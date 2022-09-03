Путин посмертно наградил за отвагу лидера ОПГ, погибшего в Украине

Сегодня – 18-я годовщина штурма в бесланской школе №1 и всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом. В память о погибших в Северной Осетии люди несут цветы к разрушенному зданию школьного спортзала, которое превращено в мемориал. Памятные мероприятия проходят в нескольких городах России.



1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1 100 человек – школьников, их родителей и учителей, участников линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев, террористы требовали вывести российские войска из Чечни.

3 сентября начался штурм здания школы. В результате хаотичный действий погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане, таким образом, стал самым кровопролитным за всю современную историю России. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорен к пожизненному заключению.

Обстоятельства захвата заложников и в особенности – начала штурма – по-прежнему вызывают вопросы. По версии следствия, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатометов.



Местные жители обвиняют в гибели людей не только террористов, но и власти. Официальное расследование до сих пор не закончено.

Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.

Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.