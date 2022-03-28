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Путин поручил к 31 марта потребовать от стран ЕС оплаты за газ в рублях
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" к 31 марту подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа в так называемые недружественные страны на рубли.
Об этом сообщается на сайте Кремля. В поручении говорится, что правительство, Банк Росии и "Газпром" должны "реализовать комплекс мер" по изменению валюты платежей за газ и докладывать Путину о его реализации ежемесячно. До 31 марта правительство должно утвердить директиву о внесении изменений в действующие контракты между "Газпромом" и потребителями.
Путин заявил о том, что европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с её вторжением в Украину, должны будут перейти в расчётах за газ на рубли, на прошлой неделе. Эта мера призвана поддержать курс рубля в условиях, когда значительная часть активов Центробанка заморожена.
Страны Запада, однако, пока не проявили готовности перейти в расчётах за российский газ на рубли. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что это не предусмотрено действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша высказался ещё более резко, заявив, что в Европе не знают, как выглядят рубли. О невозможности платить в рублях заявляют и представители компаний-потребителей, в частности итальянской Eni.
При этом неясно, как отреагируют европейские страны, получив от "Газпрома" требование платить в рублях. Несмотря на призывы ряда стран ЕС отказаться от российского газа уже сейчас, руководство Евросоюза и его крупнейших стран, таких как Германия, подчёркивает, что сейчас это практически невозможно, поскольку в краткосрочной переспективе заменить российский газ нечем - отказ от поставок приведёт не только к резкому росту цен, но и к остановке промышленного производства. При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от России, с тем, что через несколько лет ЕС теоретически сможет обойтись без российского топлива.
В данный момент, по сообщениям "Газпрома", он в полном объёме, в соответствии с заявками потребителей, поставляет газ в страны ЕС, в том числе через территорию Украины.
Другие новости дня
В России начинает работу социальная сеть Rossgram
В России 28 марта начнёт работу новая российская социальная сеть Rossgram. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Уточнется, что с понедельника социальная сеть будет доступна для партнеров – СМИ, спонсоров, инвесторов, а затем расширит свою работу для блогеров и обычных пользователей.
В описании сказано, в Rossgram будут предусмотрены "все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта". Приложение будет работать на базах iOS и Android.
Ранее сообщалось, что создателем Rossgram является интернет-маркетолог Александр Зубов, который называет себя однокурсником создателя Telegram Павла Дурова. О скором запуске новой социальной сети объявили 14 марта, когда российские власти заблокировали Instagram.
В марте Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, подвергнув блокировке принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Согласно мотивировочной части судебного решения, Meta нарушает права россиян и угрожает конституционному строю Российской Федерации.
Правозащитник Павел Чиков со ссылкой на мотивировочную часть решения пишет, что в документе, в частности, отмечается, что
- в 2016 году в Instagram была размещена нацистская символика и аннотация книги Адольфа Гитлера "Моя Борьба" ;
- в 2020 году в Facebook был опубликован исламистский видеоролик и "картинки националистического толка, содержащие фашистскую свастику и лозунги".
Кроме того, Meta допускает нарушения международных документов в сфере защиты прав и дискриминирует российские государственные СМИ, в частности издания "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру" RT и Sputnik, говорится в решении суда.
Поводом для иска Генпрокуратуры России против Мeta стало изменение политики Facebook, которое разрешало пользователям на Украине призывать к насилию над русскими в контексте российской военной операции. Признании Meta экстремистской не распространяется на принадлежащей ей мессенджер WhatsApp.Из решения суда следует, что использование продуктов Meta при определенных обстоятельствах может быть незаконным, отмечает глава международной "Агоры" Павл Чиков.
Лавров: Москва настаивает на «денацификации» и «демилитаризации»
Украинские и российские делегации начнут новый раунд переговоров о мире сегодня вечером, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинской делегации сообщает, что, по всей вероятности, переговоры начнутся завтра и продлятся два дня, но возможно и дольше. В понедельник члены делегаций съезжаются в Стамбул, где пройдут переговоры.
Накануне канцелярия турецкого президента сообщила о договорённости президентов России и Турции об организации переговоров в Стамбуле: "В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего достижения мира между Россией и Украиной".
