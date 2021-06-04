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Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. СМИ назвали его законом против ФБК Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией внесён российскими властями в список "иностранных агентов").
В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители, работавшие в организации в течение трех лет до признания её судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет. Рядовые сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет, следует из текста закона.
Законопроект был внесён в Госдуму вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и региональных штабов его сторонников.
Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие ограничение на выборы всех уровней. Причастностью к деятельности запрещённой организации будет считаться, в том числе высказанная поддержка в адрес запрещённой организации или её проектов, а также перечисление им денег.
Законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Юристы Совета Федерации утверждают, что поправка не противоречит Конституции, потому что временный запрет избираться – это ограничение прав, а не "ответственность" лица, а Конституция запрещает обратную силу только для законов, устанавливающих ответственность за то или иное деяние.
КПРФ заявила, что оспорит закон в Конституционном суде.
Правозащитники и оппозиция выступают против закона, который, по их мнению, грубо нарушает ряд основополагающих прав и правовых принципов и фактически лишает людей оппозиционных взглядов участвовать в голосовании.
Закон уже вступил в силу, то есть он будет распространяться на выборы в Госдуму в этом году. Они ещё не назначены (это должно произойти до 20 июня).
ФБК и штабы Навального на данный момент экстремистскими организациями не признаны - суды об этом продолжаются.
Другие новости дня
«Тбилиси прайд» планирует провести в центре Тбилиси «Марш достоинства»
Организация «Тбилиси Прайд» планирует провести 5 июля «Марш достоинства» в центре Тбилиси. Лозунгом марша будет «Выйди в знак солидарности», – заявили организаторы.
В рамках недели «Тбилиси прайда» также запланирован музыкальный фестиваль и показ документальных фильмов.
«Нам, квир-людям, необходимо вслух говорить о наших проблемах, необходимо донести наш голос до членов семьи, друзей, коллег, сограждан и государства», – заявляют организаторы.
«Тбилиси прайд» требует от властей Грузии:
- осуществлять политику, ориентированную на человека;
- выполнить позитивное обязательство по созданию равной среды, преодолению гомофобии, стигмы и дискриминации;
- обеспечить расследование преступлений на почве ненависти и соблюдать принцип справедливости;
- защищать безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Неделю «Тбилиси прайда» поддержали объединение гражданских активистов «Позор» и Женское движение.
Первый «Марш гордости» организация «Тбилиси прайд» планировала провести в 2019 году. Место акции тогда пришлось несколько раз переносить из-за угрозы безопасности участников марша. Активисты смогли собраться лишь на небольшую акцию в грузинской столице, чтобы заявить о своих правах.
ЕС ввёл формальный запрет на рейсы белорусских авиакомпаний
Страны ЕС с полуночи субботы запретят самолётам белорусских авиакомпаний выполнять рейсы в Евросоюз. Это решение формально утверждено в пятницу послами стран ЕС в Брюсселе - сообщает корреспондент Радио Свобода.
Решение связано с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая и последовавшим арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые были на борту. В ЕС считают, что самолёт принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича - известного критика режима Александра Лукашенко.
Де-факто белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" уже более недели не летает в страны ЕС после того, как запреты на её полёты последовательно ввели большинство стран Евросоюза.
Европейские авиакомпании также облетают территорию Беларуси, выполняя рейсы в Россию и далее на восток. Такую рекомендацию дал саммит лидеров стран ЕС. Формально это решение не утверждено, однако фактически все авиакомпании из стран ЕС следуют этой рекомендации. Ряд стран также не пропускают через своё воздушное пространство самолёты "Белавиа", следующие транзитом.
Белорусская авиакомпания объявила об отмене рейсов в ЕС до осени. Она продолжает летать в Россию, Турцию и ряд других стран.
- Страны ЕС обсуждают новые возможные санкции против Минска в связи с арестом Протасевича. Белорусское государственное телевидение накануне показало полуторачасовую беседу с Протасевичем, в которой тот признаёт вину по одному из обвинений, выдвинутых против него в Беларуси, и негативно отзывается о ряде деятелей оппозиции. Противники Лукашенко призывают не принимать "признания" Протасевича во внимание, предполагая, что они были сделаны под пытками или под давлением.
