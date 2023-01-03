Путин поручил Минкульту показать в кинотеатрах фильмы о «спецоперации»

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры организовать показы в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные «спецоперации» и борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии. Кроме того ведомство обязано провести фестиваль патриотического документального кино.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Перечень поручений создан по итогам ноябрьской встречи президента с матерями и женами солдат, воюющих в Украине.

Среди прочего Путин также поручил Минобороны России помочь российским документалистам в подготовке киноматериалов о подвигах и героизме участников боевых действий. Ведомство должно отчитаться об этом 1 марта, а далее представлять отчеты один раз в год.

Вскоре после нападения России на Украины Госдума фактически ввела военную цензуру. Российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну «спецоперацией» и использовать только официальные российские данные. За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про нее фейков.

Многие деятели искусства и культуры покинули Россию из-за войны. Их постановки отменяются, имена снимаются с афиш.

Война и цензура повлияли на российский кинопрокат. Его репертуар сократился. В знак солидарности с Украиной многие международные фестивали не стали показывать российские фильмы, к созданию которых было причастно государство. Немногочисленные фестивальные картины известных российских режиссеров, например, Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова, в России показаны не были.