Ночью в очередном телеобращении президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Впереди новый раунд перегоров, мы стремимся к миру, незамедлительно... Наши цели очевидны - мир и восстановление нормальной жизни нашего государства как можно быстрее".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник подчеркнул, что ждать прорывов от переговоров пока не стоит, а глава МИД России Сергей Лавров сказал, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас была бы "контрпродуктивна". Москва, по его словам, будет готова к такой встрече уже после достижения договорённостей.
Лавров также сказал, что вопросы так называемой денацификации и демилитаризации Украины остаются для России принципиальными.
Накануне в интервью российским журналистам Зеленский сказал, что Украина не будет обсуждать эти вопросы, поскольку неясно, что это такое. При этом "денацификация", демилитаризация и признание Украиной аннексии Крыма и независимости "ДНР" и "ЛНР" были названы Путиным целями российской военной операции в Украине.
По словам Зеленского, Украина готова обсуждать вопрос о статусе русского языка (он предлагает увязать его со статусом других языков национальных меньшинств в Украине и с зеркальными мерами России), о нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины, а также предлагает России отвести войска на линию разграничения на 24 февраля и после этого вести переговоры о статусе Донбасса.
В Грузии от коронавируса скончались еще 12 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 720.
За сутки в стране выявили 229 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5460 тестов: PCR-тестов – 1711, экспресс–тестов на антиген – 3749.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,19%, за последние 14 дней составляет 4,39%, за неделю – 3,43%.
Выздоровели еще 2993 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 646 545, выздоровевших – 1 621 396.
За сутки вакцинирован от коронавируса 201 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 853 264.
Гарибашвили: за митингом против повышения цен на топливо стояло «Нацдвижение»
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, за митингом против повышения цен на топливо, который прошел 27 марта, стояла оппозиционная партия «Единое национальное движение».
На заседании правительства глава Кабмина заявил, что на мировую экономику повлияли пандемия коронавируса и российское вторжение в Украину, что неизбежно отразилось и на Грузии, пишет СОВА.
«Вчера мы видели, что были организованы определенные митинги, за которыми стояло непосредственно «Национальное движение». Я понимаю, что наших граждан очень волнуют цены. Мы все заинтересованы в том, чтобы избавить граждан от повышения цен и давления, возникающего в этой связи.
На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией, в ряде стран темпы инфляции превысили прогнозы. В США, например, зафиксирован рекордный показатель за 40 лет. Инфляция в Германии находится на 29-летнем максимуме. То же самое касается еврозоны в целом.
В нашей стране проблемой является инфляция, как и во многих других странах. Грузия не может быть исключением. То, что происходит в Америке, в Европе, коснется и нас.
Была пандемия, к которой добавилась война. Со времен Второй мировой войны в Европе не было войн такого масштаба. Естественно, это влияет на все и вся: на цены, на экономику, на инфляцию», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что накануне участники митинга перекрыли дорогу в центральной части грузинской столицы, правоохранители задержали около десяти человек.
Перед убийством за Немцовым следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным
Журналистам The Insider, Bellingcat и Би-би-си удалось установить, что в течение года до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, которые, вероятно, имели отношение к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова.
Преследование Немцова началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того, как политика убили у стен Кремля, причём в последнюю поездку сотрудники ФСБ за ним уже не поехали, говорится в расследовании.
Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ – Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.
Имена Валерия Сухарева и Николая Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.
Расследование установило, что человек с паспортом на имя Валерия Сухарева следовал за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. Большинство путешествий Немцова – это регулярные поездки на поезде из Москвы, где жил оппозиционер, в Ярославль, где он был депутатом областной думы. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ – Алексей Кривощеков. В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года – всего за 10 дней до убийства оппозиционера вблизи Кремля.
Валерий Сухарев, как считают расследователи, может работать в Службе по защите конституционного строя ФСБ – так называемой "2-й службе" по предотвращению внутриполитических угроз.
Остальные сотрудники, по данным Bellingcat, связаны с Институтом криминалистики ФСБ, в составе которого, как утверждали бывшие советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.