Российская теннисистка задержана после проигрыша на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже вечером 3 июня после проигрыша парного матч на Открытом чемпионате Франции — турнире "Ролан Гаррос". Об этом сообщает газета Le Parisien. По данным издания, её подозревают в договорной игре.
В октябре прокуратура страны начала расследование обстоятельств проигрыша россиянкой матча в сентябре 2020 года. Под подозрение попала встреча парного турнира "Ролан Гаррос", в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патричи Марии Циг и Кристины-Андреи Миту.
Сизиковой 26 лет, она занимает 101 место в рейтинге теннисистов ATP в парном разряде. В 2019 году она в паре с Анастасией Потаповой выиграла выиграла турнир серии WTA International на грунте в Лозанне. В том же году заняла с командой третье место на Универсиаде в Неаполе.
Игра, в сдаче которой подозревают россиянку, привлекла внимание правоохранительных органов после необычных ставок на неё. В гейме второй партии на подаче Сизиковой россиянка проиграла первое и последнее очко двойными ошибками, а второе и третье румынки взяли в розыгрышах. По данным L’Equipe, на выигрыш румынской парой именно этого гейма были размещены ставки на десятки тысяч евро. При этом Le Parisien отмечает, что румынская пара считалась фаворитом в игре.
После возбуждения дела агентство Reuters сообщало, что теннисисты находятся под особым вниманием после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Профессиональные игроки больше полугода были лишены заработка из-за отмены турниров, а это в первую очередь ударило по игрокам, находящимся за пределами первой сотни одиночного рейтинга (Сизикова занимает там 765 место).
В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов в городе Чачак
Несколько взрывов произошли в ночь на пятницу на территории фабрики по производству боеприпасов в сербском городе Чачак.
О пострадавших не сообщается. Мэр Милун Тодорович сообщил местным СМИ, что с предприятия эвакуировали около 60 сотрудников. Также была проведена эвакуация жителей нескольких ближайших домов. В некоторых из них были выбиты стёкла.
Причина взрывов на военном предприятии "Слобода" в центральной части страны пока не установлена. Первый из них произошёл спустя полтора часа после полуночи, передаёт Балканская служба Радио Свобода.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заверил, что ситуация находится под контролем. Он отметил, что ЧП затронуло склад фабрики.
Кадры с места публикует издание Novosti.
В 1999 году "Слобода" значительно пострадала при бомбардировках авиацией сил НАТО. С тех пор оружейная индустрия Сербии постепенно восстановилась. Страна экспортирует артиллерийские боеприпасы главным образом в страны Африки и Азии, но также и на Запад, включая государства Североатлантического Союза.
При взрыве в 2003 году на "Слободе" погибли трое работников. Также на фабрике был взрыв спустя семь лет. Тогда никто не пострадал. В результате ещё одного взрыва в 2013-м году ранения получили два человека.
В октябре и декабре 2014-го года были взрывы на складах боеприпасов в чешском селении Врбетице. В результате погибли два человека. Весной нынешнего года Прага обвинила в причастности к произошедшему российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух предполагаемых агентов ГРУ - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по данным следствия, в октябре того года приезжали в Прагу и в Злинский край, где расположено Врбетице. Между Россией и Чехией на этом фоне произошёл крупный дипломатический скандал. Страны обменялись высылками сотрудников посольств. Москва обвинения категорически отрицает.
От коронавируса в Грузии скончались еще 23 человека
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4876 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 23 пациента.
За сутки в стране выявили 779 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 026 тестов: PCR-тестов – 14 499, экспресс–тестов на антиген – 15 527.
Выздоровели еще 959 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 347 762, выздоровевших – 331 680.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,59%, за последние 14 дней составляет 3,06%, за неделю – 2,9%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6317 человек, всего администрировано вакцин – 161 947.
Азербайджанские журналисты погибли, подорвавшись на мине
В Кельбаджарском районе Азербайджана журналисты подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает АПА, об этом сообщила пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар.
Погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник «Азертадж» Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения.
Пострадали также режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель. AzTV публикует видео с места происшествия.
