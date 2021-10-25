Владимир Путин поручил закрыть на ночь рестораны и клубы

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов запретить работу ресторанов и развлекательных заведений по ночам (с 23.00 до 6 утра). Кроме того, губернаторам рекомендовано ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от COVID-19, и перевести их на удалённую работу сроком на один месяц. Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 20 октября опубликован на сайте Кремля.

Главам регионов также рекомендовано запретить проведение развлекательных мероприятий и ввести систему QR-кодов для посещения организаций, перечень которых установят правительство России и местные власти.

Президент России также поручил губернаторам и руководителям предприятий обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты, "кратно увеличить" охват тестирования на коронавирус и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Первый доклад по этим мерам должен быть представлен президенту до 30 ноября, далее - ежемесячно.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны. Об этом 20 октября его попросило правительство. Причиной стала четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

В России за последние сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли на утро 25 октября 1069 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.