В случае с Навальным Сухарев не участвовал в физической слежке, но, как следует из данных биллинга мобильных телефонов, был на связи с оперативниками на месте, а также с более высокопоставленным сотрудником ФСБ. Всего расследователям известно об обмене между Сухаревым и членами группы почти 150 звонками и сообщениями.
В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. "Всё это похоже на очередную утку", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ФСБ не ответили на запрос Би-би-си.
- В 2014 году Борис Немцов был одним из организаторов маршей мира – против российской агрессии по отношению к Украине. Он добивался введения санкций в отношении окружения Путина.
- 20 марта 2014 года США опубликовали дополненный список санкций, в который среди прочего вошли тогдашние председатель Госдумы Сергей Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава РЖД Владимир Якунин, директор ФСКН Виктор Иванов и бизнесмены — Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко, которых называли "кошельками Путина". Через 2 месяца после этого за Немцовым начинают следить сотрудники ФСБ.
- Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. По обвинению в убийстве политика были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. Политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. После покушения он выжил (как и предположительно отравленные ранее Быков и Кара-Мурза). Согласно расследованию Bellingcat и партнёров, к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Уголовное дело в России не было заведено.
Heineken покидает Россию и передаёт бизнес другому владельцу
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостанавливает свою деятельность на территории России и передает свой бизнес другому владельцу в связи с российским вторжением на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении компании.
До передачи новому владельцу все семь российских заводов, принадлежащих компании, будут продолжать работу. В Heineken также подчеркнули, что при любых обстоятельствах гарантируют сохранение зарплаты 1800 российских сотрудников до конца 2022 года.
16 марта об уходе с российского рынка объявила другая крупнейшая пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Датский концерн Carlsberg, владеющий компанией "Балтика" в России, сообщил, что приостанавливает инвестиции в России и поставки импортного пива.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара»
Американский актер Уилл Смит, получивший свой первый «Оскар» за фильм «Король Ричард», затеял на церемонии драку из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит.
Вручавший один из призов комик Крис Рок во время церемонии сказал, обращаясь к Джаде: «жду не дождусь выхода «Солдат Джейн-2».
В известном фильме «Солдат Джейн» исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией – заболеванием, связанным с выпадением волос.
Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием неценцузной лексики: «Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта».
Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок, передает русская служба Би-би-си.
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер в Баку на 84 году жизни. Он занимал свой пост меньше года, после чего был свергнут оппозицией и в 1992 году был вынужден бежать в Россию, где прожил 20 лет до возращения на родину.
Муталибов работал инженером, в 1963 году вступил в КПСС, через три года стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, с 1977 работал по партийной линии. В 1982 году был назначен председателем Госплана Азербайджанской ССР, а в 1989 году стал председателем республиканского Совета министров, исполнявшего функции правительства.
Был народным депутатом СССР.
После начала событий в Баку в январе 1990 года Муталибов был избран первым секретарём ЦК республиканской компартии. Тогда же в столицу Азербайджана вошли подразделения советской армии, подавившие выступления граждан. Согласно позиции Москвы, армия вводилась для защиты армянского населения от этнических погромов и убийств. В Азербайджане такую трактовку отрицают.
В мае того же года Верховный совет Азербайджана избрал Муталибова президентом республики, ещё находившейся в составе СССР. Вскоре после восстановления независимости страны Муталибов стал президентом, будучи единственным кандидатом на выборах. Оппозиция отказалась от участия в выборах и призывала бойкотировать их.
В 1991 году Муталибов ушёл в отставку после неудач в войне за Нагорный Карабах и массового убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. После расследования событий парламентской комиссией депутаты отменили отставку президента, постановив, что он не мог предотвратить трагедию. Против этого решения выступила оппозиция из Народного фронта. В Баку вошли вооружённые сторонники оппозиции — сам бывший президент позднее утверждал, что это случилось после того как его возвращение на пост не поддержал президент России Борис Ельцин. В мае Муталибов бежал в Москву на российском военном самолёте.