Кельбаджарский район с 25 ноября прошлого года перешел под контроль Азербайджана по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Ранее стало известно, что Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей.
Тамар Кордзая покинула Республиканскую партию Грузии
Оппозиционный политик Тамар Кордзая покинула ряды Республиканской партии Грузии. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook. По словам Кордзая, она продолжит работу в парламенте как беспартийный независимый депутат, – пишет СОВА.
В качестве причины депутат назвала решение республиканцев войти в парламентскую фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля». По мнению Кордзая, она и еще один член партии Хатуна Самнидзе должны были продолжить сотрудничество с оппозицией без вступления во фракции.
«Вчера, 3 июня 2021 года, мое шестилетнее сотрудничество с Республиканской партией закончилось, и я обратилась к председателю партии с заявлением об уходе. Я благодарю всех за многогранный опыт, который приобрела за эти годы. Считаю, что дальнейшее сотрудничество с партнерскими оппозиционными партиями должно быть продолжено двумя членами Республиканской партии, действующими вне фракции, независимо», – говорит она.
Кордзая отметила, что не согласна с решением своей партии, но принимает его. «Желаю им удачи», — добавила депутат.
Бибилов до конца года определится, будет ли переизбираться на пост президента
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что до конца этого года определится, будет ли баллотироваться на второй срок.
Срок полномочий Бибилова, избранного в апреле 2017 года, истекает весной 2022 года.
«Я думаю, что пока рановато об этом говорить, более того, считаю, что в первую очередь, наверное, это не мое желание должно быть баллотироваться на пост президента, а желание народа республики. Если народ республики доверит, то конечно. Против воли никогда не шел и идти не собираюсь. Я думаю, что это будет известно ближе к концу года», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.
Он также выразил надежду, что к выборам удастся сформировать Конституционный суд, который мог бы решать возникшие споры.
«Со стороны президента, руководства республики есть полная готовность для того, чтобы уже наконец сформировать Конституционный суд. Тут можно, к сожалению, пока отметить, что пока не все депутаты понимают всей важности работы Конституционного суда, и определенные напряженные отношения, которые недавно были, – это тоже свидетельство того, что Конституционный суд необходим. Это форма правового решения тех проблем, которые могут возникать между исполнительной и законодательной властью по определению нормативных актов, ненарушения Конституции республики», – отметил он.
В интервью ТАСС Бибилов также заявил, что Южная Осетия совместно с Россией готовит план экономического развития.
Бибилов о грузинских беспилотниках: угрозы по аналогии с Карабахом нет
В Южной Осетии есть всё необходимое для борьбы с беспилотниками, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Корреспондент ТАСС поинтересовался у него, не обсуждается ли с российской стороной возможность укрепления систем ПВО для недопущения полетов грузинских беспилотников.
«Очевидно, что в последнее время количество беспилотников вблизи границы Южной Осетии увеличивается. На сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы локализовать или пресечь попытки пересечения границы беспилотниками. Какой-то угрозы или возможного развития события по аналогии нагорнокарабахскому конфликту у нас, конечно, невозможно, потому что все необходимое для борьбы с беспилотниками у нас есть. И они [системы] эффективны», – сказал Бибилов.
Отметим, что беспилотники сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые дроны внесли существенный вклад в победу Баку.
Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19
США распределят 25 миллионов доз вакцин от COVID-19 между разными странами по всему миру, включая Грузию. Стратегию глобального обмена вакцинами представила администрация американского президента Джо Байдена.
«Соединенные Штаты станут арсеналом вакцин для всего мира. Для этого администрация предпримет несколько дополнительных мер, помимо финансирования COVAX: пожертвовать вакцины из США всему миру и побудить другие страны сделать то же самое», – говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Согласно сообщению, около 6 миллионов доз «будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей» – наряду с Грузией, речь идет о Мексике, Канаде, Республике Корее, секторе Газа, Украине, Косово, Гаити, Египте, Иордании, Индии, Ираке и Йемене.
«Наименования вакцин и количества будут определены и распространены по мере того, как администрация завершит работу с логистическими, нормативными и другими параметрами, характерными для каждого региона и страны», – отметили в Белом доме.
