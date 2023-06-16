Путин поручил создать институт психиатрии по изучению ЛГБТ-людей

Владимир Путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект о запрете в России «смены пола». Позднее документ был единогласно принят в первом чтении.

Издание «Медуза», ссылаясь на представителей ЛГБТ-сообщества, отмечает, что «заявление Мурашко может свидетельствовать о том, что в России хотят внедрить насильственную конверсионную терапию – комплекс лженаучных насильственных психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно «вылечить» негетеросексуальную ориентацию. В ООН приравнивают такие методы к пыткам».

Законопроект о запрете «смены пола», внесённый в Госдуму, полностью исключает возможность трансгендерного перехода при помощи хирургических операций. Такие операции, если документ будет принят, будут допускаться только для «лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей», а для этого будет необходимо соответствующее решение врачебной комиссии государственного учреждения здравоохранения. Юридическую смену гендерного маркера также предлагается запретить.

Правозащитники и ряд медиков резко критикуют законопроект. Они считают, что это приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению чёрного рынка подпольных медицинских услуг.