В Азербайджане на Муталибова о были заведены несколько уголовных дел. В 2012 году он вернулся на родину, заявив, что ушёл от политики. В интервью российскому журналу "Русская жизнь" в 2009 году бывший президент говорил, что был пророссийским политиком, так как "без поддержки России, ему делать было нечего". "Если бы не было территориальных конфликтов, я бы до сих пор был в Азербайджане президентом", — сказал он тогда.
Евросоюз сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет
Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia. Боррель уточнил, что Европа не стремится запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией поставок на свою территорию.
В начале марта на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на две трети.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.
В свою очередь США и Великобритания сообщили о введение эмбарго на поставки нефти из России.
23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка "недружественных стран". Путин пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех "скомпрометировавших себя валют". Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.
В российский список "недружественных стран" входят 50 государств, среди которых все страны Евросоюза.
В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.
В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".
Одной из интриг церемонии было возможное обращение к участникам президента Украины Владимира Зеленского. Голливудский актер Шонн Пенн пообещал "уничтожить" американскую киноакадемию, если она откажется предоставить слово Зеленскому. Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны в Украине и поддержать украинский народ "любым способом, который вы можете". На сцене в этот момент находилась актриса Мила Кунис, уроженка Украины, которая вместе с мужем Эштоном Кэтчером собрала для страны миллионы долларов.
Главная премия досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей". Фильм Шан Хейдер также удостоен награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана". Им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер.
Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с картиной "Власть пса".
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за "Глаза Тэмми Фэй".
Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан "Энканто". Лучшим короткометражным мультфильмом стал "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго.
Премию Киноакадемии в номинации "Лучшая песня" получила Билли Айлиш с "Не время умирать" ("No Time To Die") из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
Картина "Дюна" Дени Вильнева стала триумфатором по числу наград. Она собрала премии в шести номинациях : "Лучший оператор" (Грег Фрэйзер), "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучший звук".
Владимир Зеленский: Россия, конечно же, потеряет и Абхазию
Россия потеряет Абхазию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с российскими журналистами, отвечая на вопрос главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова – «зачем это Владимиру Путину?».
«И Абхазию, и всё это — всё потеряет, конечно же, Россия. Но проблема же в том, а как потом тем людям сживаться? Это так же, как нам с Донбассом, где детям десять лет промывали в школе: кто мы, какие мы нацисты… А как нам потом с этим? В этом проблема», – сказал Зеленский.
Украинский президент отметил, что у Путина «многовекторный подход» к вопросу места и лидерства России в мире.
«Кто имеет право быть не в России. Целая история здесь, понимаете? Исторический подход. И это разные вещи: Кавказ это Кавказ, грузины это грузины, молдаване это молдаване, а Украина это Украина. Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, это потеря влияния русского языка — он потерял несколько миллионов русскоязычного населения. Он хочет это все вернуть силой. Второе — конечно, успех Украины. А в силу геополитики, расположения, народа — он точно понимает, какой народ здесь. К сожалению, я считаю, что его планы — не стратегические. Стратегия — это что будет через сто лет с государством, которое он возглавляет четверть века. [У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент — Мавзолей, памятник, грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту, даже не вижу памятник», – сказал Зеленский.
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В отношении журналистов, которые участвовали в разговоре с ним, начата проверка.
В Энергодаре создан пророссийский «совет самоорганизации города»
В украинском городе Энергодар, который после военного вторжения российских войск в Украину перешел под контроль армии РФ, создан «общественный совет самоорганизации города». Его возглавил депутат горсовета, представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую в Украине называют «пророссийской», Андрей Шевчик.
В воскресенье Шевчик записал видеообращение, в котором сказал, что «совет будет заниматься вопросами ценообразования, координацией коммунальных служб и обеспечением города лекарствами», и что поддержку новому органу якобы оказывают местное казачество и ветераны войны в Афганистане.
В ответ действующий мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что «совет самоорганизации города является нелегитимным и не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины».
С начала вторжения на территорию Украины российские войска заняли десятки населенных пунктов. В подавляющем большинстве из них местные власти отказываются сотрудничать с россиянами. В пятницу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что представители российских силовых структур похитили четырнадцать мэров городов страны, отказавшихся от сотрудничества.