Как пишет «Новости-Грузия», 25 миллионов доз вакцин – это первая партия, которую планируется распределить по программе. Всего США намерены передать странам 80 миллионов доз вакцин. Из них 75% будут предоставлены по международной платформе COVAX, а еще 25% страны получат от США напрямую, в качестве «немедленной помощи на неотложные нужды».
Речь в стратегии идет только о зарегистрированных в США препаратах: разработанных консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, а также Johnson & Johnson.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на США и другие страны с высоким уровнем дохода приходится 90% всех имеющихся в мире запасов вакцины против нового коронавируса. Ранее американские власти направили COVAX 4 миллиарда долларов. Кроме того, они выделили 4,2 миллиона доз вакцин своим соседям – Канаде и Мексике.
В США приравняют использование программ-вымогателей к терроризму
Минюст США повысит приоритет расследований о вымогательских хакерских атаках до уровня преступлений, связанных с терроризмом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Такое решение было принято после кибератаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и растущего ущерба, причиненного хакерами.
Теперь следователи, занимающиеся делами о цифровых вымогательствах, должны будут делиться как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информацией с руководством в Вашингтоне. Ранее подобный алгоритм использовался в расследовании дел, связанных с терроризмом.
Согласно новому внутреннему руководству, такой приоритет будет относиться к случаям, связанным с антивирусным обеспечением, незаконными онлайн-форумами или рынками, криптовалютными биржами и онлайн-услугами по отмыванию денег.
В начале мая оператор трубопровода Colonial Pipeline, через который поставляется почти половина бензина и дизельного топлива на Восточное побережье США, вынужден был приостановить работу из-за кибератаки. Хакеры потребовали от компании плату за разблокировку компьютерных систем. Bloomberg писал, что компания выплатила хакерами около пяти миллионов долларов. ФБР обвинила в кибератаке хакерскую группировку DarkSide, которую связывают с Россией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву бороться с преступными группировками, совершающими кибератаки против американских компаний и объектов инфраструктуры, и не укрывать лиц, причастных к этим кибератакам.
Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.
Белорусское ТВ показало признания Протасевича в организации беспорядков
Белорусский государственный канал ОНТ вечером в четверг показал интервью с арестованным оппозиционным блогером Романом Протасевичем. В ходе разговора он признал вину в организации массовых беспорядков. Где, когда и на каких условиях проводилась съёмка - не сообщается. С 23 мая Протасевич находится в СИЗО в Минске.
В сюжете, вышедшем на ОНТ, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA говорит, что как только ему предъявили обвинение, он якобы сразу же признал вину по статье об "организации массовых несанкционированных акций". "Я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, они стали следствием того, что на улице, по сути, начались неконтролируемые беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе" - заявляет на камеру оппозиционный блогер. Из его уст также прозвучала критика ряда представителей белорусской оппозиции и слова о том, что он "уважает" Александра Лукашенко.
Романа Протасевича задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.
Белорусские власти включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.
24 мая официальные белорусские телеканалы обнародовали видеозапись заявления Романа Протасевича. На видео он говорит, что здоров, находится в одном из следственных изоляторов Минска и что с ним обращаются "корректно". Также, по словам блогера, он даёт признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков. Мать журналиста Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Такого же мнения придерживаются его соратники. При подавлении протестов в Беларуси тысячи людей подвергались насилию и пыткам.
Вынужденная посадка самолёта и арест Протасевича вызвал резкую реакцию стран Запада, которые готовят новые санкции против официального Минска.
COVID-19 в Абхазии: 23 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 173 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 1 июня скончалась пациентка 1949 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 408 человек. Зарегистрировано 235 летальных случаев. Выздоровели 14 789 человек.
- Оперштаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
В Дании приняли закон об отправке беженцев в третьи страны
Датский парламент утвердил закон, согласно которому беженцы после подачи заявления о предоставлении убежища должны быть направлены в центр приема за пределами Евросоюза.
Пребывание в центре третьей страны, согласно документу, допускается на период рассмотрения заявления. Финансированием пребывания потенциальных беженцев будет заниматься Копенгаген. В случае отказа заявителю придется покинуть третью страну.
