Если вы еще раз приблизитесь к еще одному объекту США, пролетающему над международными водами, ваш самолет будет сбит». По его словам, бывший президент США Рональд Рейган отдал бы приказ сбивать самолёты, если бы они угрожали летательным аппаратам США.

Прошлой весной внимание привлекло высказывание Грэма о том, что в рядах российских вооружённых сил должен найтись «полковник Штауффенберг», что можно трактовать как призыв к физическому устранению Владимира Путина – по аналогии с неудавшимся покушением на Адольфа Гитлера.

Власти США заявили, что американские беспилотники продолжат полёты над Чёрным морем и не будут соблюдать заявленные Россией в международном воздушном пространстве запретные зоны. Известно, что беспилотник той же модели после крушения уже летал в тот же район, в том числе чтобы наблюдать за поисками обломков упавшего в море дрона, который ведут российские военные. Между тем, CNN со ссылкой на источники пишет о том, что в Пентагоне решили провести дополнительный анализ затрат и выгод от полетов американских беспилотников над Чёрным морем. «Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией», — утверждает CNN.