На окраине Тбилиси произошел взрыв на газовой заправке
Взрыв произошел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили сегодня вечером, сообщают СМИ. По данным телекомпании «Формула», пострадали два человека.
Очевидцы говорят, что сначала загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщает, что к этому моменту пожар на заправке уже ликвидирован.
Азербайджанская сторона вывела свои подразделения из Паруха – МО РФ
По итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух, говорится в сообщении Министерства обороны РФ о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Также отмечается, что в Аскеранском районе было зафиксировано два случае нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана, в результате перестрелки с каждой стороны было ранено по два человека.
«Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями конфликтующих сторон, стабилизировало ситуацию», - говорится в сообщении.
Радио Азатутюн пытается проверить эту информацию.
Новые переговоры России и Украины пройдут в Турции в конце марта
Новые переговоры представителей России и Украины в очном формате должны пройти в Турции в период с 28 по 30 марта. Об этом сообщил представитель Киева Давид Арахамия.
Представитель Москвы Владимир Мединский подтвердил предстоящую встречу. По словам Мединского она назначена на 29-30 марта. Место глава российской делегации не уточнил.
Решение о встрече стороны приняли сегодня.
Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта. Москва и Киев подробности встреч не разглашают.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий».
Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.
Зеленский дал первое с начала войны интервью российским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое после начала войны интервью российским журналистам. С Зеленским говорили главные редакторы издания «Медузы» и телеканала «Дождь», журналист Михаил Зыгарь, передавший украинскому президенту вопрос от «Новой газеты», и спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев.
Расшифровка разговора уже опубликована на сайте «Медузы».
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не показывать интервью с Зеленским.
Журналисты задали вопрос, не означаются ли буквы V и Z, которые используются российскими военными и другими сторонниками России и которые означают инициалы президента Украины, политическое устранение Зеленского. Украинский лидер ответил, что его политическим устранением занималась группа пророссийского политика Виктора Медведчука.
По словам Зеленского, окружение Медведчука понимало, что российская власть теряет влияние на украинскую политику, поэтому оно занималось пропагандой, направленной на ослабление местной власти, во время выборов в регионах.
Комментируя осаду Мариуполя, Зеленский обратил внимание, что в освещении событий наблюдается информационный хаос. Президент сказал, что город заблокирован российскими военнослужащими. Заминирован порт. В самом городе наблюдается гуманитарная катастрофа, так как завезти продукты, лекарства и воду туда невозможно. Российские солдаты, по словам Зеленского, обстреливают гуманитарные конвои.
Президент подтвердил, что из города временно были открыты гуманитарные коридоры для эвакуации в стороны Украины. Зеленский отметил, что часть людей вывезли силой в регионы, подконтрольные российской армии. Всего из города, по словам президента, вывезли более двух тысяч детей. Их точное нахождение неизвестно. «Они держат их как души для обменного фонда», - сказал Зеленский.
Отвечая на вопрос о пленных, Зеленский сообщил о том, что украинская и российская сторона обмениваются списками. Президент сообщил, что он придерживается принципа обмена «всех на всех». По словам Зеленского, в боевых действиях со стороны России воюют очень молодые люди и российская сторона скрывает информацию о погибших.
Зеленский сказал, что после начала вооружённого вторжения у него сильно ухудшилось отношение к России и россиянам. При этом президент отметил, что благодарен тем, кто поддерживает Украину.
Зеленский не поддержал исключение российского режиссера Сергея Лозницы из украинской киноакадемии после того как тот высказался против бойкота российских художников, музыкантов и спортсменов. Но, по словам президента, «ненависть ко всему русскому будет расти однозначно».
Вместе с тем, по словам Зеленского, статус русского языка с повестки переговоров России и Украины не снят. Уважение к языкам народов-соседей - России, Румынии, Венгрии, Польши - будет установлено в специальном договоре.
Чехия заморозила активы российских олигархов на сотни миллионов крон
Прага заморозила имущество и счета российских олигархов, попавших под санкции из-за войны с Украиной, на сотни миллионов крон. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире Чешского телевидения.