Агентство AFP сообщает, что переговоры о создании миграционных центров Дания ведет с Эфиопией, Египтом и Руандой.
В 2015 году в Европу хлынули беженцы – в том числе из-за войны в Сирии. Тогда за несколько месяцев в страны ЕС прибыли, по приблизительным оценкам, не менее полутора миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. Сотни тысяч людей попали в Италию и Грецию. Их должны были направить в разные страны Евросоюза по программе распределения беженцев. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия отказались принять мигрантов, чем вызвали критику Брюсселя.
При задержании полицейские сломали руку активисту Гиге Макарашвили
Сотрудники полиции сломали руку гражданскому активисту Гиге Макарашвили во время его задержания на акции протеста перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии, сообщает СОВА.
Участники митинга требовали полную информацию о ситуации детском пансионате в Ниноцминда. Ранее омбудсмен сообщила о расследовании четырех дел о насилии над несовершеннолетними, в том числе одного – об изнасиловании.
Участники акции попытались пройти в здание прокуратуры, в результате чего между ними и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка. Были задержаны, по меньшей мере, девять активистов. Среди них – Гига Макарашвили.
Позже на страничке движения «Стыдно!» в Facebook была опубликована фотография руки в гипсе. Сообщается, что из отделения полиции Макарашвили с переломом был доставлен в больницу.
В Абхазии критикуют Эрдогана за слова в поддержку территориальной целостности Грузии
МИД самопровозглашенной республики Абхазия критикует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за заявление в поддержку территориальной целостности Грузии, сделанное в ходе визита в Турцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия разделяет приверженность Президента Турции мирному урегулированию конфликта между Республикой Абхазия и Грузией. Однако, если Президент Эрдоган действительно стремится сыграть конструктивную роль в региональной повестке, Турецкой Республике стоило бы отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии», – сказано в заявлении абхазского ведомства.
В Сухуми говорят, что «приветствуют все формы мирного сосуществования и сотрудничества стран черноморского бассейна».
«В то же время вызывает сожаление, что вместо признания объективных реалий, существующих в нашем регионе, некоторые региональные политики предпочитают продолжать спекулировать на несоответствующих действительности стереотипах о «территориальной целостности Грузии». Убеждены, что политикам высокого уровня, неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность в нашем регионе», – сказано в заявлении.
Абхазский МИД призывает все конструктивные региональные силы «обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать с Абхазией равноправные и справедливые взаимоотношения».
Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 июня, что «Турция подчеркивает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии на всех уровнях и платформах». Он подчеркнул, что Анкара тверда в своем стремлении к мирному урегулированию вопросов Абхазии и Южной Осетии.
Свидетели обвинения по делу Ники Мелия выступили на суде
Тбилисский городской суд на сегодняшнем заседании ознакомился с показаниями свидетелей со стороны обвинения по делу Ники Мелия - лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение».
Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписью, на которой Мелия обращается к митингующим с такими словами: «Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?»
Сегодня на судебном процессе выступил начальник следственного управления одного из тбилисских отделений полиции Георгий Курдадзе. Согласно его показаниям, он лично слышал слова Ники Мелия, который призывал ворваться в парламент.
«Я помню слова Ники Мелия «давайте поскорее в парламент». Политики стояли и советовались. После того, как он это сказал, другие стали обсуждать, что они будут делать, когда попадут туда», - сказал Курдадзе.
Кроме того, в списке главных свидетелей обвинения значится журналистка проправительственной телекомпании «Post Tv» Натия Беридзе. Она также заявляет, что лично слышала от Мелия призыв ворваться в парламент.
Сам Мелия на процессе не присутствует, так как на прошлом заседании был выдворен из зала суда за пререкания с судьей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (12 тысяч долларов) был внесен 8 мая Европейским фондом для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.
- Сам политик отказался платить залог, так как считает возбужденное против него уголовное дело незаконным. Преступление, в котором обвиняют Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Минск сократит дипмиссию США в ответ на американские санкции
Минск сократит дипмиссию посольства США и ужесточит визовые процедуры для американцев из-за санкций Вашингтона. Об этом говорится в заявлении белорусского МИДа.
