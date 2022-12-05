Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

На суде в Москве гособвинение запросило для оппозиционера Ильи Яшина наказание в виде 9 лет лишения свободы по обвинению в публикации так называемых фейков о российской армии.

Прокурор также просит запретить Яшину пользоваться интернетом в течение 4-х лет после отбытия срока.

В суде в понедельник проходят прения сторон.

9 лет - срок, близкий к максимально возможному наказанию по этой статье, предусмотренному Уголовным кодексом (10 лет лишения свободы). На данный момент самый жёсткий приговор по этой статье был вынесен бывшему коллеге Яшина по Красносельскому совету депутатов Москвы - 7 лет колонии.

Обвинение считает, что Яшин совершил преступление 7 апреля, когда в ходе прямой трансляции в ютьюбе "утвердительно сообщил" об убийствах российскими военными мирных жителей украинского города Буча. Российские власти считают это фейком.

В своём стриме Яшин приводил как свидетельства об убийствах, так и разбирал аргументы российской стороны, которая утверждала, что российские военные к ним непричастны.

По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.

Прокурор, выступая в суде, заявил, что международные доклады — односторонние и предвзятые выводы от стран, входящих в такие "недружественные объединения", как НАТО и Евросоюз, которые, по словам обвинителя, "молчали в тряпочку" во время конфликтов в Ливии и Сирии, а также "покрывали нацистского преступника Степана Бандеру" (цитата по "Медиазоне").

Яшин не признаёт вину, эту позицию ещё раз подтвердила в своём выступлении его адвокат Мария Эйсмонт. Она, помимо прочего, указала на то, что расследование событий в Буче продолжается, и нет никаких достоверных сведений о том, что версия Минобороны России является верной.

Илья Яшин, бывший глава Совета депутатов Красносельского района Москвы, соратник Бориса Немцова и Алексея Навального, был задержан в конце июня по административному делу, а после отбытия ареста вновь задержан – уже по уголовному. С июля он находится в московском СИЗО "Бутырка".