Фиала отметил, что замороженные активы – это часть чужого имущества. Нанося удар по какой-либо компании, принадлежащей российским бизнесменам из ограничительного списка, государство должно обеспечить работой сотрудников, подчеркнул премьер. Он не исключил, что для дальнейшего исполнения санкций Чехии придется внести изменения в законодательство. О национализации предприятий, принадлежащих российским олигархам, речи не идет.
За соблюдение санкций в Чехии отвечает Финансово-аналитическое бюро. Ранее на этой неделе оно объявило, что занимается несколькими случаями обхода ограничений. По данным бюро, некоторые предприниматели пытались вывести со своих счетов десятки миллионов крон. Сейчас это дело расследует полиция. Имена бизнесменов не раскрываются.
До войны России с Украиной президент Чехии Милош Земан был противником санкций против Москвы. Вскоре после российского вооруженного вторжения на территорию соседней страны Земан высказался за максимально жесткие меры в отношении Кремля. Фиала в разговоре с Чешским телевидением сказал, что рад тому, как руководство в чрезвычайной ситуации не имело разногласий.
По словам Фиалы, российский президент своей агрессивной политикой практически ничего не добился, а мысль о том, что он остановится, считается ошибочной. По оценке Фиалы, нынешние санкции против Москвы являются самыми жесткими в истории.
С начала так называемой «специальной военной операции» России на территории Евросоюз ввел несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров.
Италия, в частности, заморозила активы российских олигархов на сумму более 800 миллионов евро. Центробанк Нидерландов заморозил российских активов на 200 миллионов евро. Франция заморозила средства Банка России на сумму 22 миллиарда евро.
В свою очередь Госдума ранее предложила национализировать западные компании, ушедшие с российского рынка в связи с военной агрессией России в отношении Украины. Владимир Путин поддержал идею введения внешнего управления на таких предприятиях.
В правительство и прокуратуру направлен список из нескольких десятков иностранных компаний, которые объявили о прекращении или приостановке работы в России, и поэтому могут быть национализированы. В перечень, в частности, вошли Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald’s, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota и Volkswagen.
В Тбилиси задержаны около десяти протестующих против роста цен на топливо
Участники сегодняшней акции в Тбилиси перекрыли дорогу в центральной части столицы, в районе площади Героев и лагуны Вере.
Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе призвал протестующих разблокировать дорогу. Правоохранители задержали около десяти человек, после чего движение было частично восстановлено, сообщает Общественный вещатель.
Протестующие изначально собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись по направлению к парламенту. Граждане говорят, что цена на топливо достигла исторического максимума и теперь необходимо принимать конкретные меры. В частности, демонстранты потребовали отменить акциз, что, по их словам, приведет к снижению цен на топливо.
Российским ударом уничтожена нефтебаза подо Львовом
Глава администрации Львовской области Украины Максим Козицкий сообщил в воскресенье, что в результате российского ракетного удара, нанесенного в субботу, нефтебаза в окрестностях города была полностью уничтожена.
Удар был нанесен предположительно тремя крылатыми ракетами «Калибр» вечером в субботу, в то время, когда в Варшаве, примерно в 400 километрах от Львова, выступал президент США Джо Байден. Пожар тушили до утра. Погибших, по предварительным данным, нет.
Удар по нефтебазе официально подтвердило и Министерство обороны России, которое утверждает, что она «обеспечивала топливом украинские войска». По данным Минобороны, еще один ракетный удар был нанесен по одному из заводов во Львове.
По данным украинских властей, еще один российский ракетный удар в субботу разрушил нефтебазу в городе Дубно на западе Украины.
В последние дни российские войска целенаправленно ведут ракетные обстрелы крупных нефтехранилищ Украины, в том числе далеко от зоны боевых действий. По всей видимости, цель - вызвать топливный кризис. В связи с войной поставки топлива в Украину сейчас серьезно ограничены.
В сводке российского Минобороны за утро воскресенья не говорится о каком-либо продвижении войск. Украинский Генштаб утверждает, что украинская армия освободила несколько населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Публикуются видео разбитой военной техники, как утверждается, из этих населенных пунктов. В Донбассе, по данным украинской стороны, российские войска и сепаратисты продолжают попытки наступления - бои идут в городах Попасная и Рубежное, а также в осажденном Мариуполе.