Кроме того, отзывается решение о работе в стране Федерального агентства Соединенных Штатов по международному развитию.
В конце мая Минфин США подтвердил, что с 3 июня возобновляет санкции против девяти белорусских предприятий, среди которых «Белнефтехим» и Белорусский нефтяной торговый дом. Ограничения в отношении них действовали с 2006 по 2015 год. Вашингтон объяснил возврат к ограничениям нарушением прав человека белорусскими властями.
РБК обращает внимание, что Минск был одним из городов, куда россияне ездили за американскими визами после сокращения объема консульских услуг в Москве.
Отношения между белорусскими властями и странами Запада обострились после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Его и его подругу россиянку Софию Сапегу задержали вскоре после приземления. Против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.
Джин Шахин: Очевидна попытка России, запугать соседние государства
«Мы стали свидетелями серьезного вызова для Грузии, когда российские войска и российское вооружение были нацелены на Грузию», - заявила на пресс-конференции сенатор США Джин Шахин.
По словам Шахин, сегодня она ознакомилась с проблемой, с которой сталкиваются граждане Грузии, которые не могут в полной мере получать медицинские услуги или образование на территории Грузии. По ее словам, несколько дней назад в Вильнюсе она встретилась с лидером белорусской оппозиции и ознакомилась с ситуацией, когда правительство Беларуси пытается запугать оппозицию.
По словам сенатора, Россия использует ту же тактику запугивания против Украины, где она все еще оккупирует Крым и продолжается вооруженный конфликт на Донбассе.
«Я бы сравнила это с ситуацией, которую мы видели сегодня утром на административной границе. Россия явно пытается запугать своих соседей, которые выбрали евроатлантический путь, решив двигаться на Запад, предлагающий этим государствам и гражданам лучшее будущее, чем может предложить сама Россия. Вот почему мы поддерживаем проведение реформ в Грузии и укрепление демократических институтов в стране. Чтобы создать больше возможностей для граждан Грузии и дать им возможность отстаивать свои права, Соединенные Штаты остаются сильным партнером Грузии», - заявила сенатор.
Находящаяся с визитом в Грузии сенатор Джин Шахин также заявила, что Соединенные Штаты передадут Грузии дозы вакцины от коронавируса. Как отметила сенатор, Белый дом уже подтвердил данную информацию.
- Делегация Конгресса США прибыла в Грузию из Украины накануне поздно ночью. У сенаторов запланированы переговоры с представителями властей Грузии, гражданского общества, а также с лидерами парламентских оппозиционных партий.
- Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что визит сенаторов – очередная демонстрация дружбы американского народа с грузинским и поддержки Вашингтоном Тбилиси. Она же подтвердила в беседе с журналистами, что сенаторы не обойдут и тему неподписания соглашения Мишеля «Национальным движением».
- Визит американских сенаторов завершится завтра, 4 июня.
СВР и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать Западу
Служба внешней разведки (СВР) России и Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси укрепят сотрудничество, которое, как следует из сообщения о переговорах руководителей этих ведомств, будет направлено против стран Запада.
Встреча директора СВР Сергея Нарышкина и главы КГБ Ивана Тертеля состоялась в четверг в Витебске. Как сообщает официальное белорусское агентство БЕЛТА, спецслужбы "в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства". На встрече отмечена важность "консолидации усилий". Какие-либо иные подробности не приводятся.
Встреча прошла на фоне очередного резкого обострения отношений между официальным Минском и странами Запада - после инцидента с вынужденной посадкой в Беларуси самолёта Ryanair и арестом его пассажиров, оппозиционного белорусского блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. На Западе эту посадку называют спецоперацией белорусских спецслужб. ЕС, как ожидается, в ближайшее время введёт запрет на полёты белорусских авиакомпаний, де-факто большинство стран Евросоюза уже его ввели. Также Запад готовит и другие санкции против официального Минска.
Москва в очередной раз поддержала Александра Лукашенко, который утверждает, что Запад стремится его свергнуть, а затем ударить по России. В прошлом году Лукашенко утверждал, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор двух американских представителей "Майка" и "Ника", которые обсуждали планы противостояния Минску и Москве. Опубликованная "расшифровка" вызвала недоверие даже у многих российских прокремлёвских СМИ. Российские спецслужбы её не комментировали.
Издание VICE со ссылкой на источники писало о том, что российские спецслужбы также могли участвовать в операции, приведшей к аресту Протасевича - в Греции за ним, возможно, следили российские агенты. Официально однако Москву в причастности к инциденту не обвиняли.
Дело Джабиева: обвиняемые вновь объявили голодовку
Четверо обвиняемых по уголовному делу по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева объявили бессрочную сухую голодовку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В ведомстве говорят, что заявления обвиняемых Козонова С.В., Багаева А.С., Хугаева М.С. и Сланова И.И. о начале голодовки поступили к ним 1 июня.
«Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое не совершали. В частности, в своих заявлениях Козонов, Багаев, Сланов и Хугаев обращают внимание на то, что продление судом меры пресечения в виде заключения под стражу незаконно. В заявлениях также отмечается, что 27.05.2021 года суд провел закрытое судебное заседание, о чем обязан был их уведомить заранее, тем самым были нарушены права обвиняемых быть услышанными», – сказано в заявлении.
Обвиняемые говорят, что продолжат голодовку до тех пор, пока им не изменят меру пресечения. Они также требуют встречи с представителями средств массовой информации, депутатами от каждой фракции парламента и потерпевшей стороной, «чтобы донести до них правду об их незаконном и необоснованном нахождении под стражей».
По информации прокуратуры, претензий к администрации изолятора временного содержания обвиняемые не предъявляют.
«Генеральная прокуратура Южной Осетии усилила надзор за соблюдением условий содержания под стражей Козонова С.В., Багаева А.С., Сланова И.И. и Хугаева М.С. Ежедневно с 1 июня 2021 года объявившие бессрочную голодовку два раза осматриваются врачом. По состоянию на 3 июня 2021 года, состояние обвиняемых удовлетворительное», – заявили в ведомстве.
Ранее, 9 мая текущего года голодовку объявили шестеро обвиняемых (Наниев, Козонов, Багаев, Джиоев, Сланов и Хугаев). 17 мая, по информации прокуратуры, они прекратили голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований».
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки по делу Инала Джабиева.
Лари отыгрывает потери – за месяц грузинская валюта подорожала на 10%
Грузинская валюта сегодня резко укрепилась по отношению к доллару США и евро, продолжив тренд последних двух недель.
Официальная стоимость доллара, согласно обменному курсу Нацбанка Грузии, с завтрашнего дня составит 3.2228 лари. При этом в системе Bloomberg доллар уже стоит 3.1110 лари.
Еще в конце апреля–начале мая лари бил антирекорды: курс доллара превышал отметку в 3.45 лари. За последний месяц же валюта укрепилась примерно на 10%.
Стоимость евро по курсу Нацбанка Грузии опустилась сегодня до 3.9238 лари, в начале мая же составляла 4.1319 лари.
«Марш-бросок» лари, по мнению аналитиков, связан с оживлением грузинской экономики. По данным службы статистики, в апреле рост ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года составил почти 45%. Кроме того, с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы для иностранных граждан – это окажет влияние на приток в страну иностранной валюты.
Оппозиция создаёт в парламенте Грузии фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля»
Депутаты от оппозиции создают в парламенте Грузии новую фракцию под названием «Группа реформ Шарля Мишеля». В неё войдут члены партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе, Теона Акубардия, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, а также независимые депутаты Григол Вашадзе (экс-лидер «Единого национального движения») и Тариэл Накаидзе (экс-член «Европейской Грузии»).
Руководителем фракции будет Хатуна Самнидзе, заместителем руководителя – Паата Манджгаладзе. Аппарат фракции возглавит член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.
«Сегодня мы зарегистрировали первую группу в парламенте, фракцию, состоящую из многопартийных и независимых депутатов. Наша главная основа для объединения – это документ Шарля Мишеля, который подписал каждый из нас, взял на себя партийную и индивидуальную ответственность, что сделает все, будет использовать все рычаги парламентской работы для выполнения всех пунктов, которые упомянуты и связаны с фундаментальными реформами для демократического развития в нашей стране», – заявила Хатуна Самнидзе.