В Тбилиси прошла акция против роста цен на топливо
В Тбилиси прошла акция протеста с требованием снижения цен на топливо. Манифестанты собрались на площади Первой Республики, откуда направились по центральному проспекту Руставели к зданию парламента Грузии, сообщает SOVA.
Протестующие требуют:
- полной отмены акцизов;
- перевода ставки НДС на плавающий режим;
- демонтажа искусственной монополии.
Участники акции считают, что это снизит стоимость топлива на 80-90 тетри (около 25-30 центов).
«Иначе цены на топливо продолжат расти и это плохо отразится на всех. Правительству пора менять страусиную позу и проводить радикальные экономические реформы. Цена на топливо касается не только автовладельцев. Стоимость топлива отразится на 70% услуг и продуктов. Каждый месяц наше население беднеет на 20%», - сказал организатор митинга.
Роскомнадзор заблокировал сайты Невзорова и газеты Bild
Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт немецкого таблоида Bild и ресурсы журналиста Александра Невзорова, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о действиях российской армии.
Доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 26 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».
Невзоров также сообщил, что Роскомнадзор включил в Единый реестр запрещенных сайтов его страницу в сервисе Яндекс.Дзен.
Официально о причине блокировки не сообщается. По всей видимости, она связана с освещением германской газетой и Александром Невзоровым российского вторжения в Украину.
Издание Bild ранее начало публиковать часть своих материалов о войне в Украине на русском языке. Среди заголовков, например, «Лживый Лавров цитирует Геббельса», «Путин загоняет свою страну в пропасть», «Кадыровские цепные псы - это просто блеф». Невзоров также выступает с резкой критикой действий российских властей. Уголовное дело против него было возбуждено из-за его сообщений об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров - как и множество СМИ, ссылавшихся на очевидцев - утверждал, что по нему нанесли удар российские войска. Власти сочли это фейком. Невзоров сейчас находится за границей.
С 24 февраля, когда началось российское вторжение, власти РФ заблокировали множество информационных ресурсов, включая сайты Радио Свобода и его проектов. Ряд изданий приостановили работу или перестали писать об Украине в связи с новым законом о фейках, предусматривающем длительные сроки заключения за распространение информации о деятельности российских военных, признанной властями недостоверной.
Пасечник: В ЛНР скоро пройдет референдум о вступлении в Россию
Глава так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами, может состояться референдум о вхождении в состав России.
«Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – приводят его слова агентства.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость «ЛНР» и «ДНР», созданных сепаратистами в 2014 году на части территорий Луганской и Донецкой областей Украины. Под предлогом защиты «народных республик» 24 февраля Путин распорядился начать так называемую специальную военную операцию – широкомасштабное вторжение в Украину.
Большая часть Луганской области сейчас под контролем сепаратистов, за агломерацию Рубежное – Северодонецк – Лисичанск продолжаются бои. В Донецкой области «ДНР» контролирует лишь чуть более половины территории, возможно, поэтому ее лидеры пока не говорят о референдуме.
В 2014 году референдум о вступлении в Россию был проведен в украинской Автономной республике Крым и в Севастополе. Его итоги стали для России формальным поводом для принятия этих территорий в свой состав. Аннексию Крыма не признало подавляющее большинство стран мира, указывая в том числе на то, что голосование было проведено после того, как Крым взяли под контроль российские военные, само его проведение противоречило законам Украины, а честность и прозрачность не была обеспечена.
Абхазский ЦИК огласил результаты повторного голосования
Накануне, 26 марта, в 17 избирательных округах прошло повторное голосование по выборам депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Явка избирателей составила 54,52%. В списках для голосования значилось 67 659 человек, проголосовали 36 885 избирателей. 905 бюллетеней оказались недействительными, а это - 2,5%.
По предварительным данным Центризбикома, депутатами избраны:
- Избирательный округ №1 - Инар Гицба - 1287 голосов.
- Избирательный округ №2 - Астамур Герхелия, партия «Амцахара» - 1024 голоса.