Зураб Джапаридзе сегодня сообщил журналистам, что лишь формально стал членом новой фракции. Согласно Конституции Грузии, фракцию в парламенте могут создавать минимум семь депутатов.
«Я не буду принимать участия в рутинной работе парламента как минимум до октябрьских (местных) выборов, после которых, надеюсь, в стране пройдут новые (парламентские) выборы», – сказал Джапаридзе.
Ранее в парламенте была создана фракция «Лело –партнерство для Грузии». В нее вошли четыре представителя партии «Лело» (Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Давид Усупашвили и Анна Нацвлишвили), а также Саломе Самадашвили (экс-член «Единого национального движения»), Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе (прошедшие в парламент по спискам «Европейской Грузии»).
- Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. Оно предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. В документе речь идёт о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» документ не подписала, однако прекратила бойкот парламента, продолжавшийся семь месяцев.
РСЕ/РС требует отмены приказа Роскомнадзора о СМИ-«иноагентах»
"Приказ Роскомнадзора о порядке маркировки журналистских материалов так называемыми СМИ - "иностранными агентами" должен быть отменён, - считает Андрей Шарый, генеральный директор ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода , - Этот приказ, как и другие положения российского законодательства об "иностранных агентах", нарушет нормы международного права, Конституцию РФ, закон о СМИ, противоречит принципам равной конкуренции на медиа-рынке и равного свободного доступа к информации".
Эти заявления сделаны на провёденном в рамках Санкт-Петербургского экономического форума деловом завтраке "ИноСМИ-иноагенты в России", организованном МИД РФ. Несмотря на название, большая часть встречи была посвящена критике законодательства США об "иностранных агентах" и мерах по ограничению российского информационного влияния в других западных странах, которые в Москве считают несправедливыми. Представители РСЕ/РС и делегации Европейского союза в Москве получили для своих реплик в общей сложности не более пяти-семи минут в самом конце мероприятия.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, хозяйка завтрака, сообщила, что российское законодательство о "СМИ-иноагентах" является зеркальным отражением действий правительства США "против российских журналистов в Америке". "Мы вынуждены действовать по принципу "Око за око", - отметила она. По мнению Захаровой, "журналисты, представляющие СМИ-иноагенты, не сталкиваются [в России] с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России". Руководители РСЕ/РС и представители международных журналистских организаций неоднократно опровергали эту точку зрения, называя условия, в которых Радио Свобода действует в России, несопоставимыми с условиями работы телеканала RT и других проектов МИА "Россия сегодня" в США.
Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – "иностранных агентах". В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении РСЕ/РС вступившего в силу минувшей осенью приказа Роскомнадзора о жёстких правилах маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 100 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" обжалует принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным судом. В середине мая представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. Ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые в отношении РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства, указано в исковом заявлении медиа-корпорации.
- 2 июня Роскомнадзор сообщил о намерении возбудить в июне-июле 2021 года 130 новых дел об административных нарушениях против ООО "РСЕ/РС" и её генерального директора. Общая сумма штрафов по этим новым делам может превысить 70 миллионов рублей. "Нарастающее давление на нас и другие независимые СМИ в России наносит ущерб российскому обществу, лишая его выбора источников информации, - заявил в этой связи президент медиакорпорации РСЕ/РС Джейми Флай, - Однако, несмотря на все атаки на нашу деятельность, мы продолжим предоставлят своей аудитории проверенные новости и объективную информацию".
- В мае Министерство юстиции России внесло в список СМИ – "иностранных агентов" сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. "Медуза" пытается оспорить решение в судебном порядке, отмечая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия. Редакция VTimes объявила о закрытии сайта с 12 июня. В заявлении журналистов сказано, что коллектив не хочет работать в нише "оппозиционных политических СМИ" и ставить сотрудников под угрозу.
- Служба судебных приставов в мае возбудила 20 исполнительных производств о принудительном взыскании штрафов с ООО "РСЕ/РС". Банковские счета ООО заблокированы, в помещении редакции приставами произведена фотосъёмка оборудования и мебели.
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