- Избирательный Округ № 3 - Нарсоу Салакая – 1215 голосов.
- Избирательный округ №4 - Эрик Рштуни - 1015 голосов.
- Избирательный округ №6 - Дмитрий Маршания - 1763 голоса.
- Избирательный округ №7 - Рашида Айба – 1213 голосов.
- Избирательный округ №13 - Алхас Барциц - 2109 голосов.
- Избирательный округ №15 - Бадрик Пилия – 1130 голосов.
- Избирательный округ №20 - Алиса Гулария, партия «Амцахара» - 1451 голос.
- Избирательный округ №21 - Ахра Пачулия – 928 голосов.
- Избирательный округ №22 - Фазлибей Авидзба – 741 голос.
- Избирательный округ №28 - Демур Гогия – 922 голоса.
- Избирательный округ №29 - Алмас Акаба, партия «Амцахара» - 1038 голосов.
- Избирательный округ №32 - Батал Джопуа – 1189 голосов.
- Избирательный округ №33 - Беслан Эмурхба, партия «Амцахара» - 1372 голоса.
- Избирательный округ №34 - Герман Качарава – 854 голоса.
- В округе №8 оба кандидата набрали равное количество голосов – по 989 голосов.
Таким образом, в парламент избрано 33 депутата. В двух округах - №8 и №18 - будут проводиться повторные выборы.
Председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан сообщил, что в ЦИК поступила одна жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, баллотировавшегося по округу №7.
«Он обратил наше внимание на то, что не все бюллетени были подписаны его наблюдателями. Во время голосования по округу №7 такого обращения или жалоб от участковых комиссий или от окружной комиссии не поступало. Если смотреть с позиции закона, бюллетени считаются действительными, когда они подписаны членами участковых комиссий. Все бюллетени действительно были подписаны членами избирательных комиссий. Если же наблюдатели этот момент не зафиксировали, и во время голосования у них претензий не было, то мы эту жалобу рассматривать не можем. Если есть вопросы к окружной или участковым комиссиям, то кандидат в депутаты может подать иск в суд», - сказал Маршан.
В Грузии отвергли призыв главы СНБО Украины открыть второй фронт
В правящей партии «Грузинская мечта» отвергли идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Тот заявил, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. В частности, если бы Молдова и Грузия занялись возвращением своих территорий, оккупированных Москвой, сообщает SOVA.
«Не то чтобы секретарь Совета безопасности Украины, кто бы ни призывал нас, власти Грузии не намерены отступать от заявленной мирной политики. Так было раньше, так будет и в будущем», - заявил в ответ на призыв Данилова председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Берая.
Депутат добавил, что внутри страны, а также за рубежом есть субъекты, делающие все, чтобы «расширить географический ареал боевых действий и втянуть Грузию в войну». «Это было ожидаемо, что они не смогут долгое время скрывать свои намерения и задачи. Очень печально, что это было озвучено секретарем Совбеза Украины, что для нас неприемлемо и что нас шокирует. Я желаю украинскому народу мира, а Данилову – побольше дальновидности и рациональности».
Берая также добавил, что действия грузинских властей основаны на безопасности страны и ее граждан, защите их прав и благополучия. «И мы никогда не предпримем шагов, которые поставили бы все это под угрозу», - добавил он.
Другой депутат от «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе заявил, что сегодня в Грузии не может быть никаких оправданий для призывов к началу войны. По словам депутата, своим заявлением Данилов «обнажил» истинную мотивацию Киева, недовольного политикой Тбилиси.
«Я имею в виду, что истинная причина недовольства была связана не с санкциями и не заявлениями, а похоже, с тем, чтобы как-то втянуть Грузию в военную авантюру, и таким образом якобы помочь Украине. В действительности, надо сказать, никакой пользы Украине это не принесет, и это просто неправильно», - заявил Сарджвеладзе.
Депутат подчеркнул, что одно можно сказать точно: война не входит в интересы Грузии. Он также добавил, что оппозиция давно пыталась втянуть Тбилиси в конфликт, «и, к сожалению, у нее были сторонники в правительстве Украины».
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